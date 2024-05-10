Генштаб ВСУ приступил к расформированию сдавшей позиции в Кисловке на Купянском направлении 110-й бригады ТРО

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Генштаб ВСУ приступил к расформированию сдавшей позиции в Кисловке на Купянском направлении 110-й бригады ТРО

Новый главком ВСУ Сырский вводит в украинской армии практику расформирования подразделений, отступивших с позиций. Вслед за 67-й отдельной механизированной бригадой «Добровольческий украинский корпус» под репрессии Генштаба ВСУ попала 110-я бригада территориальной обороны. Если первые сдали позиции под Часовым Яром, то вторые отступили в Кисловке на Купянском направлении.

По имеющейся информации, командование оперативно-тактической группы «Старобельск» и оперативной группировки «Купянск» организовало проверки в 110-й бригаде ТРО, выбитой российскими войсками из Кисловки, что привело к прорыву с последующим занятием не только этого села, но и соседней Котляровки. При этом все заявления о том, что в бригаде имеется всего 50% личного состава от штатной численности, нет боеприпасов и тяжелого вооружения для борьбы с танками, в расчет не берутся.



На данный момент известно о задержании командиров трех батальонов данной бригады под номерами 112-й, 114-й и 116-й, а также командиров нескольких рот. Всем им вменяется вывод подразделений на запасные позиции без приказа. Сами батальоны будут расформированы, а личный состав отправлен в другие бригады на том же направлении.

Задержаны командиры батальонов (112-й, 114-й, 116-й) и командиры ротного уровня, которые оставили Котляровку, Кисловку и позиции в районе Табаевки

— сообщает ТГ-канал Colonelcassad.

По данным украинских ресурсов, под расформирование может попасть и 3-я штурмовая бригада, сформированная из националистов «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России). Командование бригады игнорирует приказы Сырского.
30 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    Сегодня, 08:16
    А чего расформировывать, расстреливать и вся недолга, а то иш за "светлое" европейское будущее воевать не хотят.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Ропот 55
      за "светлое" европейское будущее воевать не хотят.

      Наказать и разобраться ! winked
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:27
        Uncle Lee hi, во-во, наказать и разобрать (на запчасти) чего добру то пропадать.
      2. Dizel200 Звание
        Dizel200
        0
        Сегодня, 09:08
        И главное чтобы не перепутали последовательность
    2. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 08:30
      А laughing вообще ВСУ полностью разогнать ,тоже не плохой вариант!
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:56
      А может Генштаб пора расформировывать?
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 09:10
      Это все потому что,кастрюли воинам,не дали. НАТО пожалело. А без кастрюль,как воевать- то? Что не говори,но чубатые только на майданах скакать могут,под халявную жрачку,да под халявные печенюшки.
  2. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 08:20

    Новый главком ВСУ Сырский вводит в украинской армии практику расформирования подразделений, отступивших с позиций.

    Надо дальше идти. Ну разве это прогрессивный командующий negative надо вводить практику расстрела остатков подразделений отступивших good
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 08:22
      Msi hi, причём публично, дабы "поднять" моральный дух и укрепить веру "младоевропейцев".
  3. Saladine Звание
    Saladine
    +3
    Сегодня, 08:21
    Децимацию когда введут?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:25
      Saladine hi, им ещё шпицрутены освоить надо а уж потом если и это не поможет, начнут резать каждого десятого.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:53
      Цитата: Saladine
      Децимацию когда введут?

