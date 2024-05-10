Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии

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Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии

Два поселка в Харьковской области перешли под контроль России, штурмовые группы российских войск начали продвижение в регионе сразу на пяти направлениях. Такая информация приходит с российских ресурсов, официального сообщения от Минобороны нет.

По последним данным, под полный контроль российских войск перешли поселки Стрелечья, находящийся фактически на границе с Россией, а также Гатище в районе Волчанска. Сообщается, что ранее в Стрелечье стояли ВСУ, поселок был хорошо укреплен. По Гатищу информации нет.



Село Стрелечья перешло полностью под контроль наших войск. Активный штурм продолжается во многих местах. Армейская авиация и ВКС поддерживают наш удар

— пишут ресурсы.


На карте обозначены «точки напряжения»


Противник ожидает ввода основных сил ВС России, призывая население Харьковской и Сумской областей эвакуироваться в тыловые районы. Наши ресурсы призывают военных ВСУ сдаваться, если те не хотят погибнуть.

На Харьковском и Донецком направлениях вам поступят самоубийственные приказы. Кого-то обманом заставят стоять насмерть, где и подмоги не будет, и шансов нет. (...) Отказывайтесь, иначе все умрете. Сдавайтесь в плен или отступайте

— пишет ТГ-канал «Джокер ДНР».
24 комментария
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 12:36
    Лишь бы штурмовали Волчанск, а обошли. Там "Айдар", они с радостью город разрушат.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 12:40
      И сколько там этого Айдара.2000 хотя бы есть?

      Российское командование готовит наступление на Харьковскую область, атака последует в районе Волчанска. Такую информацию предоставил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов с позывным «Осман».

      Командование батальона сообщило о сложной оперативной обстановке, складывающейся в районе Волчанска в последнее время. Предполагается, что российские войска выбрали этот населенный пункт в качестве первого, который будет атакован в рамках нового наступления. Подтверждением этому является мощный артиллерийский удар, нанесенный по самому городу, а также его окрестностям.

      Судя по всему, активно начинается зачистка приграничной зоны. (...) Вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ
      — заявил «Осман».

      На данный момент командование ВСУ стягивает в район Волчанска дополнительные силы, надеясь продержаться достаточное время, чтобы подошли резервы, если они вообще будут. Пока ситуация непонятная, какими силами будут атаковать российские войска, неизвестно. На этом фоне власти Харьковской области пытаются успокоить население, заявляя, что в случае наступления российская армия до Харькова якобы не дойдет, у нее на это нет ни сил, ни средств. В ВСУ считают иначе.

      Обстановка очень напряженная. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться— добавляет «Осман».
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 12:44
        Кто его знает... Но в плен не захотят, поэтому, надо чтобы сами оттуда ушли.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 12:46
          10 мая 2024, 10:03 — Силовой Блок
          Командиры 24-й штурмовой бригады «Айдар» пожаловались на сложную обстановку, которая сложилась в Волчанске Харьковского направления. Также о критическом состоянии положения дел украинской армии сообщили местные СМИ Киева. Об этом информируют обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» , напомнившие, что от Волчанска до Харькова российской армии осталось пройти не более 50 километров.
          Авторы публикации сообщают, что минувшей ночью Волчанск подвергся массированной атаке со стороны войск РФ, которые нанесли удары по расположению сил ВСУ в населенном пункте.

          «Судя по всему, активно начинается зачистка приграничья. Также примечательно, что вокруг Волчанска начали уничтожаться мосты и переправы, а также активно пошла охота на резервы и снабжение ВСУ.», — говорится в публикации.

          Добавим, что военкор Руслан Татаринов сообщил о ракетном ударе по Волчанску, в результате которого погиб украинский полковник Ровенчук, находившийся в штабе в одном из зданий. Подробности ликвидации военачальника украинской армии военкор не сообщил.
    2. conil Звание
      conil
      +1
      Сегодня, 13:30
      Да и пусть разрушают. Одним больше, одним меньше. Главное, чтобы айдар там же похоронили.
  2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +4
    Сегодня, 12:38
    Приятные! И давно ожидаемые действия от нашей армии!
  3. Msi Звание
    Msi
    +4
    Сегодня, 12:39
    штурмовые группы российских войск начали продвижение в регионе сразу на пяти направлениях

    И радостные и одновременно очень волнительные новости...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Msi
      И радостные и одновременно очень волнительные новости...

