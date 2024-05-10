Украинские источники подтверждают начало наступления ВС РФ на севере Харьковской области

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Украинские источники подтверждают начало наступления ВС РФ на севере Харьковской области

Ряд украинских источников подтверждает начало наступления ВС РФ в северных районах Харьковской области. При этом отмечается, что боевые действия в приграничных районах активизировались минувшей ночью по крайней мере на двух направлениях. Сообщается о наступлении непосредственно в направлении к Харькову, в селах Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону города Волчанск. Активизацию активных боевых действий на этих участках фронта также признал и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Украинские эксперты отмечают, что российское командование заранее предпринимало попытки насыщения личным составом в приграничных районах Белгородской и Курской областей, однако при этом Киев рассчитывает, что у ВС РФ не хватит сил для глубокого продвижения на этом участке линии боевого соприкосновения.

Таким образом, к проблемам ВСУ на Авдеевском направлении, кризису вокруг Часов Яра и близкой к критической ситуации под Красногоровкой добавилась активизация на Харьковском направлении. На протяжении всей минувшей ночи российская артиллерия наносила массированные удары по позициям противника, в частности в районе Волчанска, также наносились ракетные удары по объектам противника в самом Харькове.

Однако при этом, вероятнее всего, наступление ВС РФ на севере Харьковской области предполагает достижение ограниченных и относительно локальных целей. Поскольку для освобождения Харькова необходимо прежде всего перерезать коммуникации областного центра с другими подконтрольными Киеву регионами, вероятнее всего, наступление развивалось бы заметно северо-западнее.

Вероятнее всего, ВС РФ приступили к созданию определенной "санитарной зоны" и для обеспечения большей безопасности Белгородской области и снижения риска для населения приграничных районов пытаются отодвинуть боевиков киевского режима от российских границ. При этом основная часть имеющихся у ВС РФ резервов еще не введены в дело и могут нанести удары практически на любом из участков линии фронта.
19 комментариев
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 16:25
    Пишут Армия России начала наступление от границы .Поселок Стрелечья в Харьковской области полностью перешел под контроль русской армии

    ➡️ "По имеющейся информации, бои закипели в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка и Гатище ", - пишут вражеские аналитики.
    Все перечисленные населенные пункты находятся вблизи границы
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +8
      Сегодня, 16:26
      Тут нужно не торопясь, спокойно и методично раздербанить всю живую силу укрорейха. хо.хлы, ожидание смерти страшнее самой смерти. Но есть выход, нужно просто выйти на канал "Волга".
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 16:34
        "Военное дело": Передовые отряды ВС РФ зашли в Волчанск
        Передовые подразделения, участвующие в наступлении в Харьковской области, вошли в Волчанск, пишет "Военное дело".
        "Тяжелые бои идут на окраинах города, стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Пока нет информации о занятых позициях", - говорится в публикации.
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 16:48
          Я конечно не военный и не знаю численности Айдара в городе, скажу как диванный сиделец. Я бы Волчанск не брал в лоб. Горд отрезан от Харькова рекой, а сухопутная дорога дает очень большой крюк. Я бы разбомбил мосты и блокировал город. Айдар будет просто в ловушке. Не ругайте строго диванного вояку
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 16:56
            Батальон Айдар.В ВСУшных батальонах численность от 500 до 800 человек.К тому же эффект неожиданности.Хотя подкрепления ВСУшные подошли в Волчанск.
      2. Irokez Звание
        Irokez
        +1
        Сегодня, 16:42
        Цитата: Чёрный
        Тут нужно не торопясь, спокойно и методично раздербанить всю живую силу укрорейха.

        Наблюдается некая закономерность когда после 23 Февраля уже 24-го началось СВО, а после 9-го начало фронта по освобождению Харькова. А что будет после 22 июня можно тихо догадываться.
        1. VladimirNET Звание
          VladimirNET
          0
          Сегодня, 16:49
          Цитата: Irokez
          А что будет после 22 июня можно тихо догадываться.

          До, или после, но никак - не в эту дату:
          хотя и в неё - церемониться не будем...
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 16:53
            Ну дата хоть и не приятная, но тоже ключевая и мы ударим первыми и так продолжим до западных границ
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 16:29
    А хахло думало мы цветочки будем нюхать , когда со стороны Харькова наши города обстреливают.
  3. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 16:30
    Вот теперь, действительно, начали растаскивать фронт.
    Можно и на южном направлении активность добавить, чтобы резервы не могли перекидывать
  4. Romn Звание
    Romn
    +6
    Сегодня, 16:30
    Удачи нашим ✊ Надеюсь к наступлению подготовились надлежащим образом.
  5. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 16:31
    Ряд украинских источников подтверждает начало наступления ВС РФ в северных районах Харьковской области.

    Несколько дней назад активизировались укросвиньи по обстрелам нашего приграничья. Установлено у меня приложение МЧС России. Постоянно идут предупреждения. Будем надеяться получится отодвинуть подальше укросвиней.
  6. Дуз Хотим
    Дуз Хотим
    0
    Сегодня, 16:35
    Никаких официальных заявлений. Не исключено, что это разведка боем по тылам и через пару дней наши вернутся на исходные.
  7. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 16:38
    Некий Бутусов удивляется, как не имея достаточно сил российские военные сумели занять обширную территорию. Якобы в "серой зоне". Правда этот эксперт даже с арифметикой не дружен, пишет про 30 кв. км. отошедших России и при этом отмечает про плацдарм шириной до 10 и глубиной до 5 км.
  8. AlexWar
    AlexWar
    -2
    Сегодня, 16:42
    Вчера Зеленский хвалил подразделение кракен оно их Харьковской области. Истинные нацисты. Я пока вижу что наступление в Харьковской области буксует. Нет там особого движения. Были попытки наступать но они были остановлены. Потеря техники. Даже на параде 9 мая танков в москве не было. Вопрос у нас что танки закончились?
    Вчера Укранацисты говорили что россия хочет атаковать с курской области. Вот это мне более интересно. Неужели такое может быть?
    Генерал Армагедон вызван в Россию. Видимо ему что то доверят, искупить кровью.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:45
      «Идёт ближний стрелковый бой к северу от Волчанска Харьковской области. Полиция Волчанска объявила эвакуацию», – сообщает тг-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

      Отмечается, что еще одним местом удара российской армии стал населенный пункт Борисовка в Харьковской области.
    2. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 16:52
      Даже на параде 9 мая танков в москве не было. Вопрос у нас что танки закончились?

      Если бы были танки на параде , вы бы написали обратное. Они нужны на фронте, а не на параде. request
      Вчера Укранацисты говорили что россия хочет атаковать с курской области. Вот это мне более интересно. Неужели такое может быть?

      Пренепременно атакует. yes В Сумской я так понимаю проживаете? wink почти земляк laughing да запасайтесь всем необходимым или бегите, на ваш выбор.
    3. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Сегодня, 16:54
      На параде и самолётов небыло. Вы считаете, что в России самолёты закончились?
  9. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 16:56
    Идея отодвинуть ВСУ от границы в целом здравая.
    1) Облечется положение Белгородской области.
    2) Растягиваются резервы противника, а у него по прежнему есть проблемы с количеством боеприпасов.Тем самым возможно облегчиться движение на других направлениях.
    Большим наступлением это не является ( под это нет ни ресурсов ни политических условий),но где тонко там и рвется. Фронт противника в каком-либо направлении может и не выдержать.
    Единственный минус-противник довольно давно готовил там оборону. Там сначала небольшое предполье,а за ним главная линия обороны.