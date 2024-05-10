Пентагон отчитался о якобы пресечении «несанкционированного использования» ВС России на Украине терминалов Starlink

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Пентагон отчитался о якобы пресечении «несанкционированного использования» ВС России на Украине терминалов Starlink

Соединенные Штаты якобы пресекли «несанкционированное использование» российскими войсками в конфликте на Украине терминалов спутниковой связи Starlink. С таким заявлением выступил заместитель главы Пентагона по космической политике Джон Пламб, сообщает Bloomberg.

По словам Пламба, Пентагон активно работал как с компанией SpaceX Илона Маска, так и с Украиной, что в итоге привело к положительному результату, но вот к какому, он не пояснил. Представитель Минобороны США отказался уточнять, какие методы или тактику используют американцы, чтобы противодействовать российским военным в использовании терминалов Starlink на фронте. При этом он подчеркнул, что недавно ВС России якобы испытывали «беспрецедентные проблемы» с подключением. В то же время он признал, что полностью исключить использование терминалов невозможно.



На данный момент мы успешно противодействуем их использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи

— заявил Пламб.

В феврале украинская военная разведка заявила, что российские военные на линии фронта свободно пользуются терминалами спутниковой связи Starlink. При этом уточнялось, что пока это не носит массового характера, но количество зафиксированных случаев растет и в ближайшем будущем может принять массовый характер. Илон Маск отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что не ведет дела с российскими компаниями, но терминалы продаются по всему миру.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:40
    Вопрос чисто технически, решаемый, а вот как организационно это обеспечить???
    1. APAHAKC
      APAHAKC
      +1
      Сегодня, 09:03
      на уровне железа но скорее всего на уровне софта или динамичного генерируемого пароля .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:06
        Это все технические аспекты... этим тоже надо заниматься и вряд ли изначально закладывались ресурсы, на такие мероприятия.
        Вопрос в том, как разобратся, кого отключать, а кого нет, не затрагивая всю остальную систему в той местности???
    2. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      0
      Сегодня, 09:06
      Посадить трёх операционист ок и смотреть подключение БС на требуемых территориях.
      Там все, как на ладони.
      При обнаружении какого-либо идентификатора, ставится в вечный access denied.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 08:08
    35 лет развивали рынок и свободу предпринимателя, - ства. И пришли к гос регулированию. Без достижений в войсках связи. Сетецентричности нет. Или есть?
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:10
    мы успешно противодействуем их использованию Россией
    Самый простой и надежный способ это полностью отключить Starlink. В этом случае сработает принцип ни себе, но и не другим. Лишите украину Starlink и сразу исчезнут эти проблемы.
  4. Хикаро Звание
    Хикаро
    0
    Сегодня, 08:57
    Никто усраину не сможет лишить Старлинка, не надо питать глупые надежды! Надо было не прикалыватся нал Маском , а срочно создавать аналог!! А то батуты и другой бред, журналюги раненого в опу, радостно подхватывали, а в реалиях низкоорбитальная группировка спутников Маска показала свою отличную эффективность!! Как подтверждение, установка терминалов Старлинка на судах торгового флота, и увеличение скорости обмена данных!! Так что никто глушить Маска не будет , его бизнесс и оборудование уже используется почти повсеместно!!
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:05
    Заряд с болтами на орбите решил бы много проблем и с Старлинками и прочими GPS