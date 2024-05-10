Украинское подполье сообщило подробности ночного удара ВС России по Николаевской области

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Украинское подполье сообщило подробности ночного удара ВС России по Николаевской области

ВС России нанесли серию ударов по Николаевской области, поразив пункт временной дислокации украинских военных. Подробности удара предоставили украинские подпольщики, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, в ходе ночного удара были поражены цели в Новопетровке и Снегиревке Николаевской области. В Новопетровке находится пункт временной дислокации украинских военных, которых в количестве до 400 человек только на днях перебросили в данное село. В Снегиревке расположены ангары, используемые ВСУ, а также размещены порядка 80 сотрудников ТЦК, переброшенных с Западной Украины на помощь местным.



В 3:00 и 3:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района Николаевской области. После удара по Снигиревке пропало электричество. Местные жители описывают удар как очень мощный, в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые военными.

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Результаты прилетов установить не удалось, но в Снегиревку к 5 утра прибыло около 10 машин скорой помощи, был оцеплен район железнодорожного вокзала, а СБУ начала проверки местного населения, видимо, искали наводчиков. В Новопетровке вообще оцепили все село, запретив местным покидать дома.

Конкретики пока нет, село полностью оцеплено, местным жителям запрещено покидать свои дома до особого распоряжения, идет проверка.

- добавил координатор подполья.
2 комментария
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 09:00
    Придет время и мы скажем , вот вам "в НАТО" вот вам "москоляку на гиляку"
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:04
    Работа подпольщиков, это риск! СМЕРТЕЛЬНЫЙ!
    Ради чего люди готовы пойти на него... ради освобождения нашей земли от нациков, нечисти.