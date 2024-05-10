Министр обороны Польши поделился планами строительства на границе с Белоруссией и Россией полноценной линии обороны

Мы чиним барьер на польско-белорусской границе, мы его укрепляем (...) Возросшее присутствие польских сил и сил союзников на территориях, близких к границе, также помогает укрепить восточные границы НАТО и ЕС

Польша отгородилась от Белоруссии металлическим забором, но в Варшаве считают, что этого мало. Как сообщает агентство Associated Press, польские военные вынашивают планы строительства полноценной линии обороны.Польша намерена выстроить на границе с Белоруссией и российской Калининградской областью полноценную линию обороны с бункерами и противотанковыми рвами. Такими мечтами поделился министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, заявивший о необходимости укрепления восточного фланга НАТО. Но до этого пока далеко, возможно, что планы так и не будут реализованы, поэтому поляки вынуждены ремонтировать металлический забор на границе.— заявил министр.Ранее о строительстве оборонительных линий на границе с Россией и Белоруссией заявили в Прибалтике. В планах лимитрофов построить не менее тысячи бункеров, а также возвести «защитные сооружения», включая противотанковые рвы, колючую проволоку, минные поля и «зубы дракона». Осталось только найти средства. С помощью всего этого прибалты намерены сдерживать «агрессию России». На этом фоне заявление польского министра не выглядит чем-то удивительным, Польша и прибалтийские республики давно действуют в одном ключе, сформировав так называемую русофобскую четверку.