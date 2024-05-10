Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

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Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

Немецкое правительство предоставило украинской энергетической компании "Укрэнерго" грант в размере 45 миллионов евро. Средства предполагается направить на восстановление и защиту поврежденной в ходе боевых действий энергетической инфраструктуры Украины.

Соответствующее грантовое соглашение было подписано представителями "Укрэнерго", немецкого банка KfW и руководством представительств финансового учреждения на Украине и в Молдавии. Церемония состоялась в рамках встречи главы немецкого министерства экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце с украинским министром энергетики Германом Галущенко.

Как утверждает руководство украинской энергетической компании, предоставленные ФРГ средства планируется направить на строительство новой высоковольтной линии, обеспечивающей стабильность соединения украинской и европейской энергосистем, а также для закупок высоковольтного оборудования и восстановления поврежденных объектов в центральных регионах Украины.

Тем временем, на Украине наблюдается значительный дефицит электроэнергии, вызванный масштабными повреждениями электростанций. Поставки электроэнергии из стран Евросоюза не способны полностью покрыть ее дефицит на Украине. При этом, по информации, озвученной руководством "Укрэнерго", восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры может занять более года.
12 комментариев
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 11:34
    Грант... Как сложно... Лучше сразу в кабинет Зели наличкой.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 11:38
      обеспечивающей стабильность соединения украинской и европейской энергосистем, а также для закупок высоковольтного оборудования
      У кого закупать видимо тоже прописано. А преподносится как что то благотворительное.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 11:46
        Все правильно вот вам наши деньги что бы закупить у нас. Будете должны после, а помогло это или нет уже не важно. Ну снесли все опять, долг это не отменяет.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 11:40
    Немецкое правительство предоставило украинской энергетической компании "Укрэнерго" грант в размере 45 миллионов евро.

    А почему только один грант? Маловато будет на восстановление того, что опять будет порушено и опять потребует восстановления.
    Готовьтесь раскошеливаться, пока укрорейх будет жизнеспособен. Хотя, может быть, и дали всего один потому, что не рассчитываете на долгую перспективу? what
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:40
    Церемония состоялась в рамках встречи главы немецкого министерства экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце с украинским министром энергетики Германом Галущенко.
    Это ж надо было так напутать?!
    Герман должен был быть Шульце, а Свенья - Галущенкой...
    Чудеса глобализации...
  4. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 11:41
    Год на строительство - нереальный срок при скорости уничтожения в несколько минут.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 11:42
    Власти ФРГ предоставили украинской компании «Укрэнерго» грант на 45 миллионов евро

    Вот придур...и! fool
    Вместо того чтобы спасать свою страну от рецессии и возможной бунта населения Германии, дают какие-то гранты ворам из "404". sad
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:42
    Маловато будет,однако.....только на "дачку" в Майями и хватит министру....Какое нафиг "восстановление"? Чисто попил бабла,немцы в доле...
  7. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:44

    Как утверждает руководство украинской энергетической компании, предоставленные ФРГ средства планируется направить на строительство новой высоковольтной линии, обеспечивающей стабильность соединения украинской и европейской энергосистем, а также для закупок высоковольтного оборудования и восстановления поврежденных объектов в центральных регионах Украины.
    эти тезисы для щирых свидомитов. им уже 30 лет долбят в уши то, что они хотят слышать. laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:45
    Сбывается мечта 404 ,ЕС пришла в Украину,
    правда в виде электричества.
  9. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:52
    Деньги на ветер.) А сами бургеры подтяните пояса, потуже.)
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:56
    Их дела... разворуют или нет, это частично, от немчиков зависит...
    Хотя, зелебобусы ухари ещё те, немчиков обманут, на раз два.
    Впрочем, разворовывать им "позволят" крохи с барского стола, нп для них эту замуту затеяли.