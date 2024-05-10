Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали НПЗ в Калужской области

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Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали НПЗ в Калужской области

Киевский режим предпринял попытку атаки российских городов и регионов с помощью ракет и беспилотников, с вечера четверга и в ночь на пятницу российская ПВО работала как над новыми регионами, так и над старыми. Об этом сообщают российские ресурсы.

Вечером четверга, 9 мая, ВСУ атаковали Мариуполь, системы ПВО перехватили над городом ракеты, предварительно американские ATACMS. Киев бил по центру города, когда жители Мариуполя праздновали День Победы. По имеющейся информации, ракету или ракеты перехватили над городом, сообщалось о взрыве в небе. Данных о пострадавших, а также повреждениях на земле нет.



Также ВСУ предприняли попытку атаковать Москву, украинский беспилотник был перехвачен в районе Подольска, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают правоохранители, жертв и разрушений удалось избежать.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия
— написал он в ТГ-канале.

А вот в Калужской области украинские беспилотники атаковали местный НПЗ в Дзержинском районе. В итоге атаки на предприятии возник пожар, который удалось локализовать пожарным расчетам. Как сообщили местные жители, в ночное время в районе «Первого завода» были слышны взрывы, работала ПВО. Официальной информации о повреждениях на НПЗ пока нет.

Как ранее уже неоднократно сообщалось, киевский режим поставил себе цель нанести как можно больший урон России, нанося удары топливно-энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников. С появлением БПЛА большой дальности Киев начал атаковать объекты в глубине российской территории, добравшись уже до Башкирии.
19 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 06:36
    Была ли в этом месте ПВО?
    Судя по всему нет...и как всегда не было такого и вот опять.
    Даже у нас на ВО народ предсказывал атаки на НПЗ request... а воз и ныне там.
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      -2
      Сегодня, 07:07
      . Была ли в этом месте ПВО?
      Судя по всему нет...и как всегда не было такого и вот опять.

      А в вашей квартире есть ПВО? Как же так, непорядок...
      На каждую АЗС Панцирь не поставишь. Максимум возможного, наварить решётки над потенциально уязвимыми местами
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:30
        А,ну конечно.АЗС у нас кучи,не жалко.Даже в селе,гле живу,четыре штуки..И хрен с ними.Только вокруг этих АЗС люди живут.Нет,я понимаю сарказм,но речь то идет о предприятии.Предлагаете хозяевам заводов озаботится созданием собственныз ПВО?Интересно читать такую глупость про "пво в квартирах",особенно после пары лет рассуждения о "российских силах ПВО,не имеющих аналогов в мире"..Сейчас правда пропаганда заткнулась о этом,что бы людей не злить
        1. Винни76 Звание
          Винни76
          +1
          Сегодня, 07:57
          .Нет,я понимаю сарказм,но речь то идет о предприятии.Предлагаете хозяевам заводов озаботится созданием собственныз ПВО?

          Передёргивать не надо. Вкладывать свои слова мне в рот. А потом с гневом опровергать
          . Интересно читать такую глупость про "пво в квартирах",особенно после пары лет рассуждения о "российских силах ПВО,не имеющих аналогов в мире"

          Это не глупость, дружище. Это метафора. Слово такое научное
          .А,ну конечно.АЗС у нас кучи,не жалко.Даже в селе,гле живу,четыре штуки..И хрен с ними.Только вокруг этих АЗС люди живут

          Ну ок. Кроме жалости есть конструктивные предложения? С-500 поставить к вам в деревню?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 08:05
            Жалость это у Вас.А у иеня только злость осталась.К никчемышам кремлевским.Сейчас уже это обыденность и сделать что то кардинально нельзя.Упущен шанс и время.
            1. Винни76 Звание
              Винни76
              0
              Сегодня, 08:13
              .А у иеня только злость осталась.К никчемышам кремлевским.

              Никчёмыши? На вершине пищевой пирамиды. Скорее акулы. Играют теми картами, какие есть. С другими акулами. Иностранными
              . Упущен шанс и время.

