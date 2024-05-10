Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США
Израильские власти в очередной раз дали понять, что, несмотря на осуждения и даже некий «шантаж» со стороны союзников, не собираются отказываться от проведения наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.
Напомним, что буквально вчера президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекратит поставки еврейскому государству некоторых видов вооружения, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе.
В свою очередь, в ходе недавнего интервью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае необходимости его страна сможет сражаться с ХАМАС и в одиночку, без поддержки союзников.
Со слов политика, 76 лет назад, когда Израиль сражался за свою независимость, у его армии практически не было оружия, так как страна была под оружейным эмбарго. При этом еврейское государство сумело победить врагов, значительно превосходящих по численности.
- подытожил Нетаньяху.
При этом глава израильского правительства добавил, что у его народа есть не только «ногти», но и сила духа, а также «божья помощь», которая позволит ему победить.
Напомним, что сегодня сообщалось о намерении госсекретаря США озвучить перед Конгрессом данные о нарушении ЦАХАЛ международного права в секторе Газа.
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