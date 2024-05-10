Госсекретарь США намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа

Американская администрация продолжает выражать недовольство по поводу действий одного из своих главных союзников – Израиля. В Вашингтоне в последнее время неоднократно критиковали намерение командования ЦАХАЛ провести наземную операцию в городе Рафах.Более того, президент США Джо Байден недавно даже заявил, что Вашингтон не станет передавать израильской армии снаряды, если та начнет захват вышеупомянутого населенного пункта, расположенного на границе сектора Газа и Египта. Впрочем, на представителей власти еврейского государства это не произвело никакого впечатления, так как там ответили, что сумеют провести операцию в Рафахе и без американской поддержки.В свою очередь, доклад с критикой действий ЦАХАЛ в секторе Газа в ближайшее время намерен представить Конгрессу госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.В материале говорится, что глава американского внешнеполитического ведомства планирует озвучить инциденты, связанные с нарушением международного гуманитарного права армией еврейского государства в секторе Газа. В случае если данная информация получит подтверждение, США могут полностью приостановить военную помощь Израилю.Что характерно, источники портала подчеркнули, что Блинкен намерен лишь озвучить попавшую в его распоряжение информацию. При этом он не собирается делать каких-либо выводов по поводу действий ЦАХАЛ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»