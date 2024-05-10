Председатель КНР призвал к более справедливому и устойчивому миру, основывающемуся на принципах справедливости

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Председатель КНР призвал к более справедливому и устойчивому миру, основывающемуся на принципах справедливости

После встречи в Будапеште с главой венгерского правительства Виктором Орбаном председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Венгрия имеют схожие взгляды на международную и региональную ситуацию. Он призвал активно продвигать идеи более справедливого и устойчивого мира и экономической глобализации, которая была бы инклюзивной и выгодной для всех, а также твердо отстаивать международную справедливость, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества.

После переговоров с китайским лидером венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что Европа в настоящее время находится на стороне войны, а Венгрия является единственным исключением. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Китай является одним из столпов нового мирового порядка. Будапешт, в свою очередь, полностью поддерживает китайскую мирную инициативу, направленную на разрешение украинского кризиса.



По итогам встреч председателя Китая с президентом и премьер-министром Венгрии Тамашем Шуйоком и Виктором Орбаном стороны также заявили, что КНР будет способствовать тому, чтобы Венгрия играла более важную роль в Евросоюзе, более того, стороны ожидают, что председательство Венгрии в ЕС во второй половине текущего года станет поворотной точкой в развитии отношений этого объединения с КНР.

Представители венгерского руководства подтвердили, что разделяют политику "одного Китая" и выступают против всех форм сепаратистской деятельности, направленной на нарушение единства КНР.
9 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 15:20
    Китай и Венгрия имеют схожие взгляды на международную и региональную ситуацию
    Очень интересно ! И главное, что не во вред нам !
    1. bondov
      bondov
      -6
      Сегодня, 15:34
      если про Китай, то какой ценой ? - РФ помогает увеличить атомный потенциал Китая , который на данный момент не превосходит французский.. а до этого была значительная передача военных технологий... китайский флот только создан и не известно чего стоит - нет традиций сравнимых с вековыми американскими... Поэтому Китай пока не осмеливается присоединять Тайвань. Трамп, как говорят, может согласиться отдать РФ всю Украину, если станет президентом, но отдаления и отхода РФ от Китая
  2. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 15:21
    "КНР будет способствовать тому, чтобы Венгрия играла более важную роль в Евросоюзе"
    этт правильно, Орбан должен получать юани - фондургвардия сосать
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:32
    Справедливый мир по китайски.Вроде бы неплохо выглядит.
    1. bondov
      bondov
      -2
      Сегодня, 16:04
      Эта статистика, которая " Вроде бы неплохо выглядит ", показывает, что в экономическом отношении Запад для Китая много важнее, чем РФ...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 16:06
        Только запад вводит санкции против КНР а Россия нет. laughing
        1. bondov
          bondov
          -2
          Сегодня, 16:10
          А какие могла бы ввести ? Лишиться еще и Китая? РФ останется без станков, авто, электроники итд итд Только с Африкой торговать надумал? Умный ход сделал, судя по хихикающим смайликам
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    -1
    Сегодня, 15:55
    Опять за всё хорошее против всего плохого? Нет в мире справедливости, тточнее каждый её понимает по своему. Одни-тнять и поделить, другие-баня каждый день не для чеини. И так далее и тому подобное, каннибал тоже может принципы свободы и справедливости обосновать. Китайцы не исключение.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:14
    Бенин заблокировал китайский нефтетрубопровод идущий из Нигера.КНР выдала Нигеру кредит 900 млн $,оплата нефтью.Четыре танкера из КНР уже у берегов Бенина.Справедливый западный мир.Ухи штатов торчат.