              Вся наша жизнь это упущенные шансы
        2. Tagan Звание
          Tagan
          +2
          Сегодня, 07:57
          Не надо новости дупой читать, тогда может будет и понимание. ПВО работало, но не справилось должным образом, исходя из написанного.
          Что касается вашего гундежа: "российских силах ПВО,не имеющих аналогов в мире".
          Никто не даст вам 100-процентной гарантии. Да и территории у нас будь здоров. Скажите пожалуйста, разозлили его! Сделайте что-нибудь для фронта, для победы вместо постоянного извергания словесного поноса.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 07:39
      Вам какое именно место нужно?
      Как сообщили местные жители, в ночное время в районе «Первого завода» были слышны взрывы, работала ПВО.
    3. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 08:56
      Нам бы тоже не помешало бить по нпз совместо с ТЭС и ГЭС
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 06:37
    киевский режим поставил себе цель нанести как можно больший урон России, нанося удары топливно-энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников.
    belay Шо, опять? И США на отшлепало укропов, за ожидаемый скачек цен на топливо?... request
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 06:43
    Киев бил по центру города, когда жители Мариуполя праздновали День Победы
    Оно и понятно, исходят из принципа если долетит, то обязательно будут разрушения и жертвы. Ну и конечно удары по НПЗ и нефтехранилищам с целью нанесения возможно большего ущерба. Это не прекратится пока киевский режим не будет полностью уничтожен, а ВСУ обескровлены.
  4. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 06:43
    Вот же нелюди. Лишь бы напакостить в праздник людям. Судя по ТТХ боевых дронов самолётного типа ВСУ, дальность до 2000 км. Могут и дальше моей родины (Башкирия) долететь. Необходимо принять дополнительные контрмеры. Над всеми НПЗ и ГПЗ развернуть купола РЭБ. Дорого, понимаю, но нужно.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +6
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Декларант
      Лишь бы напакостить в праздник людям.

      Так потому и пакостят. Своего то праздника нет. Все отменили, а народ по-прежнему помнит и как может отмечает.
      Пы.Сы У меня мама (97 лет) за праздничным столом даже гимн СССР пела. А как же!! Она же ветеран! laughing
    2. Msi Звание
      Msi
      -2
      Сегодня, 08:08
      Над всеми НПЗ и ГПЗ развернуть купола РЭБ. Дорого, понимаю, но нужно.

      Я так понимаю, если ввести налог на СВО, вы поддержите? Какой вы прогрессивный... laughing
  5. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    0
    Сегодня, 07:12
    Обстрелы тылов будут и чем дальше тем хуже для нас,пока дела на фронте идут " не шатко не валко" надеятся,что ВСУ разбежится по домам не стоит!
  6. Бускан Звание
    Бускан
    -2
    Сегодня, 07:19
    Украине удалось нащупать "слабое" место. Беспилотники раньше атаковали резервуары с нефтью, теперь удары наносят по установкам по переработке нефти, а установки импортные. В результате Россия вынуждена экспортировать не бензин и диз топливо, а сырую нефть, что способствует снижению цен на сырую нефть на мировых рынках и к повышению цен на бензин на внутреннем рынке.
    У Украины есть долговременная стратегия противостяния России, было бы полезно для читателей ВО с ней ознакомиться, а то в представлении многих ВСУ это сборище дегенератов и пьяниц. Недооценка противника опасна.
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      +1
      Сегодня, 07:33
      что способствует снижению цен на сырую нефть на мировых рынках и к повышению цен на бензин на внутреннем рынке.

      hi
    2. Heda Звание
      Heda
      0
      Сегодня, 07:40
      У Украины есть долговременная стратегия противостяния России, было бы полезно для читателей ВО с ней ознакомиться,

      И где можно с ней ознакомиться?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 08:21
    Опять про ПВО и беспилотники противника...
    Объективно ни у нас, ни у кого другого не хватит сил, что б боротся с тем "джинном, которого выпустили из бутылки".
    В данный момент достаётся на и нашему противнику...
    Мы должны справляется САМИ, противника пытаются спасти всем забугорными скопом, а это не много, не мало, под пол сотни стран, с не малым таким экономическим, производственным потенциалом!!!
    " соревнование" т. с. кто выйдет из него победителем, даже не вопрос... МЫ ПОБЕДИМ! Но потери будут, увы, увы, по объективным и субъективным причинам, куда уж без них.
    Пока так, а там посмотрим, когда и как все это закончится!