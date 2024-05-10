Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ прогнозирует потерю ещё трёх сел на Авдеевском направлении в ближайшие дни

(...) ситуация на Авдеевском направлении продолжает ухудшаться, мы вынуждены будем в ближайшие дни уйти из трех населенных пунктов, чтобы не попасть в тактическое окружение. Противник продолжает создавать плацдарм, который будет использовать для операции по окружению группировки ВСУ в Торецке и Нью-Йорке

Подразделения украинской армии в ближайшие дни будут вынуждены оставить еще три населенных пункта на Авдеевском направлении, чтобы не попасть в тактическое окружение. Сырскому так и не удается стабилизировать обстановку после прорыва обороны ВСУ в районе Очеретино. Об этом сообщил источник в Генштабе ВСУ.Российская армия продолжает расширять зону контроля в районе Очеретино, не давая ВСУ возможности выстроить более-менее стабильную оборону. По мнению украинского Генштаба, ВС России создают плацдарм, с которого начнется операция по окружению группировки ВСУ в Торецке и Нью-Йорке (Новгородское). На сегодняшний день ситуация если не критическая, то близкая к ней, под угрозой оставления еще три населенных пункта.- пишет ТГ-канал «Резидент».Ранее в Генштабе заявили, что у ВСУ не хватает резервов, чтобы остановить продвижение российских войск, в некоторых подразделениях всего 20–25 % от штатного состава. Попытки бросить на данное направление свежие силы привели к новым потерям, так как мобилизованных не успевают готовить. Между тем Зеленский продолжает требовать от Сырского исправления ситуации.