Ряд украинских источников подтверждает начало наступления ВС РФ в северных районах Харьковской области. При этом отмечается, что боевые действия в приграничных районах активизировались минувшей ночью по крайней мере на двух направлениях. Сообщается о наступлении непосредственно в направлении к Харькову, в селах Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону города Волчанск. Активизацию активных боевых действий на этих участках фронта также признал и глава киевского режима Владимир Зеленский.Украинские эксперты отмечают, что российское командование заранее предпринимало попытки насыщения личным составом в приграничных районах Белгородской и Курской областей, однако при этом Киев рассчитывает, что у ВС РФ не хватит сил для глубокого продвижения на этом участке линии боевого соприкосновения.Таким образом, к проблемам ВСУ на Авдеевском направлении, кризису вокруг Часов Яра и близкой к критической ситуации под Красногоровкой добавилась активизация на Харьковском направлении. На протяжении всей минувшей ночи российская артиллерия наносила массированные удары по позициям противника, в частности в районе Волчанска, также наносились ракетные удары по объектам противника в самом Харькове.Однако при этом, вероятнее всего, наступление ВС РФ на севере Харьковской области предполагает достижение ограниченных и относительно локальных целей. Поскольку для освобождения Харькова необходимо прежде всего перерезать коммуникации областного центра с другими подконтрольными Киеву регионами, вероятнее всего, наступление развивалось бы заметно северо-западнее.Вероятнее всего, ВС РФ приступили к созданию определенной "санитарной зоны" и для обеспечения большей безопасности Белгородской области и снижения риска для населения приграничных районов пытаются отодвинуть боевиков киевского режима от российских границ. При этом основная часть имеющихся у ВС РФ резервов еще не введены в дело и могут нанести удары практически на любом из участков линии фронта.

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