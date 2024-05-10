Лукашенко о ядерных учениях: для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться
Буквально вчера президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские и белорусские военнослужащие уже начали подготовку к совместным учениям по применению нестратегического ядерного оружия.
- заявил российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.
Позднее прокомментировал предстоящие маневры и президент РБ Александр Лукашенко.
В первую очередь белорусский лидер обратил внимание на то, что как Москва, так и Минск регулярно подчеркивают, что предстоящие учения носят нестратегический характер.
- заявил политик.
В то же время Лукашенко отметил, что современное тактическое ядерное вооружение – это страшное оружие, которое по мощности кратно превышает то, что американцы применили в 1945 году по японским городам.
- подытожил белорусский лидер.
При этом президент РБ заявил, что в России подобные учения проводятся на регулярной основе, а в Белоруссии это будут третьи по счету маневры.
Между тем на этот раз, со слов Лукашенко, все делается публично, так как того требует напряженная международная обстановка, которая сегодня ставит человечество на грань ядерной катастрофы.
В то же время президент Белоруссии подчеркнул, что для России и РБ данное оружие всегда было и остается исключительно инструментом сдерживания.
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