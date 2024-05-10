Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развернута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины. Это примерно до 40 км от Харькова

Российские войска не застали ВСУ в Харьковской области врасплох, но то, с какой скоростью российские штурмовые группы продвинулись вперед и заняли очень большую территорию, вызывает множество вопросов к командованию ВСУ. Об этом заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов.По данным журналиста, на данный момент под контроль российских войск перешли четыре населенных пункта практически на границе, речь идет о селах: Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка. Также имеется продвижение в районе Волчанска, поскольку там второе направление удара. Общая площадь территории, перешедшей под контроль российской армии, больше 30 кв. километров, захвачена она якобы силами четырех-пяти батальонов.По словам Бутусова, захваченная территория являлась серой зоной, поэтому никакой обороны ВСУ там не было. Тем не менее вызывает вопрос стремительность атаки российских войск и продвижение вглубь Харьковской области, ведь в Киеве прекрасно знали о готовящейся атаке, она не стала неожиданностью для Генштаба.— пишет Бутусов.Несмотря на переброшенные на данное направление резервы, ВСУ не удалось остановить продвижение ВС России, хотя оно и замедлилось. В то же время ожидается усиление атак, и оборона может не выдержать. По мнению пропагандиста, если сейчас не остановить продвижение российских войск, то они отодвинут ВСУ от границы, затем создадут плацдарм и с новыми силами начнут наступление.