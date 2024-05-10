Показаны кадры, как бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнём противника занимают позицию ВСУ в Работино

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Показаны кадры, как бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнём противника занимают позицию ВСУ в Работино

Двое военнослужащих 70-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил РФ совершили впечатляющий прорыв в окрестностях Работино на Запорожском направлении. Они оказались в смертельной опасности, но сумели ее преодолеть.

Кадры этого эпизода на передовой снимал украинский разведывательный беспилотник.



Несколько дней назад видео данного эпизода уже публиковалось, но на новом ролике событие можно рассмотреть более подробно.


Если описать происходящее в двух словах, то на кадрах видно, как бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнем противника занимают позицию ВСУ в Работино. Они движутся на большой скорости под интенсивным украинским обстрелом.


Рядом с ними, буквально, в считанных метрах, ложатся вражеские боеприпасы.


Судя по всему, против бойцов задействовали артиллерию и дроны-камикадзе, упорно пытаясь их уничтожить. Похоже, на данном участке фронта украинские военные не имеют проблем с боеприпасами, если устроили такую охоту за двумя российскими военными на мотоцикле.

Кругом можно наблюдать множество разбитой техники и сильно поврежденные укрепления. Противника рядом не видно. Похоже, он отступил. Возможно, в задачу бойцов входила разведка и зачистка брошенных позиций противника.


Внезапно транспортное средство российских военных выходит из строя, поэтому дальше они двигаются пешком.


На последних кадрах один из бойцов подходит к остаткам блиндажа, на всякий случай бросает внутрь гранату и запрыгивает в него. Похоже, он это сделал очень своевременно, так как сразу же последовал прилет боеприпаса противника. Снаряд лег совсем рядом с местом, где только что стоял боец.


Второго военнослужащего на финальных кадрах видно не было.

9 комментариев
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  1. Roust Звание
    Roust
    +5
    Сегодня, 09:53
    Надеюсь, наши воины живы, дай Бог Всевышний. А эти укроскоты только вопить могут, что боеприпасов нэма.
  2. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 09:53
    Удачи мужикам ---_______^______
  3. Бускан Звание
    Бускан
    -5
    Сегодня, 10:10
    Это часть видео. Я предполагаю, что в атаке участвовало 8 мотоциклов и БМП. Я бы хотел ошибиться.
    Хорошо, что на этом видео не всё видно. Если воздержаться от использования нецензурных выражений, то напишу, что нужно беречь личный состав. Не надо любой ценой занимать населённые пункты.
  4. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +4
    Сегодня, 10:26
    Эти парни сделаны из стали ....Мне здесь страшно, а они там, вдвоем !!!!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Эти парни сделаны из стали

      Молодцы ребята ! А смелого пуля боится, а смелого штык не берет ! good
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:44
    Ребята, которые в любой ситуации находят правильное решение. А это достигается исключительно боевым опытом. Удачи ребятам.
  6. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 10:54
    Даже смотреть страшно. Берегите себя родные наши!!!!!! Не рискуйте зря! Мы вас ждём дома!
  7. Аргон Звание
    Аргон
    +2
    Сегодня, 11:09
    Вот для каких целей выпускают багги чаборз. Моцик слабоват для двоих в экипировке. Сколько раз они упали. Возможно из-за их падений то и не могли точно прицеливаться Дроноводы
  8. Bookeer
    Bookeer
    +1
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Бускан
    Это часть видео. Я предполагаю, что в атаке участвовало 8 мотоциклов и БМП.

    А зачем предполагать? Просто ссылку дайте на видео. У вас должно быть, судя по другим комментам.