Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

Немецкое правительство предоставило украинской энергетической компании "Укрэнерго" грант в размере 45 миллионов евро. Средства предполагается направить на восстановление и защиту поврежденной в ходе боевых действий энергетической инфраструктуры Украины.Соответствующее грантовое соглашение было подписано представителями "Укрэнерго", немецкого банка KfW и руководством представительств финансового учреждения на Украине и в Молдавии. Церемония состоялась в рамках встречи главы немецкого министерства экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце с украинским министром энергетики Германом Галущенко.Как утверждает руководство украинской энергетической компании, предоставленные ФРГ средства планируется направить на строительство новой высоковольтной линии, обеспечивающей стабильность соединения украинской и европейской энергосистем, а также для закупок высоковольтного оборудования и восстановления поврежденных объектов в центральных регионах Украины.Тем временем, на Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии, вызванный масштабными повреждениями электростанций. Поставки электроэнергии из стран Евросоюза не способны полностью покрыть ее дефицит на Украине. При этом, по информации, озвученной руководством "Укрэнерго", восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры может занять более года.

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