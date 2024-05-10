Показаны кадры, как бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнём противника занимают позицию ВСУ в Работино
Двое военнослужащих 70-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил РФ совершили впечатляющий прорыв в окрестностях Работино на Запорожском направлении. Они оказались в смертельной опасности, но сумели ее преодолеть.
Кадры этого эпизода на передовой снимал украинский разведывательный беспилотник.
Несколько дней назад видео данного эпизода уже публиковалось, но на новом ролике событие можно рассмотреть более подробно.
Если описать происходящее в двух словах, то на кадрах видно, как бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнем противника занимают позицию ВСУ в Работино. Они движутся на большой скорости под интенсивным украинским обстрелом.
Рядом с ними, буквально, в считанных метрах, ложатся вражеские боеприпасы.
Судя по всему, против бойцов задействовали артиллерию и дроны-камикадзе, упорно пытаясь их уничтожить. Похоже, на данном участке фронта украинские военные не имеют проблем с боеприпасами, если устроили такую охоту за двумя российскими военными на мотоцикле.
Кругом можно наблюдать множество разбитой техники и сильно поврежденные укрепления. Противника рядом не видно. Похоже, он отступил. Возможно, в задачу бойцов входила разведка и зачистка брошенных позиций противника.
Внезапно транспортное средство российских военных выходит из строя, поэтому дальше они двигаются пешком.
На последних кадрах один из бойцов подходит к остаткам блиндажа, на всякий случай бросает внутрь гранату и запрыгивает в него. Похоже, он это сделал очень своевременно, так как сразу же последовал прилет боеприпаса противника. Снаряд лег совсем рядом с местом, где только что стоял боец.
Второго военнослужащего на финальных кадрах видно не было.
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