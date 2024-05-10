Советник экс-премьера Британии: Запад зря ввязался в историю с коррумпированной и мафиозной Украиной
Запад зря ввязался в глупую историю с коррумпированной и мафиозной Украиной. Ему вообще не стоило иметь дело с Киевом.
Такое мнение высказал в интервью местному изданию inews Доминик Каммингс, бывший главный советник экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
- сказал он.
По мнению отставного чиновника, всему виной была «болтовня» о возможном приеме Украины в Североатлантический альянс. Элиты Запада обсуждали эту перспективу, совершенно не прислушиваясь к мнению и тревогам россиян. Неоднократные предупреждения Москвы были неосмотрительно проигнорированы.
Каммингс считает, что поддержка западными странами киевского режима была большой ошибкой. Экс-советник выразил недоумение по поводу того, что ведущие экономики планеты вдруг решили подключиться к конфликту с участием погрязшей в коррупции страны, имеющей нулевую значимость в мире.
- делает вывод Каммингс.
Он отметил, что антироссийские санкции, объявленные Западом, ударили в большей степени по странам Европы, чем по России. По его словам, резко возросшая стоимость жизни стала настоящим шоком для европейских граждан.
- отметил бывший британский чиновник.
Похоже, многие на Западе не раз пожалели, что решили помогать Киеву и пытаться «наказывать» Москву.
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