Министр обороны Польши поделился планами строительства на границе с Белоруссией и Россией полноценной линии обороны

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Министр обороны Польши поделился планами строительства на границе с Белоруссией и Россией полноценной линии обороны

Польша отгородилась от Белоруссии металлическим забором, но в Варшаве считают, что этого мало. Как сообщает агентство Associated Press, польские военные вынашивают планы строительства полноценной линии обороны.

Польша намерена выстроить на границе с Белоруссией и российской Калининградской областью полноценную линию обороны с бункерами и противотанковыми рвами. Такими мечтами поделился министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, заявивший о необходимости укрепления восточного фланга НАТО. Но до этого пока далеко, возможно, что планы так и не будут реализованы, поэтому поляки вынуждены ремонтировать металлический забор на границе.



Мы чиним барьер на польско-белорусской границе, мы его укрепляем (...) Возросшее присутствие польских сил и сил союзников на территориях, близких к границе, также помогает укрепить восточные границы НАТО и ЕС

— заявил министр.

Ранее о строительстве оборонительных линий на границе с Россией и Белоруссией заявили в Прибалтике. В планах лимитрофов построить не менее тысячи бункеров, а также возвести «защитные сооружения», включая противотанковые рвы, колючую проволоку, минные поля и «зубы дракона». Осталось только найти средства. С помощью всего этого прибалты намерены сдерживать «агрессию России». На этом фоне заявление польского министра не выглядит чем-то удивительным, Польша и прибалтийские республики давно действуют в одном ключе, сформировав так называемую русофобскую четверку.
14 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 07:15
    Осталось только найти средства.

    Ну, поучитесь у украины, как клянчить надо. Вы ж ЕС, вам все помогать должны
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 07:20
      Была старая поговорка: " там где хо_хо_л прошел - еврею делать нечего", так что пусть тренируются. Они и так по помощи от ЕС впереди планеты всей
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 09:06
      А ещё и занять можно. Много-много.
  2. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +1
    Сегодня, 07:17
    Еще забыли ров з крокодилами, как товарисчи по партии недавно делали. Правда у них опыт земляных работ богаче.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 07:26
    да пущяй строють...ярсам по барабану всё эта возня...зато западный налогоплательщик уже чувствует что карман трохи попустел...далее будет ещё лучше...судя по нынешней тенденции в мире ,коллективной империи лжи грабить мир и наживатся становится сложней
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:29
    Министр обороны Польши поделился планами строительства на границе с Белоруссией и Россией полноценной линии обороны
    . Да, да... стоп, а как же... совсем недавно кричали, что вооружатся по самую маковку и если что, всю гейропу защитят от ворога погонять его туда и.... в общем понятно, линию Мажино, линию Маннергейма, Восточный вал или что то там ещё строить будут!!!
    А так ведь... ни одна линия, вал и прочее не спасло от серьёзного противника! Не надо соседей злить, провоцировать... короче, нарыватся не надо и будет вам ЩАСЬЕ!
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:40
      Линия керзона уже под угрозой
      Оказалась жисть в др сторону идт. Возродить герцнгства впршавское и лондонское польское правительство. дтся
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 07:46
        Линия Керзона... советский союз строил укреп районы по старой госс границе... по разным причинам это не помогло, увы... немци преодолели её достаточно быстро.
        1. антивирус Звание
          антивирус
          +1
          Сегодня, 07:48
          Я про 19 век. Метания поляков, замах на рубль, а удар на копейки приведут их к 6му разделу
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 07:52
            Под метания польского руководства, политиков, нужна соответствующая военная, экономическая база...
            Судя по всему, до польского обывателя дошло, что подобная авантюра до добра их не доведёт. Когда наши войска дойдут до польской границы, все метания прекратятся, останется только визг, отдельных, особо одухотворенных фэйсов...
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 07:35
    Все слышали про линию Мажино, про линию Маннергейма, про линию Суровикина. Отдельно в историю войдет Косиняково-Камышовая линия.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 07:58
    Ну и хорошо, пусть отгораживаются, хоть ххлы от них к нам бегать не будут.
    Вторая Холодная Война началась, первую мы конечно продули.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:00
    Польша намерена выстроить на границе с Белоруссией и российской Калининградской областью полноценную линию обороны с бункерами и противотанковыми рвами.
    Но вот проблема где взять средства? Так может урезать помощь украине и на сэкономленные средства зарываться в землю на границе? Пусть уж лучше занимаются земляными работами чем оказывают помощь киеву.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:29
    строительства на границе с Белоруссией и Россией полноценной линии обороны
    Подобие линии Мажино? wink