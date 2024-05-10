Проиранские вооруженные формирования Ирака атаковали дронами авиабазу Овда и другие объекты Израиля
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Несколько баз ЦАХАЛ подверглись ударам. Проиранские вооруженные формирования Ирака атаковали дронами-камикадзе авиабазу Овда и другие объекты Израиля.
Ответственность за атаки взяли на себя представители иракского «Исламского сопротивления», сделав по этому поводу официальное заявление.
Овда примечательна тем, что там базируется так называемая «эскадрилья-агрессор» израильских ВВС. На военных учениях ее самолеты обычно играют роль условного противника. База располагается на юге страны, примерно в 40 километрах к северу от Эйлата – израильского порта на Красном море.
Они также сообщили о нанесении ими ударов по принадлежащим ЦАХАЛ военным базам Элифелет в Эйлате и Неватим в Беэр-Шеве. Предположительно все беспилотники были сбиты средствами ПВО Армии обороны Израиля.
Кроме беспилотных атак, ополченцы Ирака выпустили модернизированную крылатую ракету «Аль-Аркаб» по нефтяному терминалу в порту Ашкелона.
«Исламское сопротивление» объявило, что операция проведена в знак поддержки борьбы палестинского населения сектора Газа против израильских оккупантов, а также в ответ на убийства военнослужащими ЦАХАЛ мирных граждан региона, включая детей женщин и стариков.
Армия обороны Израиля развернула военные действия в палестинском анклаве в октябре прошлого года после атаки боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию. К настоящему времени число жертв среди гражданского населения Палестины достигло 35 тысяч человек.
https://www.washingtoninstitute.org/
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