День Черноморского флота ВМФ России
Начиная с 1997 года 13 мая в нашей стране ежегодно отмечается День Черноморского флота ВМФ России. Несмотря на то, что праздник официально закреплен в законодательстве только в 1996 году, история одного из пяти объединений российского флота берет свое начало в XVIII веке.
Так, 13 мая 1783 года по указу императрицы Екатерины II произошло объединение Азовской и Днепровской флотилий. Именно это событие и легло в основу сегодняшнего праздника.
Очень скоро Черноморский флот, на то время состоявший из 28 кораблей, начал пополняться матросами и новыми судами. Базой южного соединения стал Севастополь, который остается в том же статусе и по сей день.
Дальнейшая история Черноморского флота представляет собой непрерывную борьбу, наполненную доблестью, отвагой и трагизмом. Данное морское соединение приняло участие в русско-турецких, Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войнах. При этом после Октябрьской революции соединение утратило боеспособность и чуть было не прекратило свое существование.
В то же время испытания для одного из старейших российских флотов на этом не прекратились. Сегодня ЧФ столкнулся с очередной угрозой, исходящей со стороны Украины.
На первый взгляд то, что страна, не имеющая флота, может представлять опасность для нашего южного соединения, кажется парадоксальным. Однако современные конфликты, где массово используются различного типа дроны, кардинально изменили «правила игры».
Сегодня киевский режим атакует корабли Черноморского флота морскими беспилотниками, «любезно» предоставляемыми британскими партнерами. Кроме того, над акваторией Черного моря регулярно летают американские разведывательные БПЛА, наводя те самые дроны на цель.
Впрочем, и это ещё не всё. Войска киевского режима неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский полуостров и, в частности, базу ЧФ в Севастополе, с помощью дальнобойных ракет западного производства и ударных БПЛА.
В свою очередь, нет никаких сомнений, что в конечном счете Черноморский флот сможет справиться с данным вызовом. Сегодня украинские БЭК уничтожаются российскими вертолётами и подавляются средствами РЭБ, а ракеты перехватываются силами ПВО.
Между тем, пока у Украины остается выход к Черному морю, очевидно, что угроза для наших кораблей и приморских территорий будет сохраняться.
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