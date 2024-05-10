Опубликованы кадры уничтожения очередного немецкого танка Leopard 2 ВСУ на Марьинском направлении
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение очередного танка Leopard 2, ранее поставленного властями ФРГ боевикам киевского режима.
Немецкая боевая машина была уничтожена на Марьинском направлении в результате совместных действий артиллеристов и операторов беспилотных систем. Сначала Leopard 2 был обездвижен вследствие близкого разрыва артиллерийского боеприпаса, после чего немецкий танк был добит FPV-дроном и остался догорать среди южнорусских степей Донбасса.
Как известно, западной военной техникой, в частности, танками Leopard оснащена считающаяся одной из самых боеспособных бригад ВСУ - широко разрекламированная на Украине 47-я ОМБр, которая, впрочем, за время своего существования вследствие значительных потерь успела сменить несколько составов. В частности, сомнения в эффективности этого формирования появились после провала наступления ВСУ на Запорожском направлении и разгрома под Авдеевкой и в Очеретино.
В частности, американское издание Forbes опубликовало статью, автор которой задается вопросом, способна ли одна из самых технологичных и наиболее оснащенных механизированных бригад ВСУ проводить серьезные войсковые операции.
Поскольку в украинской армии отсутствуют соединения, подобные сформированной перед "контрнаступлением" 2023 года 47-й ОМБр, вероятность сколь-нибудь серьезного масштабирования войсковых операций, где нужны механизированные силы, довольно низка.
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