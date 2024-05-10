Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ прогнозирует потерю ещё трёх сел на Авдеевском направлении в ближайшие дни

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Украинский ТГ-канал: Генштаб ВСУ прогнозирует потерю ещё трёх сел на Авдеевском направлении в ближайшие дни

Подразделения украинской армии в ближайшие дни будут вынуждены оставить еще три населенных пункта на Авдеевском направлении, чтобы не попасть в тактическое окружение. Сырскому так и не удается стабилизировать обстановку после прорыва обороны ВСУ в районе Очеретино. Об этом сообщил источник в Генштабе ВСУ.

Российская армия продолжает расширять зону контроля в районе Очеретино, не давая ВСУ возможности выстроить более-менее стабильную оборону. По мнению украинского Генштаба, ВС России создают плацдарм, с которого начнется операция по окружению группировки ВСУ в Торецке и Нью-Йорке (Новгородское). На сегодняшний день ситуация если не критическая, то близкая к ней, под угрозой оставления еще три населенных пункта.



(...) ситуация на Авдеевском направлении продолжает ухудшаться, мы вынуждены будем в ближайшие дни уйти из трех населенных пунктов, чтобы не попасть в тактическое окружение. Противник продолжает создавать плацдарм, который будет использовать для операции по окружению группировки ВСУ в Торецке и Нью-Йорке

- пишет ТГ-канал «Резидент».

Ранее в Генштабе заявили, что у ВСУ не хватает резервов, чтобы остановить продвижение российских войск, в некоторых подразделениях всего 20–25 % от штатного состава. Попытки бросить на данное направление свежие силы привели к новым потерям, так как мобилизованных не успевают готовить. Между тем Зеленский продолжает требовать от Сырского исправления ситуации.
21 комментарий
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 15:27
    Если ВСУ резервы перекинет на Харьков, то обязательно потеряют.
    Как думаете, в Харькове наступление или создание буферной зоны?
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 15:34
      Сейчас сложно делать выводы. Информации мало. Думаю, следует подождать, посмотреть, как развиваются события на Харьковском направлении, а потом уже делать прогнозы по развитию ситуации. К примеру, утром писали о переходе населённого пункта Стрельча под контроль России, а сейчас уже пишут, что это-серая зона.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 15:39
        Это да. Я конечно не эксперт и ГШ забыл мне передать свои планы, но мне кажется, что слишком большой фронт наступления и слишком близко к Харькову. Больше похоже на создание буферной зоны, чем на прорыв в глубь территории.
        1. Ботановед Звание
          Ботановед
          +1
          Сегодня, 15:55
          Вполне может случиться, что буферная зона дойдет до Харькова.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +4
            Сегодня, 15:59
            Уже туда идут. Коллега OrangeBigg внизу обозначил населенные пункты. Там дальше только пригороды Харькова и сам Харьков.
            Мне там особенно один населенный пункт нравится:Русская Лозовая. Удивительно, но бандеровская хунта до сих пор их не переименовали.
            1. Ботановед Звание
              Ботановед
              +4
              Сегодня, 16:02
              Я служил в Харькове, там очень сложные территории для войны - рощи, перелески, пруды, овраги. Удачи нашим ребятам.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 15:36
      Срочно Харьковская область. На Липцы. Подтверждаем:Стрелечья, Красное, Мароховец, Пыльная, Борисовка, Олейниково. Освобождено армией России. В эти минуты идет движение в направлении Лукьянцы и Глубокого.
      Украинские источники говорят о штурме Волчанска.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 15:43
        Более того, они подтверждают эвакуацию гражданских из Волчанска. А можно ссылку на источник Вашей информации?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 16:23
          Цитата: А. Эверт
          Более того, они подтверждают эвакуацию гражданских из Волчанска. А можно ссылку на источник Вашей информации?


          Пожалуйста.

          https://t.me/s/rezervsvo
      2. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 15:46
        Это все в одной зоне непосредственно перед Харьковым и нашей границей.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +2
          Сегодня, 15:57
          Из Волчанска идут две дороги: на Белый Колодезь и на Старый Салтов. Поэтому, можно предположить, что судьба Волчанска будет решаться по мере перехода этих двух дорог под контроль Российской армии.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +3
            Сегодня, 16:05
            Если разбомбить мосты через Северский Донецк рядом с Волчанском, через которое идет снабжение города, то гарнизон будет отрезан от "материковой Украины. Сейчас Айдар просто сам лезет в ловушку
            1. А. Эверт Звание
              А. Эверт
              +2
              Сегодня, 16:09
              Туда и дорога. Не далее, как сегодня утром их представитель утверждал, что у ошб "айдар" достаточно сил, чтобы отбиться от наступления. В общем, пожелаем нашим успешной утилизации "айдара".
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 16:04
          Вот более подробная карта.
      3. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +2
        Сегодня, 16:05
        Да, Вы правы. Цензор.нет. уже эту информацию подтвердил.
    3. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 16:39
      Цитата: Serhio250381
      Если ВСУ резервы перекинет на Харьков, то обязательно потеряют.
      Как думаете, в Харькове наступление или создание буферной зоны?


      Ответ может происходить из различных причин:
      Размазывание средств высокоточного поражения из наличия ВСУ по линии фронта и ближе для нанесения средствами поражения фронтовой авиации и вертолётов.
      Создание буферной зоны с проекцией возможности освобождения Харькова для сковывания сил и средств ВСУ на неудобном для них театре военных действий.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 16:07
    Сырский теперь еще и специалист по узким местам lol
    Между тем Зеленский продолжает требовать от Сырского исправления ситуации.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +3
      Сегодня, 16:18
      А он другого и требовать не может, особенно в преддверии швейцарского саммита. Мало того, что пока у них мягко говоря не всё благополучно с могилизацией, так ещё и территории продолжают терять. Этак недолго и помощи лишиться.
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 16:32
    Хенерал павлюк отчитывается о формировании 10 новых бригад. Хорошо бы было как у Урфина Джюса с его деревянными солдатами: доэкономился волшебного порошка до того, что последний десяток сделанных им дуболомов пришлось отправить прямиком в печку.
  4. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 16:38
    Генштаб Рф наврятли поделится планом наступления. Укры стали говорить о том что Россия готовит наступление с Курской области и я подумал может дают шанс Генералу Армагедону
    Укропропоганде я бы не стал верить. Возможно по их планам они будут оставлять по три населенных пункта в месяц, и ждать когда у россии закончится оружием, или как то попробовать вмешать НАТО в войну
    Вчера укропропоганда говорили про первый f-16
  5. AlexWar
    AlexWar
    0
    Сегодня, 16:50
    Я не верю никаким прогнозам, США одобрило самый большой пакет. Европа готовит снаряды. Будет Жарко. Явное вранье укро сми.
    Очень много атамаков поставлено, германия три хаймерса готовит, новые системы пво.
    Лучше не будет.