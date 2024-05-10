Небезызвестный украинский репортёр Ю.Бутусов «сеет зраду» в отношении «просроченного» президента Украины Зеленского. Напомним, что 20 мая Зеленский, согласно конституции Украины, должен передать власть «новому» президенту, но режим узурпировал власть на Украине, отменив выборы не только президента, но и ранее – парламента. В такой ситуации киевский режим старается подавить любое не только инако-, но ещё и здравомыслие. Отсюда следуют многочисленные отставки, включая отставки высокопоставленных сотрудников управления государственной охраны (украинский аналог российской ФСО), нежелание принимать во внимание правдивые данные с линии боевого соприкосновения.По словам Бутусова, дошло до того, что военные опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте.Репортёр заявил, что командиры батальонов и бригад не докладывают вышестоящему начальству достоверную обстановку, так как бояться, что их могут уволить и начать преследование.Ю.Бутусов утверждает, что «наверх» с мест не следуют даже доклады о резком ухудшении оперативной обстановки на том или ином участке фронта. В результате, по его словам, всё приводит к тому, что официально объявляется об успехах, а в это время украинская армия вынуждена отступать всё дальше, теряя в том числе и укреплённые позиции.Один из таких примеров – заявление Зеленского о том, что ВСУ «остановили наступление российской армии после потери контроля над Авдеевкой». После этих слов ВС РФ взяли под контроль множество населённых пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Бердычи, Очеретино, Новокалиново, Керамик и др.

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