Госсекретарь США намерен представить в Конгрессе доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа
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Американская администрация продолжает выражать недовольство по поводу действий одного из своих главных союзников – Израиля. В Вашингтоне в последнее время неоднократно критиковали намерение командования ЦАХАЛ провести наземную операцию в городе Рафах.
Более того, президент США Джо Байден недавно даже заявил, что Вашингтон не станет передавать израильской армии снаряды, если та начнет захват вышеупомянутого населенного пункта, расположенного на границе сектора Газа и Египта. Впрочем, на представителей власти еврейского государства это не произвело никакого впечатления, так как там ответили, что сумеют провести операцию в Рафахе и без американской поддержки.
В свою очередь, доклад с критикой действий ЦАХАЛ в секторе Газа в ближайшее время намерен представить Конгрессу госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
В материале говорится, что глава американского внешнеполитического ведомства планирует озвучить инциденты, связанные с нарушением международного гуманитарного права армией еврейского государства в секторе Газа. В случае если данная информация получит подтверждение, США могут полностью приостановить военную помощь Израилю.
Что характерно, источники портала подчеркнули, что Блинкен намерен лишь озвучить попавшую в его распоряжение информацию. При этом он не собирается делать каких-либо выводов по поводу действий ЦАХАЛ.
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