Ждать ли перестановок: эксперты рассуждают о новом составе правительства РФ
Госдума РФ приступила к рассмотрению кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Ранее президент России Владимир Путин предложил парламенту переназначить последнего на должность главы правительства.
Напомним, что правительство сложило свои полномочия 7 мая после инаугурации президента, как и предусмотрено Конституцией РФ.
Стоит отметить, что большинство экспертов не сомневаются в том, что Михаил Мишустин останется на посту премьера. В то же время по поводу того, насколько изменится состав будущего кабмина, в последние дни ведутся активные дискуссии.
Так, согласно данным РБК, со ссылкой на неназванных источников, свои должности, скорее всего, сохранят главы Минфина Антон Силуанов, Минэкономразвития Максим Решетников, Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков, а также вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
В свою очередь, «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, пишут, что пост главы Минэкономразвития вместо Решетникова может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Впрочем, ему также пророчат пост главы Минпромторга вместо Дениса Мантурова.
Кроме того, в издании пишут, что с большой вероятностью свой пост сохранит глава Минюста Константин Чуйченко.
Нередко в последнее время встречаются слухи о том, что министром здравоохранения вместо Михаила Мурашко может быть назначен глава Республики Коми Владимир Уйба.
Наконец, главная интрига касательно нового состава правительства заключается в том, найдется ли в нем место генерал-полковнику Алексею Дюмину, который сейчас занимает пост губернатора Тульской области.
Некоторые эксперты считают, что Дюмин может получить пост главы Минобороны РФ, сменив Сергея Шойгу. При этом, по другой версии, его пока могут «испытать» на должности заместителя военного министра.
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