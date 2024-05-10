Американская пресса: Администрации США пора объяснить Украине, что её интересы по возвращению территории до последнего дюйма не совпадают с американскими
В американских СМИ решили порассуждать на тему украинских заявлений о том, что их главным пунктом «формулы мира» является возврат к границам 1991 года. Если к концу 2022 года эти киевские тезисы активно поддерживали западные спонсоры Киева, то теперь пелена так или иначе спадает с глаз многих.
Так, в американском издании Foreign Policy говорится о том, что властям США стоило бы объяснить украинским властям, что говорить о возвращении к границам 1991 года нереалистично.
В материале американских журналистов говорится, что сам американский подход, который переняла и Украина, содержит в себе нереалистичный посыл. Это, как отмечают американские репортёры, укладывается в парадигму «всё или ничего». Но в современном конфликте давно пора от такого варианта отказаться, так как он способен привести к крайне негативным последствиям.
Эксперты отмечают, что суть теории сводится к тому, что Россия не применит ядерное оружие в случае поражения на Украине, то есть в случае потери Крыма, Донбасса и других «новых» регионов. Однако, по Конституции России, все эти регионы – часть России, а потому потеря территорий актуализирует ядерную доктрину РФ, а значит планета может погрузиться в ядерную войну, если США продолжат добиваться возвращения Украиной того же Крыма.
В связи с этим в FP предлагается американской администрации взвесить все «за» и «против» и заявить, что интересы Украины и Соединённых Штатов в плане «возвращения территории до последнего дюйма» не совпадают. Авторы пишут, что чем раньше это произойдёт, тем лучше.
FP:
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