Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии

Село Стрелечья перешло полностью под контроль наших войск. Активный штурм продолжается во многих местах. Армейская авиация и ВКС поддерживают наш удар

На карте обозначены «точки напряжения»

На Харьковском и Донецком направлениях вам поступят самоубийственные приказы. Кого-то обманом заставят стоять насмерть, где и подмоги не будет, и шансов нет. (...) Отказывайтесь, иначе все умрете. Сдавайтесь в плен или отступайте

Два поселка в Харьковской области перешли под контроль России, штурмовые группы российских войск начали продвижение в регионе сразу на пяти направлениях. Такая информация приходит с российских ресурсов, официального сообщения от Минобороны нет.По последним данным, под полный контроль российских войск перешли поселки Стрелечья, находящийся фактически на границе с Россией, а также Гатище в районе Волчанска. Сообщается, что ранее в Стрелечье стояли ВСУ, поселок был хорошо укреплен. По Гатищу информации нет.— пишут ресурсы.Противник ожидает ввода основных сил ВС России, призывая население Харьковской и Сумской областей эвакуироваться в тыловые районы. Наши ресурсы призывают военных ВСУ сдаваться, если те не хотят погибнуть.— пишет ТГ-канал «Джокер ДНР».