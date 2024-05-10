Defense News: подводный флот ВМС США слишком мал, чтобы продавать субмарины Австралии

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Defense News: подводный флот ВМС США слишком мал, чтобы продавать субмарины Австралии

Американская пресса утверждает, что в ВМС США отсутствует достаточное количество подводных лодок. Размер американского подводного флота остается неизменным как минимум на протяжении последних десяти лет, несмотря на то, что спрос на новые подводные лодки продолжает расти. В частности, предполагается, что субмарины будут иметь решающее значение в ходе возможного вооруженного конфликта с Китаем. При формальной потребности в 66 подводных лодок, в ВМС США имеется всего 49 ударных подводных лодок.

По данным издания Defense News, согласно долгосрочному плану судостроения и инвентаризации американских военно-морских сил, что к концу текущего десятилетия численность флота снизится до 47. Нарастить количество американских подлодок до 66 планируется лишь к 2054 году.



Кроме того, ВМС США намерены продать как минимум три, а то и пять таких ударных подводных лодок Австралии в рамках трехстороннего пакта AUKUS, в котором также участвует Великобритания. При этом, продавая своему союзнику подводные лодки, американские власти рассчитывают получить доступ к австралийским портам и возможность впоследствии размещать свои корабли в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако, по мнению некоторой части руководства американских ВМС, продажа субмарин союзникам является нецелесообразной, поскольку их количество у самих США является явно недостаточным.

Американское издание также отмечает, что подводный флот США также сталкивается с проблемами, сопряженными с недостаточным укомплектованием экипажем и техническим обслуживанием. Во время пандемии COVID-19 американские подводные силы из-за карантинных мер были вынуждены отказаться от набора персонала и располагая ограниченной численностью экипажей сосредоточились на операциях на море вместо набора новых сотрудников на берегу.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:21
    Пока в подводной флоте ВМС США нет таких проблем как в подводной флоте ВМС Англии - держать людей под водой в " трубе" 200 суток на БД.Брешут.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 11:47
      Добрый день, Андрей. Так 200 суток в прочном корпусе, для бриттов, уже давно норма. Недостаток корпусов компенсируют продлением сроков БС. А потом удивляются, почему техника не выдерживает. Впрочем, л/с тоже.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:52
        Николай hi Почему у бритов такие длинные БД ,у лодки которая должна идти на смену пошло что то не так- в неё впихивают не впихуемое ,канибаля лодку на гарантийном обслуживании и лодку вышедшую с гарантийки.Но бабла экипаж вернувшийся с БД ролучает не мерено,на " размагнитку " хватит,на сколько печень выдержит.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 11:57
          Очень хорошо, что такая ситуация у бриттов практически обязательна. Из 4 ПЛАРБ - 2 ТО, одна на БС и одна в ремонте. "Венгард" пробыл в капиталке 7 лет, вместо положенных двух, соответственно все графики БС и ремонтов полетели Бобику под хвост. Аналогично по МАПЛ. Задержка с "эстьютами" сдвигает графики для других лодок, даже последний "трафальгар" гоняют, как Бобика, хотя надо понимать, что у него состояние корпуса и ЯЭУ уже близко к катастрофическому.
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 10:24
    ... Размер американского подводного флота остается неизменным как минимум на протяжении последних десяти лет, несмотря на то, что спрос на них продолжает расти ...
    Авторы! Вы сами-то хоть читаете, что пишете? wassat
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +2
      Сегодня, 10:32
      Это необработанный должным образом компьютерный перевод.
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 11:22
        Вот-вот! А разве работа "писателей" с ВО как раз и не заключается в обработке переводов должным образом? Сачки! Бездельники! Лодыри! drinks
  3. AlexTss Звание
    AlexTss
    +3
    Сегодня, 10:30
    Однако, по мнению некоторой части руководства американских ВМС, продажа субмарин союзникам является нецелесообразной, поскольку их количество у самих США является явно недостаточным.

    Где-то на краю Европы слышен изящный французский мат... laughing
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:56
    продажа субмарин союзникам является нецелесообразной, поскольку их количество у самих США является явно недостаточным.
    А перед этим французов прокатили с их контрактом на подлодки. Значит все таки продажа целесообразна?
  5. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 11:24
    Насрать им на Австралию, главное - Макрона натянули, а то плохо себя вел.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 11:26
    Американцы подрядились построить новые АПЛ для ВМС Австралии, но со сроками возникли вопросы с учётом загруженности американских верфей также как и британские. Так что сотрудничество по линии AUKUS отложено на неопределенный срок и находится под вопросом в виду отсутствия работы механизма кроме формально оформленных договоренностей как бы до лучших времён. Кстати идея с австралийской подводной лодкой изначальна была сомнительной. Лучше бы тандемные велосипеды отправили бы в Австралию. Быстро, надёжно и недорого. laughing
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:45
    При этом автор как-то забыл у помянуть, что из 47 МАПЛ "на бумаге", реально в строю - 39. Про какую Австралию речь, если для самих не хватает. К стати, в Осборне (Австралия) на судоверфи забастовка. Работяги требуют повышения зарплаты.