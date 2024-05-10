Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали НПЗ в Калужской области
Киевский режим предпринял попытку атаки российских городов и регионов с помощью ракет и беспилотников, с вечера четверга и в ночь на пятницу российская ПВО работала как над новыми регионами, так и над старыми. Об этом сообщают российские ресурсы.
Вечером четверга, 9 мая, ВСУ атаковали Мариуполь, системы ПВО перехватили над городом ракеты, предварительно американские ATACMS. Киев бил по центру города, когда жители Мариуполя праздновали День Победы. По имеющейся информации, ракету или ракеты перехватили над городом, сообщалось о взрыве в небе. Данных о пострадавших, а также повреждениях на земле нет.
Также ВСУ предприняли попытку атаковать Москву, украинский беспилотник был перехвачен в районе Подольска, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают правоохранители, жертв и разрушений удалось избежать.
А вот в Калужской области украинские беспилотники атаковали местный НПЗ в Дзержинском районе. В итоге атаки на предприятии возник пожар, который удалось локализовать пожарным расчетам. Как сообщили местные жители, в ночное время в районе «Первого завода» были слышны взрывы, работала ПВО. Официальной информации о повреждениях на НПЗ пока нет.
Как ранее уже неоднократно сообщалось, киевский режим поставил себе цель нанести как можно больший урон России, нанося удары топливно-энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников. С появлением БПЛА большой дальности Киев начал атаковать объекты в глубине российской территории, добравшись уже до Башкирии.
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