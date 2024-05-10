Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры о своём оборонном потенциале с другими странами

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Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры о своём оборонном потенциале с другими странами

Тегеран не будет вести переговоры о своем оборонном и ракетном потенциале с другими странами. Эти составляющие мощи государства не могут быть предметами торга.

Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления перед жителями священного города Кум, где проходил однодневный визит главы государства.



Есть люди, которые предупреждают, что страна может быть вовлечена в войну, и чтобы предотвратить ее, Иран должен пойти на уступки в отношении своего военного и ракетного потенциала

- заявил Раиси.

Он отметил, что не поддерживает такую позицию. Против нее высказался и духовный лидер страны аятолла Сейед Али Хаменеи, заявив, что оборонная мощь Ирана не может быть предметом международных договоренностей. Раиси счел его рассуждения «благоразумными».

В ходе выступления перед гражданами иранский президент упомянул атаку Вооруженных сил Ирана на израильские объекты. Он заявил, что удары стали наглядной демонстрацией военной мощи Исламской Республики. По словам главы государства, она «вымазала Израиль в грязи».

Эта военная операция иранцев, которая состоялась 14 апреля, получила название «Истинное обещание». В тот день подразделения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили десятки ракет и беспилотников по израильским военным целям. Это стало ответом на атаку авиации Израиля в Сирии, в результате которой 1 апреля погибло семь иранских военачальников и советников.
5 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -3
    Сегодня, 11:18
    страна может быть вовлечена в войну, и чтобы предотвратить ее, Иран должен пойти на уступки в отношении своего военного и ракетного потенциала
    fool fool Можно просто повеситься на радость США и Израилю. request
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      Сегодня, 11:22
      Саддам Хусейн повёлся на "снимите штаны, повернитесь и наклонитесь, чтоб доказать, что вы не опасны"
      Плохо это кончилось. И для него, и для страны.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 11:30
        Тегеран не будет вести переговоры о своем оборонном и ракетном потенциале
        Правильно ! "Какое их щенячье дело до моей собачей жизни"! no
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 11:28
    Есть люди, которые предупреждают, что страна может быть вовлечена в войну, и чтобы предотвратить ее, Иран должен пойти на уступки в отношении своего военного и ракетного потенциала

    Ага. щас, этим людям только дай пальчик, так они всю руку откусят. Знаем мы этих "доброжелателей" из Вашингтона.
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -2
    Сегодня, 11:30
    "Вымазала Израиль в грязи"! Да этот же голимый антсемитизм! fool