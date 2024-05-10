Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ
Российские парламентарии проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост главы нового правительства РФ. Ранее сегодня его кандидатуру Госдуме предложил президент РФ Владимир Путин.
Стоит отметить, что большинство экспертов выражали уверенность по поводу того, что Мишустин сохранит свой пост.
В итоге за то, чтобы сложивший полномочия 7 мая премьер продолжил исполнять свои обязанности, проголосовали 375 законодателей. Воздержались 57 депутатов.
Сообщается, что от участия в сегодняшнем голосовании отказались депутаты КПРФ. Как пишет издание NEWS.ru со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, причиной тому стала «дыра» в бюджете в 2023 году в размере 2,5 трлн рублей.
В свою очередь, сам Мишустин после утверждения на должность главы нового правительства озвучил главные приоритеты в работе будущего кабмина. Среди них поддержка семей, цифровая трансформация, технологический суверенитет, повышение благосостояния российских граждан, развитие регионов, укрепление экономики и др. Все они соответствуют тезисам, которые озвучил Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Напомним, что утверждение нового состава правительства состоится на следующей неделе. Ранее в Совфеде РФ заявляли, что сенаторы соберутся для обсуждения кандидатур «силового блока» уже 14 мая.
На данный момент эксперты активно дискутируют о том, кто может получить должность в новом кабмине.
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