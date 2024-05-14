Потери в войнах на Ближнем Востоке в 1948–1991

Потери в ближневосточных войнах

Комментарии

Листая в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино старую периодику, наткнулся на одну толковую публикацию в газете Los Angeles Times от 8 марта 1991 года (с. А7). Это было то, что я давно искал, и не потому, что у меня не было этих сведений, а потому, что у меня появилась возможность сравнить свои оценочные данные с информацией из печатного независимого источника.Можно сколь угодно не доверять СМИ в целом и зарубежным СМИ в частности, но то, что я перевел и представил вниманию читателей «Военного обозрения», дает как минимум приблизительное представление о потерях хотя бы в некоторых ближневосточных войнах и конфликтах после Второй мировой войны. Опубликованных точных научных (архивных) данных по этому вопросу не существует.По неясным причинам отсутствуют сведения о потерях в Советско-Афганской войне, несмотря на то, что Афганистан, так же, как Иран, включается англосаксами в понятие Ближний Восток.Также отсутствуют данные о потерях в следующих войнах и конфликтах (в хронологической последовательности):Разумеется, в продолжавшихся и продолжающихся после 1991 года конфликтах могла быть предоставлена оценочная информация на время, близкое к моменту выхода публикации, то есть на 8 марта 1991 года.Война в [Персидском] Заливе, 17 января – 28 февраля 1991 года: на сегодняшний день союзники сообщили о 178 погибших в боях. Никаких полных данных о потерях среди иракцев не было опубликовано, но, по словам иракского чиновника, за первые 26 дней войны было убито 20 тыс. иракцев. По другим оценкам, число погибших иракцев исчисляется десятками тысяч. [1]Ирано-иракская война, 1980–1988 гг.: Иран признал гибель 135 тыс. [своих] военных и гражданских лиц, однако западные военные аналитики называют цифру [этих потерь] в 2–3 раза выше. Ирак не опубликовал [данные о своих потерях], но дипломаты в Багдаде оценивают их как минимум в 100 тыс. погибших. По некоторым западным оценкам, потери с обеих сторон составили 1 млн убитых и раненых. [2]Гражданская война в Южном Йемене [3], январь 1986 года: официальные лица оценивают число погибших примерно 4 250 человек, но дипломатические источники сообщают, что эта цифра приближается к 10 тыс. человек.Израильское вторжение в Ливан, 1982 год: Израиль потерял 657 убитых и 3 887 раненых. Потери сирийцев составили 370 убитых и 1 тыс. раненых. По оценкам ООП [4], было убито около 1 тыс. человек и взято в плен 6 тыс. человек. Более 19 тыс. ливанцев и палестинцев, в основном мирных жителей, были убиты и 30 тыс. ранены.Гражданская война в Ливане, 1975–1990 гг.: погибло около 150 тыс. человек. Более 1 млн человек, то есть четверть населения, были перемещены.Арабо-израильская война 1973 года [5]: потери израильтян составили 2 569 человек убитыми и 7,5 тыс. ранеными в ходе 3-недельного конфликта. Сирия потеряла почти 3,5 тыс. человек убитыми и 21 тыс. ранеными. В Египте было около 15 тыс. убитых и 30 тыс. раненых. Потери Ирака составили 125 убитых и 260 раненых.Война Иордании с ООП и Сирией, 1970 год [6]: в Иордании было убито 600 человек, ранено 1,5 тыс. человек. Потери сирийцев составили 600 человек убитыми и ранеными и 10 тыс. палестинцев были убиты и ранены.Арабо-израильская война на истощение, март 1969 года – август 1970 года: в Израиле погиб 721 человек и было ранено 2 659 человек. Потери арабов неизвестны, но в разгар боевых действий только в Египте ежедневно погибало 300 человек. [7]Шестидневная арабо-израильская война, 1967 год: за 6 дней боевых действий [8] Египет потерял 11,5 тыс. человек убитыми и 10 тыс. пленными, в том числе девять генералов. Потери Сирии составили 1 тыс. человек убитыми, а Иордания потеряла 6 094 человека. Потери Израиля составили 777 убитыми и 2 811 ранеными.Гражданская война в Йемене [9], 1961–1969 гг. [10]: цифры разнятся, но, по некоторым оценкам, почти 70 тыс. йеменцев и египтян, которые поддерживали республиканских повстанцев против роялистов, были убиты или ранены.Израильская кампания, 1956 год: Израиль потерял 172 убитыми и 817 ранеными. Потери египтян составили примерно 2–3 тыс. человек. [Общие] потери британцев и французов во время вторжения в Суэц [11], которое совпало с вторжением Израиля в Синайскую пустыню, составили 82 убитых и 129 раненых. [12]Арабо-израильская война 1948–1949 годов [13]: Израиль потерял убитыми 6,2 тыс. человек, а потери арабов оцениваются в 2 тыс. убитых солдат регулярных войск. Предположительно, были убиты тысячи бойцов арабских и палестинских нерегулярных формирований.Источник: Ассошиэйтид Пресс.На Арабском Востоке считается Второй войной в Персидском заливе (см. ниже). 17 января 1991 года началась операция сил антииракской коалиции «Буря в пустыне». Ей предшествовала операция сил антииракской коалиции «Щит пустыни». Вторжение Ирака в Кувейт, вызвавшее реакцию СБ ООН, началось 2 августа 1990 года.На Арабском Востоке считается Первой войной в Персидском Заливе.В то время – Народная Демократическая Республика Йемен.Организация освобождения Палестины.У арабов известна под названием «Октябрьская война», у евреев – как «Война Судного дня».Эти события известны под названием «Черный сентябрь».С арабской стороны участвовал только Египет.C 5 по 10 июня.Речь идет о Северном Йемене: в 1962 году в Йеменском Мутаваккилийском Королевстве произошла революция, в результате которой возникла Йеменская Арабская Республика.В действительности эти события, известные на Арабском Востоке под названием «Йеменская революция 26 сентября», произошли в 1962–1970 гг.Имеется в виду зона Суэцкого канала.Речь идет о так называемой «Тройственной агрессии» Израиля, Великобритании и Франции против Египта.Боевые действия между арабами и евреями в Палестине начались в 1947 году, когда еще не состоялось провозглашение государства Израиль, что произошло 15 мая 1948 года.