Российская ПВО отразила очередную атаку ВСУ на инфраструктурные объекты в Белгородской области
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Войска киевского режима продолжают вести террористические обстрелы российского приграничья. Напомним, что вчера воздушной атаке ВСУ подвергся город Белгород, вследствие чего ранения получили 18 человек и были повреждены десятки жилых строений.
В то же время, согласно сообщению от Минобороны РФ, сегодня около 9:30 мск ВСУ предприняли очередную попытку атаки на гражданские объекты Белгородской области. На этот раз боевики применили РСЗО «Ольха», выпустив два снаряда, которые были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО ВС РФ. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
В то же время, согласно сообщениям от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которые он опубликовал у себя в ТГ-канале, после этого в регионе ещё несколько раз срабатывала воздушная тревога.
Кроме того, новым обстрелам в течение дня подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородской области.
В частности, в районе села Леоновка Валуйского городского округа украинский дрон-камикадзе атаковал работающий в поле трактор. К счастью, пострадала только техника.
В то же время под артиллерийский обстрел попали село Вязовое Краснояружского района и посёлок Красное Шебекинского городского округа. Мирные жители также не пострадали. Повреждена гражданская инфраструктура.
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