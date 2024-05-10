Квартал за кварталом: Удары артиллерии и авиации ВС РФ прокладывают нашей пехоте путь к освобождению Красногоровки

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Квартал за кварталом: Удары артиллерии и авиации ВС РФ прокладывают нашей пехоте путь к освобождению Красногоровки

Российские войска продолжают продвижение в Красногоровке. Это последний город близ Донецка, в котором ещё остаются подразделения вооружённых сил Украины и который этими силами до недавнего времени полностью контролировался.

В результате успешных действий российской армии противник, продолжая нести потери, вынужден откатываться в северо-западном направлении. Ряд подразделений ВСУ утратил возможность осуществлять действия в рамках координированной обороны. Большую роль в этом плане сыграли наши ВКС, обрабатывающие позиции противника с помощью ФАБ различного калибра. ФАБ-500 разносят позиции ВСУ севернее огнеупорного завода, контроль над которым те ранее утратили.

Противнику всё сложнее цепляться за территории в городской черте Красногоровки ввиду того, что под их контролем остаётся в основном частный сектор в западной и северо-западной частях города.



На востоке Красногоровки несколько подразделений ВСУ угодили в «огневой мешок», что кратно увеличило их потери. Там по противнику активно работает артиллерия, ударные дроны, прокладывающие дорогу нашим пехотинцам, освобождающим квартал за кварталом.
5 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -2
    Сегодня, 10:17
    Наверное, первая в истории война, что полностью состоит из штурмов населённых пунктов.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 10:26
      Наша армия пробивается в Красногоровке с юга и северо-востока. По информации с мест, группа ВСУ попала в окружение в южной части города. На востоке ВС РФ продвинулись примерно на 700м в жилых застройках, а на севере Красногоровки идут бои в районе дамбы. Есть продвижении наших войск и у Парасковиевки. В Георгиевке тяжелые встречные бои, ВСУ стремятся вытеснить наших из села. Авиация бьет по позициям ВСУ в районе Константиновки, куда противник стягивает ресурсы с других направлений.
      После резкого прорыва линии обороны на востоке Красногоровки неделю назад, наши войска зашли в жилую застройку города. После недели боев у подразделений ВС РФ получилось продвинуться к центральной больнице.Из-за этого у обороны ВСУ образовалось тонкое горло, через которое снабжение почти невозможно. Совокупность проблем снабжения, постоянных ударов артиллерии и ФАБов создают критическую ситуацию для противника на этом участке фронта и единственным вариантом для ВСУ является отступление с него.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:42
        По ссылке ниже неплохой обзор по Красногоровке.

        . Примерные зоны контроля наших и небратьев. За минувшее с нашей последней публикации время об этом Последнем оплоте нашим удалось дочистить заводскую территорию полностью и, опираясь не неё, идти дальше. Интересный факт, что державшие завод силы теперь совсем не отсвечивают в новостной ленте. Тут либо они все навечно остались в подвалах завода, либо были так сильно иcтoщены, что практически незаметно выведены из этого Последнего оплота. Как бы то ни было, но работа нашими парнями сделана качественно.Теперь наши прoдвигaютcя вглубь города, опираясь на стены завода. И наши продвижение тут разделяется как бы на две части. Мы примерно отметили их стрелками на карте выше.


        https://dzen.ru/a/Zj28dwNX-SOngMqx
  2. nokki Звание
    nokki
    0
    Сегодня, 11:02
    Наверное, на этой ветви руского народа, которая называет себя "украинцами", можно поставить крест. Малороссийские земли придется зачищать до состояния "дикого поля". Само "украинство", как фашистская и человеконеневистническая идеология, должно быть уничтожено.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 11:17
      Советую обзнакомиться с реальной историей о действиях украинских фашистов на Донбассе.

      .Наша страшная история началась в 2014 году. На нас напали свои же. Они прыгали на майдане, а потом к нам пришли западенцы, люди с Западной Украины с нашивками "робовластник" (рабовладелец), и сказали: вы теперь наши рабы. Я не шучу. Им обещали в Донбассе хату и двух холопов,

      – рассказывает Вика.


      . В 2016-м, уже после освобождения Дебальцева Женя не мог спать – просыпался от любого звука с красными глазами. Когда они входили в Дебальцево, видели, как как голодные исхудавшие дети вылезали из подвалов. Находили изуродованные трупы солдат, чуть присыпанное захоронение стариков и женщин. Многие его товарищи тогда не выходили из запоя, а он держался,– вспоминает Вика.


      https://m.tsargrad.tv/articles/vrach-skazal-v-lico-chto-vsjo-bespolezno-morpeh-s-donbassa-otkazalsja-byt-rabom-u-zapadencev_988269

      Взахлеб рыдает над учебником: украинку заставляют учить язык в Европе.Видео по ссылке ниже.

      https://dzen.ru/video/watch/66338e65eda3206dfead1ed0