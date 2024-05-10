Квартал за кварталом: Удары артиллерии и авиации ВС РФ прокладывают нашей пехоте путь к освобождению Красногоровки
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Российские войска продолжают продвижение в Красногоровке. Это последний город близ Донецка, в котором ещё остаются подразделения вооружённых сил Украины и который этими силами до недавнего времени полностью контролировался.
В результате успешных действий российской армии противник, продолжая нести потери, вынужден откатываться в северо-западном направлении. Ряд подразделений ВСУ утратил возможность осуществлять действия в рамках координированной обороны. Большую роль в этом плане сыграли наши ВКС, обрабатывающие позиции противника с помощью ФАБ различного калибра. ФАБ-500 разносят позиции ВСУ севернее огнеупорного завода, контроль над которым те ранее утратили.
Противнику всё сложнее цепляться за территории в городской черте Красногоровки ввиду того, что под их контролем остаётся в основном частный сектор в западной и северо-западной частях города.
На востоке Красногоровки несколько подразделений ВСУ угодили в «огневой мешок», что кратно увеличило их потери. Там по противнику активно работает артиллерия, ударные дроны, прокладывающие дорогу нашим пехотинцам, освобождающим квартал за кварталом.
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