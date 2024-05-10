Опубликованы кадры уничтожения очередного немецкого танка Leopard 2 ВСУ на Марьинском направлении

3
Опубликованы кадры уничтожения очередного немецкого танка Leopard 2 ВСУ на Марьинском направлении

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение очередного танка Leopard 2, ранее поставленного властями ФРГ боевикам киевского режима.

Немецкая боевая машина была уничтожена на Марьинском направлении в результате совместных действий артиллеристов и операторов беспилотных систем. Сначала Leopard 2 был обездвижен вследствие близкого разрыва артиллерийского боеприпаса, после чего немецкий танк был добит FPV-дроном и остался догорать среди южнорусских степей Донбасса.






Как известно, западной военной техникой, в частности, танками Leopard оснащена считающаяся одной из самых боеспособных бригад ВСУ - широко разрекламированная на Украине 47-я ОМБр, которая, впрочем, за время своего существования вследствие значительных потерь успела сменить несколько составов. В частности, сомнения в эффективности этого формирования появились после провала наступления ВСУ на Запорожском направлении и разгрома под Авдеевкой и в Очеретино.

В частности, американское издание Forbes опубликовало статью, автор которой задается вопросом, способна ли одна из самых технологичных и наиболее оснащенных механизированных бригад ВСУ проводить серьезные войсковые операции.

Поскольку в украинской армии отсутствуют соединения, подобные сформированной перед "контрнаступлением" 2023 года 47-й ОМБр, вероятность сколь-нибудь серьезного масштабирования войсковых операций, где нужны механизированные силы, довольно низка.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 13:10
    У меня создаётся впечатление что с той стороны воюет только 47 ОМБр. Только про неё и пишут.Везде она и её горящие Abrams.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 13:39
      В продолжении поста.
      Попали снарядом, добили дроном: Leopard 2 ВСУ уничтожен слаженной работой наших бойцов.Видео по ссылке ниже.

      https://dzen.ru/video/watch/663de3d88f0f1a12331f59c9

      Наша ЛМУР наказала ленивых ВСУшников за демаскировку: пункт управления дронами уничтожен.

      https://dzen.ru/video/watch/663de04997b7626487a39fcb

      На 9 мая наши бойцы сожгли немецкую САУ PzH 2000 ВСУ

      https://dzen.ru/video/watch/663ce19b6690517b553848ff
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:09
      Нет танков, которые не горят... Есть танки которые ещё не поджигали... good