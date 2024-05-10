«Есть вопросы к ВСУ»: Украинский пропагандист заявил о быстром продвижении российских войск в Харьковской области

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«Есть вопросы к ВСУ»: Украинский пропагандист заявил о быстром продвижении российских войск в Харьковской области

Российские войска не застали ВСУ в Харьковской области врасплох, но то, с какой скоростью российские штурмовые группы продвинулись вперед и заняли очень большую территорию, вызывает множество вопросов к командованию ВСУ. Об этом заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.

По данным журналиста, на данный момент под контроль российских войск перешли четыре населенных пункта практически на границе, речь идет о селах: Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка. Также имеется продвижение в районе Волчанска, поскольку там второе направление удара. Общая площадь территории, перешедшей под контроль российской армии, больше 30 кв. километров, захвачена она якобы силами четырех-пяти батальонов.



По словам Бутусова, захваченная территория являлась серой зоной, поэтому никакой обороны ВСУ там не было. Тем не менее вызывает вопрос стремительность атаки российских войск и продвижение вглубь Харьковской области, ведь в Киеве прекрасно знали о готовящейся атаке, она не стала неожиданностью для Генштаба.


Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развернута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины. Это примерно до 40 км от Харькова

— пишет Бутусов.

Несмотря на переброшенные на данное направление резервы, ВСУ не удалось остановить продвижение ВС России, хотя оно и замедлилось. В то же время ожидается усиление атак, и оборона может не выдержать. По мнению пропагандиста, если сейчас не остановить продвижение российских войск, то они отодвинут ВСУ от границы, затем создадут плацдарм и с новыми силами начнут наступление.
22 комментария
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  1. Бережливый Звание
    Бережливый
    +10
    Сегодня, 17:40
    Эту серую зону нужно было брать ещё в прошлом году,чтобы не давать всукам безнаказанно обстреливать Белгородчину.
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 17:45
      А какая по Вашему мнению глубина серой зоны? И как сильно она повлияет на обстрелы с 10-20 км из глубины окраины.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        +6
        Сегодня, 17:47
        Три километра от границы с Польшей-вас устроит?
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +5
          Сегодня, 17:48
          Цитата: Бережливый
          Три километра от границы с Польшей-вас устроит?

          А-а Вы о том, что вся Окраина - это серая зона. Тогда понятно.
          1. БМП-2 Звание
            БМП-2
            +4
            Сегодня, 17:58
            На данный момент Окраина - это скорее "черная зона". До серой ей еще далеко...
    2. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 18:00
      Чтобы что-то брать, надо иметь на это силы. В прошлом году, мы только украинский контрнаступ отбили
    3. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 18:12
      кто против то? никто.....НО.....для того чтобы взять надо сформировать то чем брать......сформировать, обучить, вооружить..... как минимум
    4. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 18:41
      У вас может быть есть план взятия Киева?
      Не стесняйтесь, озвучьте yes
  2. Хикаро Звание
    Хикаро
    +2
    Сегодня, 17:50
    Эти 10-20 и 30 км никак особо не повлияют на обстрелы Белгорода! Но как плацдарм для следующего рывка это выглядит очень неплохо! Подтянут логистику и можно будет начинать наступать!
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 17:53
      Даже 10 километров освобождённый земли большое психологичнское подспорье для военных и уж тем более,жителей Белгородчины.
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 18:01
      Более, чем неплохо. И это только силами пехоты, без бронетехники. Хотя укропы в лучших своих традициях врут, что это была "серая зона". Тогда откуда взялись их пленные?
    3. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 18:01
      Украинское РСЗО из Харькова подъезжали границе и от туда били по Белгороду. Т.ч. эта буферная зона еще как повлияет на РСЗО
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 17:59
    И снова яркий пример укропский фальсификации. Гауляйтер Харьков ской области синегубов утверждает, что ни одного населённого пункта не потеряно, Бутусов сообщает обратное. В общем, официальные укропские источники искусственно "улучшают" ситуацию для всу, чтобы зелебобику было с чем идти на швейцарский саммит.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 18:06
      А может они и сами не знают, что происходит. И нашим не надо помогать и сообщать, что и где взято или где продвижения. Правильно в телегах продвигают тему молчания и чтобы не было карт со стрелочками
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 18:09
        Да знают они всё. Вопрос в том, что у них официальная позиция замалчивать любые потери, поскольку моральное состояние всу, мягко говоря, не очень... А с информацией... Согласен, что её надо давать, когда она уже подтверждена противоположной стороной. В данном случае, "благодаря" бутусову именно так и есть. Он вообще-то в оппозиции к действующей власти, но в оппозиции националистической. Такой себе "обиженный".
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 18:10
    10x5=40 pour Butusov ?!
    Avec de telles méthodes calcul cela explique pourquoi il est 'propagandiste ' :-)
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -5
    Сегодня, 18:18
    Похоже, мы начинаем гордиться, что смогли занять 30 кв.км, где не было противника?
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 18:23
      Любая успешная операция это повод, чтобы гордиться. Особенно, если потери минимальные. Занимаем территорию, закрепляемся, идём дальше. В этом суть войны ещё со времён Кортеса.
    2. sergey822 Звание
      sergey822
      +3
      Сегодня, 18:28
      ну за такое короткое время взять 30 кв.км. это очень хорошо, да и при том взять пленных, которых по вашему там не было, это успех
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +2
        Сегодня, 18:32
        Главное, чтобы таких успехов было побольше.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:48
    с какой скоростью российские штурмовые группы продвинулись вперед и заняли очень большую территорию, вызывает множество вопросов к командованию ВСУ. Об этом заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.
    recourse Нуууу, Бутусова нужно в окопы,чтобы снять вопросы, за одно там и головка проветрится. И белые кружевные трусы на пользу сгодятся. feel
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 19:08
    Отож, там дьесять брыгад вийськовых - чёрт, язык сломаешь, по русски говорят так, что сами друг друга не понимают - значит бригады наготове и как хозяин подгонит пушек, тут же пойдут отбиваться, Крым брать и Сибирь, повода очковать нет. А этого плешивого в гестапо.