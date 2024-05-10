Генштаб ВСУ приступил к расформированию сдавшей позиции в Кисловке на Купянском направлении 110-й бригады ТРО
Новый главком ВСУ Сырский вводит в украинской армии практику расформирования подразделений, отступивших с позиций. Вслед за 67-й отдельной механизированной бригадой «Добровольческий украинский корпус» под репрессии Генштаба ВСУ попала 110-я бригада территориальной обороны. Если первые сдали позиции под Часовым Яром, то вторые отступили в Кисловке на Купянском направлении.
По имеющейся информации, командование оперативно-тактической группы «Старобельск» и оперативной группировки «Купянск» организовало проверки в 110-й бригаде ТРО, выбитой российскими войсками из Кисловки, что привело к прорыву с последующим занятием не только этого села, но и соседней Котляровки. При этом все заявления о том, что в бригаде имеется всего 50% личного состава от штатной численности, нет боеприпасов и тяжелого вооружения для борьбы с танками, в расчет не берутся.
На данный момент известно о задержании командиров трех батальонов данной бригады под номерами 112-й, 114-й и 116-й, а также командиров нескольких рот. Всем им вменяется вывод подразделений на запасные позиции без приказа. Сами батальоны будут расформированы, а личный состав отправлен в другие бригады на том же направлении.
— сообщает ТГ-канал Colonelcassad.
По данным украинских ресурсов, под расформирование может попасть и 3-я штурмовая бригада, сформированная из националистов «Азова»* (террористическая организация, запрещена в России). Командование бригады игнорирует приказы Сырского.
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