Председатель КНР призвал к более справедливому и устойчивому миру, основывающемуся на принципах справедливости
После встречи в Будапеште с главой венгерского правительства Виктором Орбаном председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Венгрия имеют схожие взгляды на международную и региональную ситуацию. Он призвал активно продвигать идеи более справедливого и устойчивого мира и экономической глобализации, которая была бы инклюзивной и выгодной для всех, а также твердо отстаивать международную справедливость, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества.
После переговоров с китайским лидером венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что Европа в настоящее время находится на стороне войны, а Венгрия является единственным исключением. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Китай является одним из столпов нового мирового порядка. Будапешт, в свою очередь, полностью поддерживает китайскую мирную инициативу, направленную на разрешение украинского кризиса.
По итогам встреч председателя Китая с президентом и премьер-министром Венгрии Тамашем Шуйоком и Виктором Орбаном стороны также заявили, что КНР будет способствовать тому, чтобы Венгрия играла более важную роль в Евросоюзе, более того, стороны ожидают, что председательство Венгрии в ЕС во второй половине текущего года станет поворотной точкой в развитии отношений этого объединения с КНР.
Представители венгерского руководства подтвердили, что разделяют политику "одного Китая" и выступают против всех форм сепаратистской деятельности, направленной на нарушение единства КНР.
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