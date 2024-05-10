В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин
19
Несмотря на подписанный указ о тотальной мобилизации, все потуги военкомов пропадают втуне, набрать необходимое количество новобранцев не получается. Мужское население Украины уже шарахается от представителей ТЦК, поскольку повестку могут вручить в любом месте и в любое время. На этом фоне некоторые подразделения ВСУ пытаются договориться с ТЦК, чтобы провести собственные мероприятия по мобилизации.
Накануне в городе Ровно прошел так называемый «День без повесток», причем уже не в первый раз. Как сообщают местные ресурсы, представители полка «Рейнджер» Сил специальных операций договорились с военкомом, что в этот день не будут вручаться повестки, а население города могло бы ознакомиться с предложением полка по контрактной службе. Но за красивой вывеской скрывалось все то же самое.
Наше командование договорилось с местными ТЦК о том, чтобы этот день был без повесток. Чтобы люди этого города вообще могли приехать, ознакомиться с работой нашей структуры.
— заявил представитель полка ССО.
В общем, задумывалось все это как мероприятие, в рамках которого одни отдыхают от пробежек за будущими военнослужащими ВСУ, а другие агитируют за службу. Однако все это оказалось очередной аферой властей. Как сообщили местные паблики, военкомы и не думали прекращать раздачу повесток, воспользовавшись мероприятием для мобилизации большего количества мужчин. Наловил ли ровенский ТЦК необходимое количество будущих «захистников Украины» неизвестно, но в Киеве данную инициативу очень хвалили.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация