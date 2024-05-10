Три немецких танка Leopard и два американских Abrams уничтожили бойцы ВС России за минувшую неделю - Минобороны
В течение недели с 5 по 10 мая ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и морского базирования, в том числе и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями выступили объекты энергетического сектора, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Также поражались объекты ВСУ, в том числе склады и арсеналы, цеха по ремонту, пункты временного размещения ВСУ и т. д.
На линии фронта инициатива у российских войск, ВСУ ушли в оборону. Войска «Западной» группировки за неделю освободили населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, нанеся поражение противнику в районах Стельмаховка, Новоселовское ЛНР, Новосадовое ДНР и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак.
Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка. Отражена одна контратака. Войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Новокалиново ДНР, нанеся поражение ВСУ и отразив 48 контратак в районах Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово.
Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в районах Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка. Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области. Отражена одна контратака.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу — 6460 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 13 человек; по бронетехнике — 17 танков, из которых три немецких ОБТ Leopard и два американских Abrams, 35 бронемашин, в том числе два БТР М113, две БМП Bradley и одна БМП Marder, 89 единиц различного автотранспорта; по артиллерии — 125 единиц полевой артиллерии, в том числе 29 западного производства, а также РСЗО Vampire. Кроме того, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и одна AN/TPQ-50.
Ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции: ЗРС С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Также поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.
Авиацией и средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВС ВСУ, а также уничтожены: три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата.
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