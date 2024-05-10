Украинское подполье сообщило подробности ночного удара ВС России по Николаевской области

В 3:00 и 3:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными.

Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка.