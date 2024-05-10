Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

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Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

Израильские власти в очередной раз дали понять, что, несмотря на осуждения и даже некий «шантаж» со стороны союзников, не собираются отказываться от проведения наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Напомним, что буквально вчера президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекратит поставки еврейскому государству некоторых видов вооружения, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Рафахе.



В свою очередь, в ходе недавнего интервью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае необходимости его страна сможет сражаться с ХАМАС и в одиночку, без поддержки союзников.

Со слов политика, 76 лет назад, когда Израиль сражался за свою независимость, у его армии практически не было оружия, так как страна была под оружейным эмбарго. При этом еврейское государство сумело победить врагов, значительно превосходящих по численности.

Я уже говорил, что если придется, мы будем драться ногтями

- подытожил Нетаньяху.

При этом глава израильского правительства добавил, что у его народа есть не только «ногти», но и сила духа, а также «божья помощь», которая позволит ему победить.

Напомним, что сегодня сообщалось о намерении госсекретаря США озвучить перед Конгрессом данные о нарушении ЦАХАЛ международного права в секторе Газа.
18 комментариев
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  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    +6
    Сегодня, 12:33
    Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США
    Способен, но не долго.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +8
      Сегодня, 12:34
      76 лет назад воевали евреи, выжившие в войне с фашистами.
      Прошедшие концлагеря и бои с сильнейшим противником.
      Сейчас воюют фашисты, практиковавшиеся в стрельбе из танков по гражданским и по лагерям беженцев.
      Что-то сильно сомневаюсь, что Нетаньяху долго проживёт, если Израиль реально лишится своей международной торговли. А он лишится, как только США станет не до его поддержки.
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +1
        Сегодня, 12:50
        Если взорвут неск офисов банков(якобы не евреям принадлежит) - то суп с котом.
        .
        Арабы еще не бойкотируют еврейский капитал. Есть старые, но от сша доллара не отвернулась
    2. bondov
      bondov
      0
      Сегодня, 13:11
      а как долго с Хезболла, Сирией, шиитами Ирака, возможно, что с Египтом, уже не говоря про Иран, и даже Турцией..? а рано или поздно до этого дело дойдет, тут без ЯО никак не получится, но и оно ничего евреям не гарантирует
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +4
    Сегодня, 12:36
    Jews совсем обезумели в своём желании уничтожить народ Палестины.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:47
    А без турецких помидоров Израиль продержится ?
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 12:49
    Бибик забыл, как обычно теперь принято, поблагодарить того, кто помог им победить 76 лет назад и кто признал их государственность. Да, что с них взять. Теперь по признанию того же Биби, израильская армия приравнена к тапочникам ХАМАС laughing .
  5. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 12:50
    Ты смотри, какой еврогерой, аж воздух мужеством запах на земле обетованной)))))
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 12:51
    Ну против детей и женщин сил у усраиля хватит... "ессественно" (с)
  7. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 12:54
    Что не поделили ? США вообще никогда не заморачиваются заботой о "гражданских" . Да и с точки зрения международного права если противник вперемежку с гражданскими , то это на совести противника . А сами конвенции так созданы , что судят только побеждённых . Иначе бы пришлось воевать подушками , прыгая на одной ноге .
    Неужели их студенты в США так вынудили "милосердную" рожу скорчить ?
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 13:09
      Неужели их студенты в США так вынудили "милосердную" рожу скорчить ?....хуситы их вынуждают их рожи корчить... hi
  8. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    -1
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Shurik70
    Нетаньяху долго проживёт,

    Этот приспособленец протянет долго, пока не угробит всех евреев в Израиле.
    служит не евреям а мировому сионизму!
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 13:01
    Однако что то размер помощи Израилю тех же США минимум в 5 раз (12/61)меньше ,чем любимой США укрофашистские мрази,дедушки которых сотнями тысяч уничтожавшей евреев вместе с немецкими Учителями. Интересная картина сейчас получается- одни нелюди,уничтожающие десятки тысяч своих сограждан дерутся за деньги Хозяина с другой нелюдью, уничтожающую уже сотни тысяч своих сограждан и невинных граждан сопредельных стран(цифры похожи).Вероятно,тут сдельная оплата "Каждому по труду" Но вообще то Паучья банка налицо.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:02
    Премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ способен сражаться с ХАМАС и без помощи со стороны США

    Без помощи США вы там «взбзднуть» громче положенного побоялись бы...Вас же столько много там, на БВ, на каждом километре...
    Совокупный госдолг на сегодня ─ $ 230,5 млрд или $ 27 тыс. на каждого жителя. Внешний долг Израиля за прошедшую пятилетку уменьшился на $ 3 млрд и сегодня это $ 93 млрд.

    Это при том, что:
    Радио Kan сообщает, что бюджет Израиля на 2023 год составит 484 млрд шекелей (порядка $132 млрд), а на 2024 год - 513 млрд шекелей (порядка $140 млрд).
  11. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 13:47
    Что это за такая божья помощь, если Яхве не помог еврейцам даже ногти подстричь?
  12. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 13:55
    А почему ногтями?Ихние братки бандеровцы лопатами собирались биться,неужто у евреев все забрали и ничего не оставили,пускай возращают.А уповать на всевышнего удел слабых,не сильно он им помог при холокосте.
  13. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:10
    Думаю, что MI-6 серьёзно подкорректируют "хотелки" и планы Биньямина Нетаньяху... По основному плану Британии, Израйль, и так, сильно "заигрался" в "победоносную войну", а ему уготовано, совсем другое... Подождём... Британцы,в таких делах, настырны и последовательны и у них, всегда, есть запасной вариант основного плана...
  14. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:34
    Я уже говорил, что если придется, мы будем драться ногтями

    - подытожил Нетаньяху.
    Супруга Нетоньяху перестала делать маникюр ?! Еврейская грядка американцам объявила войну laughing fellow Дождались таки laughing good drinks