Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ

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Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ

Российские парламентарии проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост главы нового правительства РФ. Ранее сегодня его кандидатуру Госдуме предложил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что большинство экспертов выражали уверенность по поводу того, что Мишустин сохранит свой пост.

В итоге за то, чтобы сложивший полномочия 7 мая премьер продолжил исполнять свои обязанности, проголосовали 375 законодателей. Воздержались 57 депутатов.

Сообщается, что от участия в сегодняшнем голосовании отказались депутаты КПРФ. Как пишет издание NEWS.ru со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, причиной тому стала «дыра» в бюджете в 2023 году в размере 2,5 трлн рублей.

В свою очередь, сам Мишустин после утверждения на должность главы нового правительства озвучил главные приоритеты в работе будущего кабмина. Среди них поддержка семей, цифровая трансформация, технологический суверенитет, повышение благосостояния российских граждан, развитие регионов, укрепление экономики и др. Все они соответствуют тезисам, которые озвучил Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

Напомним, что утверждение нового состава правительства состоится на следующей неделе. Ранее в Совфеде РФ заявляли, что сенаторы соберутся для обсуждения кандидатур «силового блока» уже 14 мая.

На данный момент эксперты активно дискутируют о том, кто может получить должность в новом кабмине.
30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    -9
    Сегодня, 17:22
    Российские парламентарии проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост главы нового правительства РФ.

    Нисколько не сомневался в его кандидатуре. Даже по виду на 9 Мая было видно как он себя уверенно и раскрепощённо вёл.
    Так держать и даже приемником президента будет ОК.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:28
      Для этого нужно лицом похудеть, да и дзюдо подучить
      Цитата: Irokez
      Так держать и даже приемником президента будет ОК.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        -4
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Enceladus
        Для этого нужно лицом похудеть, да и дзюдо подучить

        Он в другой весовой категории и может быть Сумо или борьбой занимается. Вы же не знаете его вид спорта.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 17:37
          Доживем - увидим request Понятно можно провести параллели....
          Цитата: Irokez
          Вы же не знаете его вид спорта.
        2. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 17:37
          Он в другой весовой категории и может быть Сумо или борьбой занимается. Вы же не знаете его вид спорта.

          Западник писали где - то. Нет, на приемника президента лично мне не нужен.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 17:40
            Цитата: Msi
            Западник

            Наверно потому, что деньги умеет считать и собирать в казну. Прям как на западе. )))
            1. fif21 Звание
              fif21
              +3
              Сегодня, 18:06
              Цитата: Irokez
              Наверно потому, что деньги умеет считать и собирать в казну.

              Дела в террариуме все интереснее и интереснее . Мишутка за цифровой рубль , но любители побарствовать за казенный счет против ! Если действительно Мишустин хочет процветания России , то птенцов гнезда Медведева , нужно зачищать . Патрушев загоняет под себя силовой блок , а вот с экономикой бядааааа , этим важней процветание ворья , чем России . hi
            2. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              0
              Сегодня, 18:17
              Цитата: Irokez
              Наверно потому, что деньги умеет считать и собирать в казну.

              Да нахрен нужен такой собиратель денег с нищей России!!! Чего он там насобирал, если назначающий его всякий раз опасался, что, с повышением ставки НДФЛ на миллиардеров, они вообще перестанут платить?
              Это российский народ не может защитить сам себя от поборов власти, которую узурпировали эти самые собиратели казны...
              Пусть соберёт деньги со своих министров-миллионеров и организует лечение детей, которым ежедневно вымаливают помощь с экранов ТВ...
              1. Irokez Звание
                Irokez
                -2
                Сегодня, 18:22
                Цитата: ROSS 42
                Да нахрен нужен такой собиратель денег с нищей России!!!

                Не могу понять почему форумчанин "ROSS 42" не наш президент? Умнейшая голова.
                Вы кандидатуру выставляли на прошедших выборах?
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      -1
      Сегодня, 17:47
      даже приемником президента будет ОК.


      Это исключено. Каждый должен заниматься своим делом.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        -1
        Сегодня, 17:56
        Цитата: Бывший солдат
        Каждый должен заниматься своим делом.

        То что Мишустин технический премьер без политических президентских амбиций и устраивает всех, это понятно. Даже огромная дыра в бюджете, можно как-то понять - война и санкции. Меня вот интересует должность министра обороны, останется прежний, или его уйдут ещё одним заместителем председателя совета безопасности, один друг там уже сидит.
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          +1
          Сегодня, 18:05
          Это узнаем не раньше 15 мая. Гадать на кофейной гущи - дело не благодарное.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 18:51
      Мало того, что все любят безграмотное "вразы".
      Приемник и преемник - это два разных по написанию и значению слова. Преемник - это человек, который что-то ПЕРЕнимает (особое внимание на приставку, именно благодаря ней и пишется "Е" в рассматриваемом нами слове), например, власть. А приёмник - это устройство, аппаратура
  2. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:24
    На данный момент эксперты активно дискутируют о том, кто может получить должность в новом кабмине.

