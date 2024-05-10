На польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома

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На польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома

На полигоне Дравске в Польше на польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома. В этом мероприятии приняли участие примерно полтысячи военнослужащих-десантников из Польши и Чехии.

Сообщение об учениях опубликовано в журнале Polska Zbrojna.

Согласно сценарию маневров, проводимых в рамках учений Swift Response 24, после захвата аэродрома и его окрестностей десантники должны были удерживать свои позиции до подхода бронетанковых и механизированных подразделений.


Сама высадка не была экстремальной. Первыми с борта самолета прыгали десантники из краковской бригады с высоты около двух тысяч метров, поэтому им не требовались кислородные аппараты. Для прыжка применялись управляемые парашюты. Высадка производилась ночью. В задачу десантного подразделения входила разведка расположения и численности условного противника перед тем как десантируются основные силы.

Главные силы высаживались той же ночью с самолетов 3-го крыла тактической авиации. Это были десантники из той же краковской бригады, а также их коллеги из чешского 43-го воздушно-десантного полка. Высадка производилась с высоты 300 метров, после чего союзники приступили к захвату аэродрома условного противника.

Почти параллельно с этими учениями в Румынии проходит крупнейшая воздушно-десантная учебная операция НАТО Joint Forcible Entry. В ней намерены принять участие две тысячи десантников из шести государств альянса.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:57
    Высадка десанта прошла успешно,по легенде учений экипажи ЗРК охраняющих аэродром, всем составом смотрели Евровидение. bully
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 13:07
      А интересно, на учениях похоронные бригады отрабатывают чего ни будь ?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:19
        Охрана аэродрома заставила десантников мыть зубными щётками ВПП . lol
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 14:04
          На полигоне Дравске в Польше на польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома.

          Они ещё только тренируюся, а наши десантники уже это сделали в феврале 2022 под Киевом... Помните "гостомельский" десант и аэродром "Гостомель"... И как блестяще сделали!!! good А потом очередные переговоры и очередное предательство...
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Сегодня, 14:08
      М
      Цитата: tralflot1832
      Высадка десанта прошла успешно,по легенде учений экипажи ЗРК охраняющих аэродром, всем составом смотрели Евровидение.

      Вообще то сценарий захвата аэродромов обычно именно такой. Сначала малый десант захватывающий или парализующий пункты управления и средства ПВО, затем вторая волна, с задачей захватить аэродром, следом основные силы с посадкой на аэродроме и задачей расширения плацдарма. Естественно такая операция должна проводиться при поддержке с воздуха нарядом сил, которые подавляют радиотехнические средства, ПВО, уничтожают его по мере возможностей. Никто в здравом уме не отправит транспортники с десантом в тыл к противнику с голой жопой. Кстати, не так давно кто то пытался мне рассказать, что не производится десантирование с высот менее 900м(я же говорил о стандартной процедуре с 400м). А вот поляки с чехами выходят на высоте 300м и ничего.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 12:58
    Парашютисты с УМПК будут? laughing
  3. gmss Звание
    gmss
    +5
    Сегодня, 13:00
    Ничего не написано по поводу аэродрома. Захватили в итоге или не удалось?
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:01
    На польско-чешских военных учениях отрабатывались ночная высадка парашютистов и захват аэродрома

    Готовятся, гады...
  5. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 13:04
    это намёки на Белоруссию похоже
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Грац
      это намёки на Белоруссию похоже

      Это похоже, что к туристическим палаткам стропы привязали...
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 13:11
      Крупные учения проходят прямо под границей Беларуси. Они собрали там почти 800 танков и транспортеров. Один из командиров случайно сообщил, что они практиковали почти исключительно агрессивные маневры, состоящие из атак укрепленных позиций, форсирования рек и высадки в тылу противника. К обороне это не имеет никакого отношения.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:20
    И количестве раненых десантников с поломанными руками и ногами ни слова. Не удивлюсь также и погибшим польским военным как правило двоим.