Проиранские вооруженные формирования Ирака атаковали дронами авиабазу Овда и другие объекты Израиля

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Проиранские вооруженные формирования Ирака атаковали дронами авиабазу Овда и другие объекты Израиля

Несколько баз ЦАХАЛ подверглись ударам. Проиранские вооруженные формирования Ирака атаковали дронами-камикадзе авиабазу Овда и другие объекты Израиля.

Ответственность за атаки взяли на себя представители иракского «Исламского сопротивления», сделав по этому поводу официальное заявление.

Овда примечательна тем, что там базируется так называемая «эскадрилья-агрессор» израильских ВВС. На военных учениях ее самолеты обычно играют роль условного противника. База располагается на юге страны, примерно в 40 километрах к северу от Эйлата – израильского порта на Красном море.

Они также сообщили о нанесении ими ударов по принадлежащим ЦАХАЛ военным базам Элифелет в Эйлате и Неватим в Беэр-Шеве. Предположительно все беспилотники были сбиты средствами ПВО Армии обороны Израиля.


Кроме беспилотных атак, ополченцы Ирака выпустили модернизированную крылатую ракету «Аль-Аркаб» по нефтяному терминалу в порту Ашкелона.

«Исламское сопротивление» объявило, что операция проведена в знак поддержки борьбы палестинского населения сектора Газа против израильских оккупантов, а также в ответ на убийства военнослужащими ЦАХАЛ мирных граждан региона, включая детей женщин и стариков.

Армия обороны Израиля развернула военные действия в палестинском анклаве в октябре прошлого года после атаки боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию. К настоящему времени число жертв среди гражданского населения Палестины достигло 35 тысяч человек.
6 комментариев
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  1. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 14:41
    а у нас сторож детсада атаковал вчера америку. он кинул пустую бутылку в ее сторону.
    отведного удара америки пока не последовала . ждем экскалации конфликта
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:23
      Цитата: LuckyBlog
      сторож детсада атаковал вчера америку

      Вот жеж агрессор ! Завтра весь 6 флот будет у ограды детсада !
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 15:25
      Раз всё сбили, значит недостаточно дронов запустили.
      Любую защиту можно перегрузить.
      Надо только больше дронов.
      И, кстати, при удачном направлении ветра можно запустить тысячи воздушных шариков с привязанными к ним уголковыми отражателями. И синхронизировать атаку дронов с подлётом этих шариков к цели. Тоже должно хаос на радарах создать.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 14:45
    Проиранские формирования атаковали авиабазу, а ответственность на себя взяли представители иракского «Исламского сопротивления»... Ну и причём здесь Иран...??? Я конечно понимаю, что на Иран удобно всех собак вешать, но за Ирак ещё совсем недавно как бы Штаты отвечали... request request
    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 15:48
      А дело в том, что движение "Исламское сопротивление в Ираке" это коалиция ополченцев под эгидой Ирана и которое после начала кризиса в секторе Газа начало совершать нападения на объекты США. Причем и за пределами самого Ирака.
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:45
    А ливанская ежедневная газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хезболле", пишет, что Иран дал ей указание активизировать свои действия против Израиля, даже если это будет означать начало полномасштабной войны.