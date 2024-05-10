Госсекретарь США намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа

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Госсекретарь США намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа

Американская администрация продолжает выражать недовольство по поводу действий одного из своих главных союзников – Израиля. В Вашингтоне в последнее время неоднократно критиковали намерение командования ЦАХАЛ провести наземную операцию в городе Рафах.

Более того, президент США Джо Байден недавно даже заявил, что Вашингтон не станет передавать израильской армии снаряды, если та начнет захват вышеупомянутого населенного пункта, расположенного на границе сектора Газа и Египта. Впрочем, на представителей власти еврейского государства это не произвело никакого впечатления, так как там ответили, что сумеют провести операцию в Рафахе и без американской поддержки.



В свою очередь, доклад с критикой действий ЦАХАЛ в секторе Газа в ближайшее время намерен представить Конгрессу госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

В материале говорится, что глава американского внешнеполитического ведомства планирует озвучить инциденты, связанные с нарушением международного гуманитарного права армией еврейского государства в секторе Газа. В случае если данная информация получит подтверждение, США могут полностью приостановить военную помощь Израилю.

Что характерно, источники портала подчеркнули, что Блинкен намерен лишь озвучить попавшую в его распоряжение информацию. При этом он не собирается делать каких-либо выводов по поводу действий ЦАХАЛ.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:10
    Ради выборов демократы могут отхлестать израильскую задницу соломинкой.Студенты выходят из под контроля демократов,а для них у Байдена был подарок- погашение кредитов на образование ,не прочувствовали. Кстати Трамп ,делает сильный ход в энергетике,он отменит жёсткие правила по углеродному следили по крайней мере жёстко обрежет дань за углерод.Так что Госдепу надо шевелиться.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 10:18
      Здесь снаряды ЦАХАЛ поставляем, а здесь его критикуем и за обстрелы ругаем... Вот на таких двойных (тройных и так далее) стандартах и строилась Америка... И то что для нас дико, для них привычно и вполне нормально...
  2. Север35 Звание
    Север35
    +2
    Сегодня, 10:12
    Этим людям СМИ нужны что б говорить одно, а делать другое.
  3. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 10:12
    пора отказаться от наименования этого государства по национальности
    это государство организовалось на основе идеологии сионизма
    так что это - сионистское государство am
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:17
    — Израиль на эту критику ЦАХАЛ ...
  5. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:33
    МУС уже БиБи "посадил",теперь Блинкен накажет........БиБи,наверное,от смеха икать начал....
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:42
    Американская администрация продолжает выражать недовольство по поводу действий одного из своих главных союзников – Израиля.
    Ой, таки ето на публику, или где? Более чем очевидно, что самоходная задне пескосыпница метит таки на новое переизбрание.laughing
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:53
    Блинкен намерен лишь озвучить попавшую в его распоряжение информацию. При этом он не собирается делать каких-либо выводов по поводу действий ЦАХАЛ.
    Странно, что озвучить собрался, а о выводах можно даже не заикаться. Ворон ворону глаз не выклюет.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:53
    Более того, президент США Джо Байден недавно даже заявил, что Вашингтон не станет передавать израильской армии снаряды, если та начнет захват вышеупомянутого населенного пункта, расположенного на границе сектора Газа и Египта.
    В случае если данная информация получит подтверждение, США могут полностью приостановить военную помощь Израилю.
    Любопытное наследство демократическая партия оставит республиканской. Однако в случае оставления руководства 47-й администрации за демократической партией очень даже преинтересный сюжет может получится. Нетоньяху своими действиями в Палестине подставил своих главных партнёров, а именно демократическую партию сорвав 46-е президентство. Также стоит отметить попытку перехвата инициативы Биби в неком партнёрском диалоге с Америкой на что демократы не могли не обратить внимание и которые самовольничество от Нетоньяху не оставят без ответа. Кстати судебная реформа по версии Нетоньяху таки потерпела полное фиаско потому как звезда Давидова совсем в другой стороне светит wink
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:03
    госсекретарь США Энтони Блинкен
    Блинкен сам сионист. Как он может критиковать Израиль?