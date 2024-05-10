Опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья в Харьковской области

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Опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья в Харьковской области

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент нанесения авиаудара по мосту через реку Волчья в районе города Волчанск, расположенного возле границы между Харьковской и Белгородской областями.

ВС РФ продолжает сковывать возможности сопротивления противника в северо-восточных районах Харьковской области. В частности, сообщается об уничтожении точным авиаударом моста через реку Волчья в районе села Зыбино в Волчанском районе региона. Таким образом была значительно усложнено снабжение группировки боевиков киевского режима недалеко от границы.







Также сообщается, что украинское командование спешно перебрасывает к Волчанску свои резервные подразделения. При этом Минобороны Украины не раскрывает количество и состав перебрасываемых резервных подразделений.

Аффилированный с СБУ украинский пропагандист Бутусов сообщает об освобождении российской армией как минимум четырех приграничных сел на севере Харьковской области. По словам Бутусова, общая площадь территории, очищенной от боевиков киевского режима, уже составляет не менее 30 квадратных километров. Украинский пропагандист называет ситуацию на этом участке фронта критической для ВСУ и предполагает, что уже в ближайшее время может начаться штурм Волчанска силами ВС РФ.

Отмечается, что ВС РФ действуют планомерно и размеренно, сохраняя личный состав методично уничтожая позиции боевиков киевского режима при помощи ударов ФАБ с УМПК и плотного огня артиллерии.

9 комментариев
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 17:36
    Берег леый.берег правый.нет надводной переправы.
  2. Алексей G Звание
    Алексей G
    +6
    Сегодня, 17:43
    Видно не четко, кажется мост разрушен не до конца, надо еще разик так же, чуток выше или правее...
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 18:03
      Для чего его до конца разрушать? Автотранспорт уже не проедет
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:03
    Рассечение логистических цепочек для затруднения перемещения резервов всу непосредственно вблизи границы и для затруднения снабжения подразделений всу непосредственно на границе.
  4. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 18:04
    Отлично, пошло отрезание Айдара.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 18:35
      Не хочу быть пророком, но возможно на этом направлении мы столкнемся с:
      1. айдар.
      2. бригада "стальной кордон" из так называемой "гвардии нахрюка".
      3. 12 бригада нацгвардии (азив).
  5. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 18:12
    Опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья в Харьковской области
    На кадрах не уничтожение, а попадание в район моста! Сколько можно броские заголовки печатать?! Прям как в Яндекс-дзене, но там есть возможность пожаловаться на обман в заголовке, с целью привлечения внимания, а здесь что? Не солидно однако. sad
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:19
    если НАТОовские войска будут наступать по советским мостам..тоже интересно так долго будут думать..уничтожать их или нет..
  7. Бережливый Звание
    Бережливый
    -1
    Сегодня, 18:36
    Бить нужно не по полотну а по опорам,желательно сразу по обеим с каждой стороны,тогда возможно обрушение секции моста.