В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин

Наше командование договорилось с местными ТЦК о том, чтобы этот день был без повесток. Чтобы люди этого города вообще могли приехать, ознакомиться с работой нашей структуры.

Несмотря на подписанный указ о тотальной мобилизации, все потуги военкомов пропадают втуне, набрать необходимое количество новобранцев не получается. Мужское население Украины уже шарахается от представителей ТЦК, поскольку повестку могут вручить в любом месте и в любое время. На этом фоне некоторые подразделения ВСУ пытаются договориться с ТЦК, чтобы провести собственные мероприятия по мобилизации.Накануне в городе Ровно прошел так называемый «День без повесток», причем уже не в первый раз. Как сообщают местные ресурсы, представители полка «Рейнджер» Сил специальных операций договорились с военкомом, что в этот день не будут вручаться повестки, а население города могло бы ознакомиться с предложением полка по контрактной службе. Но за красивой вывеской скрывалось все то же самое.— заявил представитель полка ССО.В общем, задумывалось все это как мероприятие, в рамках которого одни отдыхают от пробежек за будущими военнослужащими ВСУ, а другие агитируют за службу. Однако все это оказалось очередной аферой властей. Как сообщили местные паблики, военкомы и не думали прекращать раздачу повесток, воспользовавшись мероприятием для мобилизации большего количества мужчин. Наловил ли ровенский ТЦК необходимое количество будущих «захистников Украины» неизвестно, но в Киеве данную инициативу очень хвалили.