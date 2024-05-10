Командование 24-го ОШБ «Айдар» подтягивает резервы к Волчанску в ожидании атаки российских войск

Судя по всему, активно начинается зачистка приграничной зоны. (...) Вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ

Обстановка очень напряженная. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться

Российское командование готовит наступление на Харьковскую область, атака последует в районе Волчанска. Такую информацию предоставил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов с позывным «Осман».Командование батальона сообщило о сложной оперативной обстановке, складывающейся в районе Волчанска в последнее время. Предполагается, что российские войска выбрали этот населенный пункт в качестве первого, который будет атакован в рамках нового наступления. Подтверждением этому является мощный артиллерийский удар, нанесенный по самому городу, а также его окрестностям.— заявил «Осман».На данный момент командование ВСУ стягивает в район Волчанска дополнительные силы, надеясь продержаться достаточное время, чтобы подошли резервы, если они вообще будут. Пока ситуация непонятная, какими силами будут атаковать российские войска, неизвестно. На этом фоне власти Харьковской области пытаются успокоить население, заявляя, что в случае наступления российская армия до Харькова якобы не дойдет, у нее на это нет ни сил, ни средств. В ВСУ считают иначе.— добавляет «Осман».