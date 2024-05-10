Воздушные силы ВСУ получили первый тренажёр американского истребителя F-16

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Воздушные силы ВСУ получили первый тренажёр американского истребителя F-16

Запад продолжает подготовку украинских пилотов к эксплуатации американских истребителей F-16, обучение происходит за границей. Для подготовки пилотов на самой Украине союзники поставили Киеву тренажер F-16, комплекс передала Чехия. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Первый тренажер истребителя F-16 получила одна из бригад тактической авиации ВС ВСУ, переданный комплекс уже тестируют и готовят к эксплуатации. Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в дальнейшем планируется получить еще несколько аналогичных комплексов, чтобы создать базу для обучения молодых украинских пилотов. Он призвал западных союзников передать Киеву еще тренажеров.



Конечно, что кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе

- заявил генерал.

Стоит отметить, что в августе прошлого года сообщалось о передаче первого авиасимулятора для подготовки украинских пилотов навыкам управления американским истребителем F-16. Передача прошла в день Воздушных сил ВСУ, а Зеленский лично опробовал комплекс, посидев в кресле в виртуальном шлеме.

Кстати, первые истребители F-16 Украина получит от Дании в конце июня, такие слухи ходят в Киеве. Осенью самолеты начнут передавать Нидерланды.
19 комментариев
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  1. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    +3
    Сегодня, 13:08
    Интересно: Ведь где-то их устанавливают? Разве это не цель для наших ракет?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:57
      Интересно: Ведь где-то их устанавливают? Разве это не цель для наших ракет?

      Цель то она цель, особенно если за тренажером Зеленский собственной персоной сидит, вот только где она находится...??? В Детском саду, в Школе или в Торговом Центре...??? Неужели вы полагаете, что укропы на этот раз мирными не прикрылись...??? Это было бы не по укропски... am
      1. Макsim
        Макsim
        0
        Сегодня, 14:30
        а вы наивно полагаете, что он на Украине?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:34
          Это не я полагаю... Об этом автор новости "наивно" излагает, а чехи "наивно" это подтверждают...
          Для подготовки пилотов на самой Украине союзники поставили Киеву тренажер F-16, комплекс передала Чехия. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 13:58
      Жаль, домой такую не установишь.
      Должно быть круче, чем наша игруха ИЛ-2
      1. andrewkor Звание
        andrewkor
        +1
        Сегодня, 14:06
        Полетал я в молодости на F-117 ,прошёл все миссии ,получил генерала и начинай снова, перешёл как раз на Абрамс М1. Лучшие игры 1989 года
        1. Cympak Звание
          Cympak
          +1
          Сегодня, 14:13
          Я начинал с F-19, первый крутой для тех времён военный авиасим для MS-Dos. F-117 - это уже переиздание F-19.
          На сегодня есть 2 отличных авиасимулятора F-16, доступных рядовым пользователям: Falcon4 BMS и DCS F-16C
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            0
            Сегодня, 14:33
            Я тоже на F-19 подсел в своё время.
            До поздна на работе из-за него задерживался (дома компьютера тогда не было), все силуэты самолётов выучил.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:22
    А первым получит Ф16 аргентинский терминатор причём лучшие из Дании.Он платит валютой.
  3. zsdk Звание
    zsdk
    0
    Сегодня, 13:25
    Главной программой на нем должно быть аварийное покидание .....
  4. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 13:31
    Интересно насколько отличается данный тренажер, от модуля F-16 в DCS World.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Nesvoy
      Интересно насколько отличается данный тренажер, от модуля F-16 в DCS World.

      На столько же на сколько стереокино от кино 5D, там ощущения добавлены , кабина качается, ну и реальное оборудование кабины. То есть это тренажер , а не симулятор.
    2. Cympak Звание
      Cympak
      0
      Сегодня, 14:29
      У F-16 много модификаций, украинцам передают F-16AM (т.е. ранние F-16A прошедшие модернизацию по программе MLU - midlife upgrade), а в DCS реализован F-16CM block 50/52, т.е. более поздняя и навороченная модификация.
      Главное отличие профессионального симулятора от DCS - это панорамные экраны (можно заменить VR-шлемом) и точная копия кабины, позволяющая нарабатывать моторику рук
  5. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 13:33
    А может у наты хватит ума ограничиться поставкой тренажёров и на этом завершить? Зачем им реальные самолёты? На тренажёрах те же ощущения, и лётчики целее будут!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:44
      А как же главная цель-уничтожить как можно больше русских,ослабить Россию.На тренажере этого не выйдет
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:45
    "Чубатые" смотрите на эмблему на киле Ф- 16,голубой цвет там присутствует,а жёлтый?
  7. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 13:58
    Приобщаться, это значит подарить. Побирушки .
  8. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:00
    Пускай" летают" на симуляторах... А вот сами аппараты надо бы "попредержать" или не дать"супостату" поставить их Укрорейху...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:00
    Насмотрятся голивудских фильмов,пилот за три дня.Первые на Ф16 зайдут отпусники,если мы их посадим на землю сразу ,вопрос с Ф16 будет закрыт для Украины.Контракт между Данией ,США и Аргентиной 300 млн $.