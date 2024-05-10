Опубликованы кадры уничтожения моста через реку Волчья в Харьковской области
В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент нанесения авиаудара по мосту через реку Волчья в районе города Волчанск, расположенного возле границы между Харьковской и Белгородской областями.
ВС РФ продолжает сковывать возможности сопротивления противника в северо-восточных районах Харьковской области. В частности, сообщается об уничтожении точным авиаударом моста через реку Волчья в районе села Зыбино в Волчанском районе региона. Таким образом была значительно усложнено снабжение группировки боевиков киевского режима недалеко от границы.
Также сообщается, что украинское командование спешно перебрасывает к Волчанску свои резервные подразделения. При этом Минобороны Украины не раскрывает количество и состав перебрасываемых резервных подразделений.
Аффилированный с СБУ украинский пропагандист Бутусов сообщает об освобождении российской армией как минимум четырех приграничных сел на севере Харьковской области. По словам Бутусова, общая площадь территории, очищенной от боевиков киевского режима, уже составляет не менее 30 квадратных километров. Украинский пропагандист называет ситуацию на этом участке фронта критической для ВСУ и предполагает, что уже в ближайшее время может начаться штурм Волчанска силами ВС РФ.
Отмечается, что ВС РФ действуют планомерно и размеренно, сохраняя личный состав методично уничтожая позиции боевиков киевского режима при помощи ударов ФАБ с УМПК и плотного огня артиллерии.
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