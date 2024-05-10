Американская пресса: Администрации США пора объяснить Украине, что её интересы по возвращению территории до последнего дюйма не совпадают с американскими

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Американская пресса: Администрации США пора объяснить Украине, что её интересы по возвращению территории до последнего дюйма не совпадают с американскими

В американских СМИ решили порассуждать на тему украинских заявлений о том, что их главным пунктом «формулы мира» является возврат к границам 1991 года. Если к концу 2022 года эти киевские тезисы активно поддерживали западные спонсоры Киева, то теперь пелена так или иначе спадает с глаз многих.

Так, в американском издании Foreign Policy говорится о том, что властям США стоило бы объяснить украинским властям, что говорить о возвращении к границам 1991 года нереалистично.



В материале американских журналистов говорится, что сам американский подход, который переняла и Украина, содержит в себе нереалистичный посыл. Это, как отмечают американские репортёры, укладывается в парадигму «всё или ничего». Но в современном конфликте давно пора от такого варианта отказаться, так как он способен привести к крайне негативным последствиям.

Эксперты отмечают, что суть теории сводится к тому, что Россия не применит ядерное оружие в случае поражения на Украине, то есть в случае потери Крыма, Донбасса и других «новых» регионов. Однако, по Конституции России, все эти регионы – часть России, а потому потеря территорий актуализирует ядерную доктрину РФ, а значит планета может погрузиться в ядерную войну, если США продолжат добиваться возвращения Украиной того же Крыма.

В связи с этим в FP предлагается американской администрации взвесить все «за» и «против» и заявить, что интересы Украины и Соединённых Штатов в плане «возвращения территории до последнего дюйма» не совпадают. Авторы пишут, что чем раньше это произойдёт, тем лучше.

FP:

Пришло время стремиться к российско-украинским переговорам.
22 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:51
    Им в пору начать задумываться о капитуляции....
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Nexcom
      Им в пору начать задумываться о капитуляции....

      Будут тянуть до последнего. Во-первых 21 мая уже очень близко, потом выборы в США, так что " будут посмотреть". А переобуваться на ходу - в этом они мастера.
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        0
        Сегодня, 08:12
        Поговорить придётся, но позже.
        И на наших условиях!
        Потом на эти территории сексполомничество начнётся.
        А я там был и пиво пил. Усов у меня нет...
    2. militari97 Звание
      militari97
      0
      Сегодня, 08:04
      У них по ходу думать нечем... Все они понимают только силу...
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:30
      Им в пору начать задумываться о капитуляции
      Судя по тому что говорит Аремтович, все идёт к тому
    4. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 08:40
      Не. Там другая задумка! Не зря сейчас взрывают Ближний Восток. Израиль должен свалить. Причём на укру. Поэтому укру зачищают от аборигенов. Оставшихся пенсов доморят голодом и медициной.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:41
        Ульянка Супрун там добила медицину в свое время....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:55
    «Администрации США пора объяснить Украине, что её интересы по возвращению территории до последнего дюйма не совпадают с американскими» —

    — Последний дюйм,всё-таки,предлагают Украине оставить ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:57
    Так, в американском издании Foreign Policy говорится о том, что властям США стоило бы объяснить украинским властям, что говорить о возвращении к границам 1991 года нереалистично.
    . Вопрос... а что полосатики потеряют, когда проект "украина-антиросия" придётся закрыть... впрочем, оно закроется само, нашими усилиями!
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 08:44
      Вопрос... а что полосатики потеряют, когда проект "украина-антиросия" придётся закрыть... впрочем, оно закроется само, нашими усилиями!
      Они то на самом деле ничего. Ну да, потеряют резаную бумагу, так они себе еще нарисуют. ВПК у них наоборот на подьеме. Так что они с этого скорее поимели и поимеют еще. На на хохлосвиней им насрать с высокой колокольни, даже если те все поголовно передохнут.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:52
        Похоже на то, что подгадили они всем и много...
        Сами может и не в шоколаде, но получше других, это факт.
        Печально, что до скакуасов это никак не дойдёт!!! А на остальных, как то пофиг.
        У них свои беды, а у нас трагедия, беда и это на долго, к сожалению.
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 08:02
    Россия не применит ядерное оружие в случае поражения на Украине, то есть в случае потери Крыма, Донбасса и других «новых» регионов

    Шах и мат. Ну, за прежнего!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 08:56
      Тут вопрос, что считать поражением России на Украине. Не решение координально "украинского вопроса" и "договорняк" - и будет поражением России с далеко идущими последствиями уже для самой России. И да, нет на территориях Украины целей для ЯО.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:04
    Не всё так радостно в американской экономике,а тут ещё этот Трамп уломал Байдена на дебаты.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 08:51
      Не всё так радостно в американской экономике,а тут ещё этот Трамп уломал Байдена на дебаты.
      На это события в хохлосвинарнике очень мало влияют. Так, всего лишь мелкая часть всеобщей штатовской гегемонии, которая сама по себе начала шататься. Если на это что то и оказывает значительное влияние, так это непомерно развивающийся Китай. А свинарников у сша по миру еще навалом. Тот же фейл в афгане повлиял даже меньше чем мексиканская граница и проблемы с меснтыми нигерами.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:05
    властям США стоило бы объяснить украинским властям, что говорить о возвращении к границам 1991 года нереалистично.
    Тут объясняй-не объясняй все бесполезно, т.к. такой тип людей "думкой богатеет" и дальше своего носа не видит. Что характерно Европа в своем основном составе тоже поддерживает эту украинскую идею-фикс. А это лишнее подтверждение того, что ЕС активно украинизируется по всем направлениям от политики до несбыточных планов.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:12
    Цитата: tralflot1832
    Не всё так радостно в американской экономике,

    laughing
    (Сказки соловей-ТВ от 22 года)
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:22
      У Соловьёва хорошие аналитики ,которые штудируют западные экономические сми.У меня утро начинается с кофе и обзора англоязычных сми об экономике,а потом перехожу к военным сводкам.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:42
        С чего это вдруг в США решили что в результате конкуренции между возообновляемой энергетики и " классической " энергетики будет низкая цена на энергию.Ребята с классической энергетикой снижают мощность своей генерации при увеличении производства энергии возобновляемой энергетикой и сидят в засаде.Как только ветер спадает и солнце тучами закрывает - стоимость мегавата улетает в небеса.Например вчера в Техасе в течении нескольких часов мегават стоил 3000 $ и кто их срубил? А пляски с стратрезервом нефти это отдельная песня,напомню стратрезерв это один из маркеров ценообразования нефти во всём мире.Госдеп хочет нефть по 79 $ ,а не тут то было.Стоило нашему Новаку сказать чт о ,блюмберг врёт в России не обсуждается повышение добычи нефти ,цена нефти сразу ушла в зелёный сектор.США ни как не могут забороть инфляцию и это тоже маркер.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:27
    Начинается процесс принуждения Хохложопии к переговорам , может хозяева поэтому и Зелю задвигают на галёрку.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 08:52
      С чего вы это взяли, написанная в сми новость не может отражать что там сами политики в США думают.
      На мой взгляд США действует пока по принципу нанесения РФ вреда с помощью киевского режима, а разговоры бредовые про границы 91 года это пока англосаксы используют чтобы режим киевский и дальше мобилизовывал население.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:45
    Никаких подталкиваний, со стороны США, до результатов выборов не будет; да и то, это возможно в случае избрания Президентом США.Д. Трампа или иного республиканца.