    А ссылка ведет нас на предыдущую новость на ВО - https://topwar.ru/242143-zhdat-li-perestanovok-jeksperty-rassuzhdajut-o-novom-sostave-pravitelstva-rf.html... laughing
    Где активными экспертами являемся мы с вами! fellow
  3. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 17:30
    Такой дыры в бюджете не было с 1998 г. Судя по решению депутатов КПРФ--в этом году нас ждут такие "открытия", что лучше заранее от них откреститься.
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -3
    Сегодня, 17:34
    Ну вот у меня только к Мишустину претензий и нет.
    Молодец, стихи пишет.
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 17:51
      75Сергей -там и без него хватает сказачников,кормящих страну лапшой о "светлом будущем "наверное,через пару веков!
  5. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:35
    Сообщается, что от участия в сегодняшнем голосовании отказались депутаты КПРФ

    причиной тому стала «дыра» в бюджете в 2023 году в размере 2,5 трлн рублей.

    Подробностей нет. Но такие действия депутатов настораживают...
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +1
      Сегодня, 18:21
      Ещё бы, дыры в бюджете будут латать скорее всего ростом налогов, на что Миша Мишустин большой мастер, да ещё новой приватизацией.
      Не все в России ещё продано!
      Как у нас любят выражаться :"ну вы же все сами понимаете......"
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 18:23
        дыры в бюджете будут латать скорее всего ростом налогов

        Ага я согласен. Неплохо было бы богачей обложить дополнительным налогом. Например, на СВО...
  6. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 17:43
    Важная новость. Из нее следует,что в ближайшее время замены первого лица по принципу Ельцина -99 которую пророчили очень многие -не будет. У Мишустина нет политических амбиций. И на премьера его кандидатура могла быть согласована как компромиссная.
    А это в свою очередь означает ,что война будет еще долгой.....
    Странный механизм назначения-в 5 утра фельдъегерем, да еще и сообщением через телеграмм канал Володина,а не через Кремль.Что сие означает понять затруднительно. Возможно,именно компромиссность фигуры премьера.
    Что касаться "битвы кланов" Тимченко ( чей человек якобы Мишустин)- Ковальчук, или Патрушев-Чемезов, то тут что-либо комментировать не имея точной информации нет смысла.
    Вероятнее всего Патрушев -мл уйдет на вице-премьеры.Но с этого места на Кремль не стартуют.
    Хотя в РФ возможно всякое.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Велизарий
      Вероятнее всего Патрушев

      У Патрушева столько компры на всех , что его указания выполняются даже быстрей , чем Путина ! Кто владеет информацией , тот владеет миром . hi
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 18:22
        Цитата: fif21
        У Патрушева столько компры на всех , что его указания выполняются даже быстрей , чем Путина ! Кто владеет информацией , тот владеет миром .

        Слухи о двойниках оставлю без комментариев smile Ну ведет он себя как теневой президент.
        В целом я и не возражаю.Он сторонник жесткой линии и по крайней мере противник сдачи РФ.
        По нынешним временам и это благо.
    2. мерцание Звание
      мерцание
      0
      Сегодня, 18:58
      Что касаться "битвы кланов" Тимченко ( чей человек якобы Мишустин)- Ковальчук, или Патрушев-Чемезов

      Кстати, о Мишустине и его клане.
      2020 год, апрель месяц, весь инет завален мемом "обнуленышь, обнуленышь", Валентину Терешкова полощат все кому не лень.

      29 апреля идет заседание правительства РФ, растерянный Мишустин сообщает Путину, что тест показал у него Ковид, Путин буднично говорит, что с каждым может произойти и назначает указом и.о. Андрея Белоусова.
      В течении недели ВЕСЬ антипутинский материал с просторов инета исчез, как корова языком слизнула.
      После чего Мишустин благополучно вернулся на пост премьера.
      Насколько важен для озвученного "клана" свой человек на посту премьера.
      ---
      З.Ы. У Мишустина похоже нет права на ошибку, иначе "клан" попадет в опалу.
      Тем более кое кто приписывает Тимура Иванова к этому же "клану".
  7. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +1
    Сегодня, 17:58
    В Петербурге переполненный автобус рухнул в Мойку. Четверо пассажиров погибли, четверо в состоянии клинической смерти. Водитель выжил. Некоторые каналы пишут, что водитель лишь недавно получил российский паспорт.
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +5
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Старый Хрен
      . Некоторые каналы пишут, что водитель лишь недавно получил российский паспорт.

      Какое нетолерантное сообщение. Вы разве еще не в курсе ? Всем уже четко обьяснили,что уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву. И сообщил нам об этом депутат Госдумы Султан Хамзаев.
      Россия которую мы обрели благодаря мудрой политике Ельцина-Путина !
    2. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      -1
      Сегодня, 18:14
      Было сообщение, что уснул за рулем. На видео очень похоже.
      Лег в 2 часа ночи, а в 5 утра уже вызвали на работу. Тут вопросы не когда паспорт получил, а к тем, кто так ответственную работу организовал.
  8. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 18:26
    Силуянов остался. Дальше можно не комментировать.
    А дыру в бюджете будут латать за счёт повышения налогов.
    Банки и олигархов никто не будет экспроприировать.
    За СВО заплатит народонаселение.
  9. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 18:26
    интересно указы о награждении орденом Мужества Путин подписывает? За что он Милонова наградил?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:55
    С действительно богатых ,налог 20% ,всё равно никуда не убегут! lol