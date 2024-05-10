Украинский репортёр: Командиры батальонов и бригад ВСУ опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте

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Украинский репортёр: Командиры батальонов и бригад ВСУ опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте

Небезызвестный украинский репортёр Ю.Бутусов «сеет зраду» в отношении «просроченного» президента Украины Зеленского. Напомним, что 20 мая Зеленский, согласно конституции Украины, должен передать власть «новому» президенту, но режим узурпировал власть на Украине, отменив выборы не только президента, но и ранее – парламента. В такой ситуации киевский режим старается подавить любое не только инако-, но ещё и здравомыслие. Отсюда следуют многочисленные отставки, включая отставки высокопоставленных сотрудников управления государственной охраны (украинский аналог российской ФСО), нежелание принимать во внимание правдивые данные с линии боевого соприкосновения.

По словам Бутусова, дошло до того, что военные опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте.



Репортёр заявил, что командиры батальонов и бригад не докладывают вышестоящему начальству достоверную обстановку, так как бояться, что их могут уволить и начать преследование.

Ю.Бутусов утверждает, что «наверх» с мест не следуют даже доклады о резком ухудшении оперативной обстановки на том или ином участке фронта. В результате, по его словам, всё приводит к тому, что официально объявляется об успехах, а в это время украинская армия вынуждена отступать всё дальше, теряя в том числе и укреплённые позиции.

Один из таких примеров – заявление Зеленского о том, что ВСУ «остановили наступление российской армии после потери контроля над Авдеевкой». После этих слов ВС РФ взяли под контроль множество населённых пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Бердычи, Очеретино, Новокалиново, Керамик и др.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. uralex Звание
    uralex
    +3
    Сегодня, 07:18
    По словам Бутусова, дошло до того, что военные опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте.
    Видимо, докладывают как-то так: "Наши войска успешно освободили от своего присутствия территории нескольких населенных пунктов и оптимизировали состав, теперь на провиант и довольствия затрат будет значительно меньше!"
  3. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 07:33
    Ну… этот тип не просто репортёр, а основоположник, владелец и главный редактор запрещённого в России, Цензора. Был советником Минобороны Украины..

    Тот ещё тип. Один из тех на ком держится антироссийская пропаганда. Человек залужного.
    1. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      0
      Сегодня, 08:42
      Тот ещё тип. Один из тех на ком держится антироссийская пропаганда. Человек залужного.

      Человек Порошенко так-то. Вообще не слышал, что у Залужного команда какая-то есть.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:55
    военные опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте.
    Одни боятся докладывать "наверх" о реальной обстановке, другие приукрашивают недостоверные доклады, а как итог: Зеленский рапортует западным "друзьям", что не только стабилизировал фронт, но и готов к новому контрнаступу. Так и живут от одной сфабрикованной "пермоги" до другой и в надежде исключительно на западную помощь.
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 08:11
    Прославление бандеры, петлюра, мазепа доведет до ухро автономии в ванкувере.
    Готовый министр информации.