Западная пресса: Киев рассчитывает получить первые F-16 уже в ближайшие месяцы

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Западная пресса: Киев рассчитывает получить первые F-16 уже в ближайшие месяцы

Украинское руководство рассчитывает получить первые американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы - вероятнее всего, поставки могут начаться уже в июне-июле.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в командовании украинской армии, некоторые украинские летчики уже завершают подготовку пилотирования самолетов этого типа.

Тем временем, по словам командующего Сухопутными войсками киевского режима Павлюка, в течение ближайших двух месяцев может наступить критическая для ВСУ фаза вооруженного конфликта. Украинский генерал при этом сетует, что в настоящее время остается неясным, получат ли ВСУ новые модификации F -16, которые способны оказывать противодействие российской авиации, которая, оставаясь вне досягаемости для украинской ПВО, сбрасывают тяжелые управляемые бомбы на украинские позиции.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов заявили о планах начать отправку на Украину своих истребителей F-16 осенью текущего года. По плану европейских союзников киевского режима, уже до конца ближайшего лета Киев вероятнее всего получит американские истребители от Дании. План поставок Киеву самолетов F-16 составлялся с учетом сроков подготовки украинских летчиков и технического персонала. Обучение происходит на военных базах Румынии, Дании, США и ряда других стран НАТО. Кроме того, готовить украинских летчиков предполагается на поставленном Киеву тренажере.
7 комментариев
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  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    0
    Сегодня, 18:26
    Киев рассчитывает получить первые F-16 уже в ближайшие месяцы
    Так рассчитывает или получит? Все загадками , загадками, а нам то чего делать? smile
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 18:53
      А Вам читать новости и никаким датам не верить. Ф16 появятся без специального, на столбе, объявления.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:32
    Скорее всего что часть их будет базироваться в поляхии и румынии,оттуда вылетать и туда же возвращаться,дабы минимизировать потери самолётов.
  3. фа2998 Звание
    фа2998
    -1
    Сегодня, 18:37
    Думаю это будет новая глава.войны.Не надо шашкой махать,не надо шапками закидывать.Думаю украинцы получат новое оружие.У них до этого в ВВС только были раритеты,мэйн ин СССР.
    Посмотрим как наши с ними справятся. Будет все на виду.Не надо недооценивать противника! hi
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 18:47
    На F-16 планируют устанавливать дальнобойные ракеты, а МИД РФ до этого сказал, что поставки самолётов, будут рассматривать как носителей ЯО. А если ещё место базирование будет Польша, Румыния или Прибалтика, разве они автоматически не вступают в конфликт? По этим аэродромам уже придётся наносить удары, вне территории Украины.
    Господа "союзники" Украины ходят по очень тонкому льду, и однажды этот лёд провалится.
    1. Макsim
      Макsim
      -1
      Сегодня, 19:04
      по румынским аэропортам могут ударить неизвестные с территории ПНР
  5. Макsim
    Макsim
    +1
    Сегодня, 19:03
    поясните чем ф16 лучше МиГ29 и тем более Су27? не устали наяривать на веще белого господина в пробковом шлеме?