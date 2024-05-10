Министр юстиции Украины назвал примерное количество заключённых, которое будет мобилизовано в рамках нового закона
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В рамках нового закона Киев может загнать в окопы гораздо меньше заключенных, чем рассчитывал. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Планы Зеленского мобилизовать большое количество заключенных провалились, на фронт будет отправлено порядка 10 тысяч человек, максимально — 20 тысяч, но это с большой натяжкой. Всё будет зависеть от того, какие категории осужденных будут мобилизованы. Кроме того, власти говорят о проведении военно-медицинских комиссий среди заключенных, типа будут брать только годных. С таким подходом цифры будут еще меньше.
Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная.
- заявил министр.
Как ранее сообщал ТГ-канал «Страна.ua», на сегодняшний день в тюрьмах Украины содержится не более 28 тысяч заключенных, из числа которых необходимо вычесть женщин, а также тех, кто не подходит по статьям, по возрасту и по здоровью. В итоге останется не больше 10–15 тысяч. Сами заключенные отправляться на фронт желанием не горят, предпочитая отсидеться в зоне, а не погибать в окопах.
Все заявления властей, что мобилизация среди заключенных будет добровольная, предназначены исключительно для прессы. На передовую пойдут все, кто способен держать лопату или автомат. Других способов набрать нужное количество новых штыков не будет.
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