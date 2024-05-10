Лукашенко о ядерных учениях: для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

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Лукашенко о ядерных учениях: для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

Буквально вчера президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские и белорусские военнослужащие уже начали подготовку к совместным учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям

- заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.



Позднее прокомментировал предстоящие маневры и президент РБ Александр Лукашенко.

В первую очередь белорусский лидер обратил внимание на то, что как Москва, так и Минск регулярно подчеркивают, что предстоящие учения носят нестратегический характер.

Упаси Господь взяться еще и за эту кнопку

- заявил политик.

В то же время Лукашенко отметил, что современное тактическое ядерное вооружение – это страшное оружие, которое по мощности кратно превышает то, что американцы применили в 1945 году по японским городам.

Чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

- подытожил белорусский лидер.

При этом президент РБ заявил, что в России подобные учения проводятся на регулярной основе, а в Белоруссии это будут третьи по счету маневры.

Между тем на этот раз, со слов Лукашенко, все делается публично, так как того требует напряженная международная обстановка, которая сегодня ставит человечество на грань ядерной катастрофы.

В то же время президент Белоруссии подчеркнул, что для России и РБ данное оружие всегда было и остается исключительно инструментом сдерживания.
15 комментариев
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  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    +2
    Сегодня, 10:53
    Упаси Господь взяться еще и за эту кнопку

    Встречаются в море два военных корабля - русский и американский. На
    русском корабле паника, все бегают, кричат:
    - Кто бросил валенок на пульт! Кто борсил валенок на пульт!!
    Американцы посмотрели и говорят:
    - Да-а, у нас в Америке тагоко нет...
    - Да нет больше вашей Америки! Кто бросил валенок на пульт!..
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:59
      В то же время Лукашенко отметил, что современное тактическое ядерное вооружение – это страшное оружие, которое по мощности кратно превышает то, что американцы применили в 1945 году по японским городам.

      Самый миниатюрный тактический ядерный боеприпас — 152-миллиметровый 3БВ3, принятый на вооружение в 1981-м. Сконструирован в обводах штатного осколочно-фугасного снаряда для пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Мощность — 2,5 килотонны. Таким образом, стрелять им может вся российская артиллерия калибра 152 миллиметра. И противник не знает, сколько таких снарядов находится на специальных военных складах. am
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 11:01
        Цитата: Lev_Russia
        И противник не знает, сколько таких снарядов находится на специальных военных складах.

        Может организовать утечку информации, что бы рассчитали сколько под кладбища земель резервировать? wink
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 11:25
          данное оружие всегда было и остается исключительно инструментом сдерживания.
          Только наши "партнеры" об этом забыли и считают АО легко применимым и без последствий для них.
        2. Mitos Звание
          Mitos
          +2
          Сегодня, 11:31
          Если батька не начнет копать линии обороны на западе. То есть большой шанс что оборонять он будет Белорусь уже не в стране. Применение таких снарядов возможна по скоплению сил если идет наступление малыми группами то бить ты будешь по своим. Чтото должно сдержать противника до этого.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:06
    На каких " кошечках" батька решил потренироваться?У меня один вопрос почему через раз упоминают белорусскую РСЗО "Полонез" в учениях по "применеию" ТЯО? bully Мы что то не знаем?
    1. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: tralflot1832
      У меня один вопрос почему через раз упоминают белорусскую РСЗО "Полонез" в учениях по "применеию" ТЯО? Мы что то не знаем?

      Ох как много мы не знаем wink
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -1
    Сегодня, 11:11
    Чтобы применить такое оружие, надо тренироваться
    - подытожил белорусский лидер.
    request Бундесвер же тренируется и нам приходится.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 11:18
    Чтобы применить такое оружие, надо тренироваться

    - подытожил белорусский лидер.
    Пожалуйста, налейте батьке чай, варенья предложите с выпечкой. Чай желательно с добавлением сбора лечебных лесных трав.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 11:27
      А картошечки разварной с маслицем и укропчиком?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -2
        Сегодня, 11:29
        Отличный выбор good drinks Картофель только отечественного производства так же и остальные продукты потому как по ГОСТу. good
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:24
    О-о, Батька просто поэт!
    Ведь тут просто автоматически мысль стремится к логической гармонии.
    "Чтобы применить ядерное оружие - надо тренироваться!"
    "А чтобы качественно тренироваться - лучше применить ядерное оружие!"
    Вторые кавычки - это не цитата, а, как говорил Хазанов: "Надо уметь читать между строк".
    Ну и в итоге еще цитата от основоположника: "Учиться военному делу настоящим образом".
    Упор на слове "настоящим". То есть, не электронный пуск. А, скажем, нейтроный, в тотальной поломкой всех приборов на Западной Украине, Юго-Восточной Польше и Восточной Румынии. Молдавия - не считается, еичего особо ценного, кроме телевизоров и ноутбуков не сгорит, Болгарии и Венгрии - а нечего вблизи мутных районов хранитиь что-то ценное. Или чтобы там летало в воздухе много дорогих микросхем и транзисторов.
    P.S. Интересно, сохранил ли Запад производство ламп, и сколько будет весить "теплый ламповый Авакс"?
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 11:55
      сохранил ли Запад производство ламп
      3 завода в США, в основном для профессиональной аппаратуры.
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 11:30
    Цитата: Mavrikiy
    Бундесвер же тренируется и нам приходится.


    нато тренировалось по настоящему, а наши "учения с применением тяо" (которое применяется в бумажных приказах, а есть ли оно на самом деле - никто не знает) - для простаков и пенсионеров, которые смотрят тв
  7. ave0123 Звание
    ave0123
    +1
    Сегодня, 11:40
    Цитата: Владимир80
    Цитата: Mavrikiy
    Бундесвер же тренируется и нам приходится.


    нато тренировалось по настоящему, а наши "учения с применением тяо" (которое применяется в бумажных приказах, а есть ли оно на самом деле - никто не знает) - для простаков и пенсионеров, которые смотрят тв


    даже кретины в курсе, что для применения тактического ЯО, необходимы тренировки. Иначе оно опасно для самих применяющих.