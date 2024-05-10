Командование 24-го ОШБ «Айдар» подтягивает резервы к Волчанску в ожидании атаки российских войск

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Командование 24-го ОШБ «Айдар» подтягивает резервы к Волчанску в ожидании атаки российских войск

Российское командование готовит наступление на Харьковскую область, атака последует в районе Волчанска. Такую информацию предоставил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов с позывным «Осман».

Командование батальона сообщило о сложной оперативной обстановке, складывающейся в районе Волчанска в последнее время. Предполагается, что российские войска выбрали этот населенный пункт в качестве первого, который будет атакован в рамках нового наступления. Подтверждением этому является мощный артиллерийский удар, нанесенный по самому городу, а также его окрестностям.



Судя по всему, активно начинается зачистка приграничной зоны. (...) Вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ

— заявил «Осман».

На данный момент командование ВСУ стягивает в район Волчанска дополнительные силы, надеясь продержаться достаточное время, чтобы подошли резервы, если они вообще будут. Пока ситуация непонятная, какими силами будут атаковать российские войска, неизвестно. На этом фоне власти Харьковской области пытаются успокоить население, заявляя, что в случае наступления российская армия до Харькова якобы не дойдет, у нее на это нет ни сил, ни средств. В ВСУ считают иначе.

Обстановка очень напряженная. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться

— добавляет «Осман».
10 комментариев
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  1. Krilion Звание
    Krilion
    +4
    Сегодня, 11:00
    ну раз подтягивает.. ОДАБов не жалеть!.. добить выживших!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:07
      Ну "Айдар", так "Айдар"... ФАБам всё равно кого долбить... Нациков даже лучше...
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        +1
        Сегодня, 11:20
        Мухи слетаются на ошметки от своих собратьев, чтобы разделить их судьбу. Как интересно получается. И главное удачно для нас. Конечно, если это не деза.
      2. ANB Звание
        ANB
        0
        Сегодня, 11:22
        Мог бы и навоз подтянуться. Чтобы зараз.
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:06
    Надеюсь кучно расположатся - нам ФАБы с УМПК надо беречь как никак у бандерогеев мобилизация и заряды еще потребуются.
  3. Комментарий был удален.
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 11:08
    Судя по всему, активно начинается зачистка приграничной зоны. (...) Вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ
    — заявил «Осман».
    fool Свинья в апельсинах вовек не разберется. request
  5. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 11:08
    Этот волчанск из новостей не выходит. Оттуда систематически бьют рсзо по Белгороду и Шебекино. У всук там гнездо. Необходимо его разворошить хорошенько.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 11:17
    Командование 24-го ОШБ «Айдар» подтягивает резервы к Волчанску в ожидании атаки российских войск

    Мы тоже давно ожидаем, что Харьковская область, наконец-то, перейдёт под контроль ВС РФ. Пора отодвинуть укрорейх от наших границ, и как можно подальше на запад. Военного успеха нашим войскам! Надеемся на вас, ребята, вы уже доказали своё мужество.
  7. Machete Звание
    Machete
    0
    Сегодня, 11:24
    А Айдар в тылу сидит? Ждёт потенциальных наступлений врага? no
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:59
    «Айдар» подтягивает резервы
    . Этих ровнять с грунтом... конченая нелюдь.