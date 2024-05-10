Советник экс-премьера Британии: Запад зря ввязался в историю с коррумпированной и мафиозной Украиной

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Советник экс-премьера Британии: Запад зря ввязался в историю с коррумпированной и мафиозной Украиной

Запад зря ввязался в глупую историю с коррумпированной и мафиозной Украиной. Ему вообще не стоило иметь дело с Киевом.

Такое мнение высказал в интервью местному изданию inews Доминик Каммингс, бывший главный советник экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Не следовало впутываться во всю эту глупую ситуацию на Украине

- сказал он.

По мнению отставного чиновника, всему виной была «болтовня» о возможном приеме Украины в Североатлантический альянс. Элиты Запада обсуждали эту перспективу, совершенно не прислушиваясь к мнению и тревогам россиян. Неоднократные предупреждения Москвы были неосмотрительно проигнорированы.

Каммингс считает, что поддержка западными странами киевского режима была большой ошибкой. Экс-советник выразил недоумение по поводу того, что ведущие экономики планеты вдруг решили подключиться к конфликту с участием погрязшей в коррупции страны, имеющей нулевую значимость в мире.

Украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло нас всех

- делает вывод Каммингс.

Он отметил, что антироссийские санкции, объявленные Западом, ударили в большей степени по странам Европы, чем по России. По его словам, резко возросшая стоимость жизни стала настоящим шоком для европейских граждан.

Это и показало всему миру, какие мы клоуны

- отметил бывший британский чиновник.

Похоже, многие на Западе не раз пожалели, что решили помогать Киеву и пытаться «наказывать» Москву.
14 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 16:20
    Не следовало впутываться во всю эту глупую ситуацию на Украине

    Вы просто влипли ребята и уже не отодрать.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 16:23
      Силы они рассчитали и уже два советских ленд-лиза суммарно по сегодняшнему курсу бакса залили в укропию. Они не рассчитали дух русского человека.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 16:29
        Цитата: Чёрный
        Они не рассчитали дух русского человека.

        Теоретически они слышали о Русской Душе и что это такое, но это надо прочувствовать, прожить, а не оцифровать как сей час подобие искусственного интеллекта (правильней имитатор интеллекта). С Русскими могут воевать только Русские и они это поняли переформатировав часть наших, но истину лжеистиной не победить.
    2. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 16:27
      В политике нет отходов, только ресурсы.
      Так что если Киев позволяет убивать русских - его будут поддерживать.
      Разумеется, самых отмороженных воров будут отлучать от кормушки (скорее всего летально)
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 16:36
        Запад зря ввязался в глупую историю
        С этой истории. для себя любимых, все "сливки" уже сняли, вот и несут "пургу". Просто так даже прыщ не вскакивает. negative
    3. ratfly Звание
      ratfly
      0
      Сегодня, 16:36
      Они правду говорят только после отставки или на пенсии. Пока сидят на должности, денежки отрабатывают..
  2. Тополь Звание
    Тополь
    +1
    Сегодня, 16:21
    Так что ж этот бывший главный советник своему шефу раньше-то не на советовал держаться подальше от окраины?
    1. garik77 Звание
      garik77
      +4
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Тополь
      Так что ж этот бывший главный советник своему шефу раньше-то не на советовал держаться подальше от окраины?

      Такмо они там все сильны задним умом. Как только появляется у титула приставка "экс-", так резко умнеют и начинают говорить вполне разумные вещи. А пока при власти, то им за дурость деньги платят, вот они и дуркуют на всю зарплату!
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +2
        Сегодня, 16:36
        Уже не первый и далеко не последний такой "прозревший". Только вот когда его снова к кормушке вернут, начнёт советовать обратное, иначе зарплату платить не будут. А сейчас можно лохматого бориса поливать экскрементами по полной.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:31
    Гадить России, это историческое предназначение Мелкобритании.
  4. Bombaher Звание
    Bombaher
    0
    Сегодня, 16:35
    Как экс, так что-то человеческое проскальзывает. До этого он так не думал.
    А почему сейчас не остановятся? Да потому что проигрывают нынешние западные чиновники, а этот хочет вернуться во власть вместо них.
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:35
    Любят они задним числом умничать! Прям все до одного эксы такие проричательные что кассандра удавилась бы трижды от зависти. Любят они это. Даже чтото в серьез комментировать смысла нет. И так всё ясно.
  6. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 16:40
    Говорят одно, делают совсем другое. Все они знали заранее.....
    Дело далеко не окончено, чтобы они ни болтали.
  7. Lokis Звание
    Lokis
    0
    Сегодня, 16:47
    A może zachód trafił na podobnych sobie. Na zachodzie wielu przy sterach rozpoznaje się z Zalenskim po specyficznym plemiennym zapachu,