      Да, похоже началось масштабное наступление, наконец-то ВС РФ погонят нацистскую сволочь из Харьковской области.
      Из ТГ-каналов - Противник жалуется, что российские войска с ночи наносили массированные артиллерийские и авиаудары по всему северу Харьковской области и после этого начали штурмовые действия вдоль границы.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 13:08
        Масштабное ещё не началось.Основные силы по сообщениям ряда источников ещё не вводили.Был нанесён удар по мосту через реку Волчья у н.п. Зыбино восточнее Волчанска Харьковской области, видео смотрите в Телеграме - https://t.me/olgerdsemenowИдёт активное нарушение снабжение украинской группировки в этом районе. С огромной долей вероятности, наступление как минимум на Волчанск таки готовится.Делаться это может с целью выхода в тыл Купянской группировки ВСУ.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:18
          Цитата: OrangeBigg
          Масштабное ещё не началось.

          Может быть действительно поторопился, но уж очень давно ждём освобождения Харьковской области. Будем надеяться, что всё-таки начался серьёзный движ в этом направлении. Удачи нашим парням!
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 13:23
            https://t.me/condottierosБоевые действия сегодня в ближнем приграничье, в первую очередь связанны с стабилизацией обстановки Белгородской, Брянской, Курской областей в полосе шириной до 5-7 километров первично и до 40-60 км в перспективе. Никаких атакующих действий, штурмов городов тем более не будет. Будет буфер с возможностью контроля территорий и ведения противодиверсионной борьбы.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 13:32
              Цитата: OrangeBigg
              в полосе шириной до 5-7 километров первично и до 40-60 км в перспективе. Никаких атакующих действий, штурмов городов тем более не будет.

              И не надо пока спешить со штурмом городов, всё правильно, а вот полоса контроля до 60-ти км. в близкой перспективе очень бы усилила позиции ВС РФ и обезопасила приграничные области России, приличный бы такой буфер образовался.
            2. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 13:46
              Сообщение от Минобороны укрорейха. Подтверждают активизацию действий ВС РФ на Харьковском направлении. Ну и, само собой, все атаки отбиты, почти что перемога у них. smile
      2. conil Звание
        conil
        +4
        Сегодня, 13:32
        Максимум, создадут ту самую санитарную зону, о которой периодически говорят с начала обстрелов Белгорода. На охват Харькова ресурсов нет.
  4. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +1
    Сегодня, 12:39
    Хочется надеяться ,что началось наступление на Харьков.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +4
      Сегодня, 13:18
      Хочется надеяться, что нет, штурмовать Харьков так себе занятие.
  5. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +1
    Сегодня, 12:40
    Фигасе! Дождались, Началось! Ребятушки, вперед! Победа будет за нами!
  6. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 12:41
    Приятная новость!!! Так держать!!!
  7. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 12:41
    Все небо в петлях и полосах. Подумал к чему бы это belay
  8. tkoh
    tkoh
    -4
    Сегодня, 13:26
    Славяне уничтожают славян на потеху буржуям. И конца края этому не видно...
  9. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    +2
    Сегодня, 13:32
    скорее буферная и санитарная зона 50-60км
  10. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    0
    Сегодня, 14:04
    Комментарий человека, что воююет, а не на диване, как мы сидим. Его канал, кстати, ура-патриотский, но даже он призывает пока не радоваться и не гнать вагон вперёди паровоза.
    Всему своё время.
    Его пост на 11 утра.
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 14:05
      и его второй комментарий, чуть позже.
      Да, атака идёт, обработка мощная, но пока в окранины Волчанска не входим.
  11. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    0
    Сегодня, 14:11
    По позициям всу в волчанске наносятся мощные авиаудары. Последний пакет был нанесён сразу 12 бомб с УМПК