      А может лучше, чтобы они ввели систему Чингиз хана.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:24
    В публичном доме N°404 продолжается смене постельного белья.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:26
    Сами батальоны будут расформированы, а личный состав отправлен в другие бригады на том же направлении.
    . Т. е. ни от чего они не убежали... похоже, не в том направлении двигались.
    И опять возвращаемся к вопросу, а кто они, те солдаты, которые хоть и проигрывают, но продолжают служить зелебобикам и их хозяевам???
    Как разобратся с причинами и мотивацией, всего, что они делают?
    1. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:34
      Как разобратся с причинами и мотивацией, всего, что они делают

      Так и немцы уперались до последнего. hi может не надо искать "чёрную кошку, в чёрной комнате" там скорее всего ничего нет, кроме пещерного национализма. Я про украинцев.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:38
        Кстати, национализм, если принимать широкое определение этого явления, достаточно серьёзная мотивация!
        При чем, исторически очень древняя, прошедшая все стадии развития и преобразования!!!
        Как таковое, оно имеет разные формы и к сожалению, крайние формы его, очень экстремальный и опасны!
        Ну так и благими намерениями, иногда, выстилают дорогу, которая приводит известно куда...
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 08:39
          Кстати, национализм, если принимать широкое определение этого явления

          Ну вот... Сами спросили сами и ответили... laughing
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 08:49
            Национализм слабо принимается в много национальном обществе! Его надо упорно, целенаправленно прививать, а то и вкалачивать в сознание людей!
            Если вспомнить, сколько было в начале слов, со всех сторон, что русские, против русских не пойдут... ведь скачки массовыми были именно на западенщине, а потом, даже до начала СВО, начало создаватсявпечатлерие, что скакали они все, на западе, в центре и чутка на востоке!!!
            Вирус украинство, бандеровщины, заразил слишком многих и это из беды, переросло в настоящую трагедию!!!
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 09:07
              Вирус украинство, бандеровщины, заразил слишком многих

              Вирус этот чрезвычайно заразен. Да и любому человеку проще спускаться вниз к животному, чем подниматься вверх к смыслам...а если человек ещё и слабо образован так тем более.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:39
      rocket757 hi, страх, у каждого свой, но страх, вот что заставляет их бодаться до упора и последнего патрона.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:44
        Страх... явление, состояние человеческой психики, основные инстинкты!? Есть немотивированый страх, но как таковой, встречается он гораздо реже, чем страх наносной, привиты влиянием со стороны.
        Так то понятно, напугали человека до потери человечности, сознания, но со временем у большинства это должно пройти, особенно под влиянием извне, достаточно обычной, спокойной обстановки, немного/достаточно позитива.
        Короче, кто хотел, тот найдёт чем такой страх вылечить!!!
        Почему не хотят? Почему боятся многие, вопрос???
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:49
          rocket757, ну так чтоб изличить индивидума от такого страха, надо его извлечь из травмируещей психику обстановки, и заменить негативную информацию и фон на позитив, а этого никто делать не будет.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            Сегодня, 08:56
            Все сложно и само оно уже не пройдёт.
            Придётся лечить очень многих иначе с ними будет просто беда.
            Увы, просто так деть их куда то, у нас не получится, их слишком много, а устраивать новое великое переселение, перспектива так себе.
            Придётся лечить на месте...
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 09:09
              Все сложно и само оно уже не пройдёт.

              , просто так деть их куда то, у нас не получится, их слишком много

              Придётся лечить на месте

              good и чем больше пройдёт через лечение тем лучше.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 08:34
    У "цеевропов" три дороги- три пути. В могилу, в плен или под расформирование. sad
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:40
      Есть четвертый - быть раненными и разобранными на органы.
      В Европу - по частям! laughing
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:41
      Пленник hi, почему? Ещё тюрьма и инвалидность.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 08:47
    А децимация будет? А то как то слабовато.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:04
      Иезекиль 25-17 hi, скоро я так думаю, а чего люстрация уже была, а тут надо им закинуть мысль что так поступали аж в самой РИМСКОЙ империи их от этого разопрет "гордость" и они ещё глядишь чего модернизируют в кровавую сторону.
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:05
    Здесь очень кстати походят слова Лопахина из фильма "Они сражались за Родину"---"Зачем мне пленный фашист?Он мне нужен мёртвым!".....