День Черноморского флота ВМФ России

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День Черноморского флота ВМФ России

Начиная с 1997 года 13 мая в нашей стране ежегодно отмечается День Черноморского флота ВМФ России. Несмотря на то, что праздник официально закреплен в законодательстве только в 1996 году, история одного из пяти объединений российского флота берет свое начало в XVIII веке.

Так, 13 мая 1783 года по указу императрицы Екатерины II произошло объединение Азовской и Днепровской флотилий. Именно это событие и легло в основу сегодняшнего праздника.



Очень скоро Черноморский флот, на то время состоявший из 28 кораблей, начал пополняться матросами и новыми судами. Базой южного соединения стал Севастополь, который остается в том же статусе и по сей день.

Дальнейшая история Черноморского флота представляет собой непрерывную борьбу, наполненную доблестью, отвагой и трагизмом. Данное морское соединение приняло участие в русско-турецких, Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войнах. При этом после Октябрьской революции соединение утратило боеспособность и чуть было не прекратило свое существование.

В то же время испытания для одного из старейших российских флотов на этом не прекратились. Сегодня ЧФ столкнулся с очередной угрозой, исходящей со стороны Украины.

На первый взгляд то, что страна, не имеющая флота, может представлять опасность для нашего южного соединения, кажется парадоксальным. Однако современные конфликты, где массово используются различного типа дроны, кардинально изменили «правила игры».

Сегодня киевский режим атакует корабли Черноморского флота морскими беспилотниками, «любезно» предоставляемыми британскими партнерами. Кроме того, над акваторией Черного моря регулярно летают американские разведывательные БПЛА, наводя те самые дроны на цель.

Впрочем, и это ещё не всё. Войска киевского режима неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский полуостров и, в частности, базу ЧФ в Севастополе, с помощью дальнобойных ракет западного производства и ударных БПЛА.

В свою очередь, нет никаких сомнений, что в конечном счете Черноморский флот сможет справиться с данным вызовом. Сегодня украинские БЭК уничтожаются российскими вертолётами и подавляются средствами РЭБ, а ракеты перехватываются силами ПВО.

Между тем, пока у Украины остается выход к Черному морю, очевидно, что угроза для наших кораблей и приморских территорий будет сохраняться.
20 комментариев
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 07:33
    Всех причастных с праздником!!! Морякам - семь футов под килем!!! УРА!
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 08:01
      Мои поздравления морякам черноморцам! Предлагаю продолжить праздничным салютом всего флота по нацистким Киеву и Львову!
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 08:29
        Я вот даже не сомневаюсь. "Салют" ночью будет. Там как раз пару мостов нужно уничтожить...
  2. Egeny Звание
    Egeny
    +2
    Сегодня, 07:41
    Постоянной даты у Дня ВМФ нет. Военные моряки и офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В 2024 году торжество выпадает на 28 июля.
    А Черноморскому флоту поздравления, особенно командующему....
    Может "Москву" когда-нибудь поднимут...
    1. Sergey39 Звание
      Sergey39
      0
      Сегодня, 09:16
      Москву, могут поднять, только на металлолом. Эпоха этих крейсеров заканчивается. Им на смену идут фрегаты 22350 и ждём фрегат 22350М. У каждого флота есть свой день образования. А, день ВМФ вместе, в последнее воскресенье июля.
  3. Serg65 Звание
    Serg65
    +3
    Сегодня, 07:48
    С праздником черноморцы! 30-й ДиНК персонально! soldier drinks
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 07:50
    В детстве зачитывался Виктором Конецким. Попеременно хотел быть то моряком, то лётчиком-истребителем.
    Не стал ни тем, ни другим. И, хотя своей судьбой доволен, иногда, в глубине души, завидую и тем, и другим.

    С праздником всех, кто в море ходил, ходит и будет ходить!.
    Наших здесь, на ВО - отдельно drinks!

    Пы.Сы. Барк "Крузенштерн" готовится к первому после ремонта рейсу. На борту 140 курсантов.
    Опять кольнула зависть к курсантам и небольшая обида на себя, что не стал моряком...     soldier
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 08:27
      А меня кольнула что не стал бортинженером стратегического бомбардировщика. И разведчиком не стал. Хотя все тесты прошёл и был первым по показателям....
  5. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +3
    Сегодня, 07:58
    Мои поздравления всем черноморцам.
    Админы, я бы охотно, почитала про историю ЧФ
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 08:23
      В одной статье не поместиться. Хотя бы как турецкий флот топили
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        0
        Сегодня, 09:19
        У турков самый «любимый» Наш флотоводец Ушак- Паша( адмирал Ушаков).
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 08:01
    Войска киевского режима неоднократно предпринимали попытки атаковать Крымский полуостров и, в частности, базу ЧФ в Севастополе

    Черноморский флот сможет справиться с данным вызовом

    Жить будем! Всех, причастных с праздником! drinks
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:06
    — С Праздником,черноморцы! ...
  8. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    0
    Сегодня, 08:13
    Сам служил на Черном море и трудно присоединиться к поздравлениям. Потоплен флагман, флот лишился всех БДК, погибли МРК. Основные силы сидят по базам и носа в море бояться высунуть. Ну какие тут поздравления?
    1. Serg65 Звание
      Serg65
      0
      Сегодня, 08:24
      Цитата: oleg Pesotsky
      Сам служил на Черном море

      Где конкретно? И когда?
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:03
      Потоплен флагман,
      ...не потоплен а утоплен командиром корабля ..ввиду его крайней некомпетентности
    3. Sergey39 Звание
      Sergey39
      0
      Сегодня, 09:37
      Зачем черной краской мажете? Вы или паникер или «засланный казачек». Идет гибридная война с НАТО. На сегодняшний день в составе ЧФ 10 БДК( из них 6 БДК приданы с СФ и БФ). Ни один МРК не уничтожен. (Потери: Крейсер, 2- БДК и (1- утилизирован), патрульный корабль, РК, спасательный буксир и несколько мелких катеров).
      Сейчас в составе флота около 50 боевых кораблей и ПЛ, плюс 6 приданных с других флотов. Не считая мелких катеров и вспомогательного флота.
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:21
    Скоро настанет ваш "звёздный час". С праздником моряки и морпехи
  10. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 09:11
    Севастополь Севастополь город Русских моряков! С праздником всех причастных hi
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 09:55
    Праздник - хорошее дело. Но этот праздник ЧФ ВМФ РФ с учетом потерь корабельного состава ЧФ от атак гадов бандерлогов какой-то не слишком радостный...