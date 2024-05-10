Ждать ли перестановок: эксперты рассуждают о новом составе правительства РФ

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Ждать ли перестановок: эксперты рассуждают о новом составе правительства РФ

Госдума РФ приступила к рассмотрению кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Ранее президент России Владимир Путин предложил парламенту переназначить последнего на должность главы правительства.

Напомним, что правительство сложило свои полномочия 7 мая после инаугурации президента, как и предусмотрено Конституцией РФ.

Стоит отметить, что большинство экспертов не сомневаются в том, что Михаил Мишустин останется на посту премьера. В то же время по поводу того, насколько изменится состав будущего кабмина, в последние дни ведутся активные дискуссии.

Так, согласно данным РБК, со ссылкой на неназванных источников, свои должности, скорее всего, сохранят главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития Максим Решетников, Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, а также вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

В свою очередь, «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, пишут, что пост главы Минэкономразвития вместо Решетникова может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Впрочем, ему также пророчат пост главы Минпромторга вместо Дениса Мантурова.

Кроме того, в издании пишут, что с большой вероятностью свой пост сохранит глава Минюста Константин Чуйченко.

Нередко в последнее время встречаются слухи о том, что министром здравоохранения вместо Михаила Мурашко может быть назначен глава Республики Коми Владимир Уйба.

Наконец, главная интрига касательно нового состава правительства заключается в том, найдется ли в нем место генерал-полковнику Алексею Дюмину, который сейчас занимает пост губернатора Тульской области.

Некоторые эксперты считают, что Дюмин может получить пост главы Минобороны РФ, сменив Сергея Шойгу. При этом, по другой версии, его пока могут «испытать» на должности заместителя военного министра.
34 комментария
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  1. Николай310 Звание
    Николай310
    +7
    Сегодня, 15:27
    Все ответственные за развал промышленности останутся... Ну ясно...
    1. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 16:47
      Уберут министра по спорту. Все одиозные останутся.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +10
    Сегодня, 15:28
    сохранят главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития Максим Решетников, Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, а также вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
    Мало что изменится....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:30
    А чего гадать силовой блок будет представлен 15 мая .
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:11
      Сейчас самая интрига в одном.Сохранит ли свой пост Шойгу?
  4. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 15:36
    ща придут новые министры, которые не то что старые, и все наладится.. да? не смешно?
    1. Галеон Звание
      Галеон
      -2
      Сегодня, 15:49
      Пишут, что в правительство войдет сынок патрушева. Пошло поколение 20-летних орденоносцев.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +7
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Галеон
        в правительство войдет сынок патрушева.

        Дмитрий Патрушев с 2018 года министр сельского хозяйства и даже недавняя проблема с яйцами ни на чего не повлияла. С яйцами у них всё в порядке. hi
        1. Галеон Звание
          Галеон
          +1
          Сегодня, 16:00
          Да ему глубоко фиолетово на яица и на цены. Кому он будет давать отчет при своем папе??
        2. Msi Звание
          Msi
          +2
          Сегодня, 16:04
          С яйцами у них всё в порядке.

          А у вас что случилось? Немного подешевели.
          А сельское хозяйство вроде на подъёме. Экспортируем продукцию сельского хозяйства.
          1. Анатоль Клим Звание
            Анатоль Клим
            -1
            Сегодня, 16:16
            Цитата: Msi
            Немного подешевели.....вроде на подъёме ...

            Спасибо барину "немного подешевели", радуйтесь, немного же скинули, это успех министра и ФАС, главное экспортёры молодцы fellow
            1. Msi Звание
              Msi
              +2
              Сегодня, 16:21
              Спасибо барину "немного подешевели", радуйтесь

              Войну ведём тяжёлую. Сколько средств надо. Группировка 600 тысяч. Санкции самае мощные в истории. Думаю роста цен не избежать. Честно удивлён, что большого роста нет. Ругаем их (экономический блок), а они вон неплохо трепыхаются, когда петух жареный клюнул.
              1. Анатоль Клим Звание
                Анатоль Клим
                +1
                Сегодня, 16:30
                Цитата: Msi
                Войну ведём тяжёлую. Сколько средств надо.

