В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин

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В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин

Несмотря на подписанный указ о тотальной мобилизации, все потуги военкомов пропадают втуне, набрать необходимое количество новобранцев не получается. Мужское население Украины уже шарахается от представителей ТЦК, поскольку повестку могут вручить в любом месте и в любое время. На этом фоне некоторые подразделения ВСУ пытаются договориться с ТЦК, чтобы провести собственные мероприятия по мобилизации.

Накануне в городе Ровно прошел так называемый «День без повесток», причем уже не в первый раз. Как сообщают местные ресурсы, представители полка «Рейнджер» Сил специальных операций договорились с военкомом, что в этот день не будут вручаться повестки, а население города могло бы ознакомиться с предложением полка по контрактной службе. Но за красивой вывеской скрывалось все то же самое.



Наше командование договорилось с местными ТЦК о том, чтобы этот день был без повесток. Чтобы люди этого города вообще могли приехать, ознакомиться с работой нашей структуры.

— заявил представитель полка ССО.

В общем, задумывалось все это как мероприятие, в рамках которого одни отдыхают от пробежек за будущими военнослужащими ВСУ, а другие агитируют за службу. Однако все это оказалось очередной аферой властей. Как сообщили местные паблики, военкомы и не думали прекращать раздачу повесток, воспользовавшись мероприятием для мобилизации большего количества мужчин. Наловил ли ровенский ТЦК необходимое количество будущих «захистников Украины» неизвестно, но в Киеве данную инициативу очень хвалили.
19 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:56
    "Обманули дурака на четыре кулака!" Мобилизация превратилась в фарс.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 10:24
      "Обманули дурака на четыре кулака!" Мобилизация превратилась в фарс.

      В фарс, не в фарс, но свежие резервы как подвозили на ЛБС, так и подвозят...
  2. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 09:56
    У Украины еще очень большой мобилизационный потенциал
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 10:00
      У Украины еще очень большой
      Небольшой оффтоп. Поляк, посчитавший себя казаком, прибит на украине. В его мордокниге, пока не закрытой, можно довольно много прочитать на предмет что думают такие солдаты неудачи.
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100082414434516
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +4
        Сегодня, 10:14
        Что они думают известно - они массово (60-70% по опросам ЗеРада и Резидент) выступают за продолжение войны с Россией, но очень хотят, что бы воевал кто то другой, а нее лично они.
      2. 3x3zsave Звание
        3x3zsave
        +1
        Сегодня, 10:45
        Фейсбук в России заблокирован.
        Привет, Алекс!
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +1
          Сегодня, 10:48
          Доброе утро! Судя по активности там пишущих- не очень надежно.
          1. 3x3zsave Звание
            3x3zsave
            +1
            Сегодня, 11:05
            Ну, анонимайзеры никто не отменял. Хотя они тоже в России запрещены, но про это уже даже "запретители" забыли.
        2. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 11:02
          Фейсбук в России заблокирован.
          И правильно.
          Помойка, она и есть помойка...
        3. usr01 Звание
          usr01
          0
          Сегодня, 11:48
          Цитата: 3x3zsave
          Фейсбук в России заблокирован.

          И что? А на украине заблокировано ФСЁ!
          (вплоть когда торренты качаешь, половины пиров [русских] нет!)
          Но я же как-то тут пишу...
          "VPN никто не отменял!" (с)
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 10:05
      У Украины еще очень большой мобилизационный потенциал
      ...типа..ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА...так и да ...но что то с мотивацией не так пошло...по большей части большинство мотивировано на побег с бандерлянда любыми способами
    3. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 10:12
      Цитата: BAI
      У Украины еще большой мобилизационный потенциал

      А вот желающих воевать - нет, что делает его небольшим.
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 10:04
    Хочешь жить умей вертеться!!!
    Впрочем, со своей колокольни, украинские потуги по добровольно-принудительной мобилизации уже утратили свой блеск и креативность.
    Например, британцы в годы Наполеоновских войн были куда остроумнее, особенно флот его величества.
    К слову, вид наказания как служба вместо каторги у последних аналогично имел место.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 10:13
    Блин, да чего они бегают то от мобилизации, получили бы оружие, технику, а на передовой шлепнули бы смотрящих и дружно сдались бы в плен без сопротивления с вооружениями.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 10:19
      Друг дружку боятся. Стукачей в своих недружных рядах.
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 10:24
      Три украинца - отряд с предателем. Да и против это их религии.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 10:42
    Прямо как на рыбалке. Забросил наживку и жди себе на бережку, когда майданутый клюнет wink
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:48
    военкомы и не думали прекращать раздачу повесток, воспользовавшись мероприятием для мобилизации большего количества мужчин
    На. что только не идут, какие только приемы не использует для отлова рекрутов. Иначе в итоге сами могут за нерадивость попасть на ЛБС, а этого ох, как не хочется. Странно, что местное население еще попадается на такие уловки ТЦК.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:50
    Похоже эта крайняя мобилизация, в ходе которой бандерлогам удастся набрать более менее приличное количество рекрутов/мяса.