                Уверен Тимуров Ивановых у нас хватает на всех уровнях власти, пришло время принять жёсткие решения, Вы верно сказали война идёт, вот и посмотрим на новый состав правительства, хотя многих всё устраивает.
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 16:22
          Минсельхоз интересная конторка.Место для рокировок,отсидок(нет,не на кичу)..Пример-Ткачев.Интересно другое,несмотря на потуги вышних сил,отрасль шевелится.Правда,что будет с овощами осенью непонятно-проблема в посевном материале..
  5. tkoh
    tkoh
    -8
    Сегодня, 15:41
    Коней на третьем годе СВО менять не нужно. Пишут что к 2030 или максимум к 2036, победим украинцев. Вот тогда и менять можно будет
    1. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 16:26
      Помню как лет 20-ть назад Путин предупреждал олигархов не держать деньги на Западе. Про пыль глотать все помнят наверное. Что веры Западу нет никакой.

      И сказанному им уже 20 лет. Предупреждал других, а сам еще до последнего не терял веры в нормализацию отношений с Западом, вплоть до СВО...
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:51
    Ждать ли перестановок: эксперты рассуждают о новом составе правительства РФ

    Какие-то пустые пересуды...Четверть века из кресла в кресло пересаживали, четверть века назначали и выбирали одних и тех же, а что мешает продолжить излюбленную порочную практику?
    Или с новым составом будем ждать «хороший отёл»?
    Кто же будет сам себе создавать проблемы на предпоследнем сроке (по регламенту)?
    1. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +5
      Сегодня, 16:05
      Ща , Гарант в очередной раз кровати передвинет и все наладится. laughing А вы на что то надеялись? Финансовый блок остался без изменений, значит развития не будет, а то , что "набиусилуяновы" 300 ярдов прокали -спишется, в России бабла навалом. laughing
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 16:01
    Вопросы к непотопляемой Голиковой, Матвиенко, Кириенко да вообще к многим "инопланетянам".
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:12
      Кстати,а что Кириенко?Он вроде бы на отрасли,которая одна из немногих у нас на хорошем счету
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 16:21
        Цитата: dmi.pris1
        а что Кириенко?Он вроде бы на отрасли,которая одна из немногих у нас на хорошем счету

        Кириенко заместитель руководителя администрации президента с 2016 года, очнитесь же, он давно не в Росатоме.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:26
          Спасибо ,поправили.Вот честно был уверен,что до сих пор в атомной отрасли
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -1
        Сегодня, 16:31
        Он на теплом месте, в отрасли... Не один не пошел дворы мести, все остались, а теперь и отпрысков тянут - инопланетяне.
  8. двп Звание
    двп
    -6
    Сегодня, 16:02
    ,,А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!,,. Весь оркестр менять нужно,во главе с дережором. Сколько лет можно слушать этот музон из питерской подворотни. Тем более что весь этот оркестр давно и с удовольствием хотят послушать в Гааге. Больно репертуар у них стал воинственный.
  9. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 16:05
    *А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь*.
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 16:16
      К сожалению....
      Тест моего комментария слишком короткий, потому как нельзя.
    2. 75Сергей Звание
      75Сергей
      -1
      Сегодня, 16:17
      А жаль......
      Текст моего комментария.
  10. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 16:16
    Еще совсем недавно в Москву из африканской командировки прилетел генерал Суровикин. Не имеет ли на него виды МО, учитывая скандал с арестом Иванова?
  11. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 16:29
    колода старая затертая, но своя крапленая
  12. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 16:29
    Ну других поставят теже яйца только в профиль 25 лет меняют а воз и ныне там
  13. Stas157 Звание
    Stas157
    -2
    Сегодня, 16:30
    . Госдума РФ приступила к рассмотрению кандидатуры Михаила Мишустина

    Да чего там смотреть? Это свой парень. Живёт с размахом. Не хуже зама министра обороны!
  14. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 16:34
    Перестановка на местах ничего не даст. Центробанк надо подчинить правительству
  15. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 16:42
    Неужели Решетникова оставят????
  16. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 16:50
    Да кошмар...На манеже всё те же. Пока ВВП не разгонит эту экономическую шайку ,то успеха не видать.