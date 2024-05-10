Западная пресса: Киев рассчитывает получить первые F-16 уже в ближайшие месяцы
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Украинское руководство рассчитывает получить первые американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы - вероятнее всего, поставки могут начаться уже в июне-июле.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в командовании украинской армии, некоторые украинские летчики уже завершают подготовку пилотирования самолетов этого типа.
Тем временем, по словам командующего Сухопутными войсками киевского режима Павлюка, в течение ближайших двух месяцев может наступить критическая для ВСУ фаза вооруженного конфликта. Украинский генерал при этом сетует, что в настоящее время остается неясным, получат ли ВСУ новые модификации F -16, которые способны оказывать противодействие российской авиации, которая, оставаясь вне досягаемости для украинской ПВО, сбрасывают тяжелые управляемые бомбы на украинские позиции.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов заявили о планах начать отправку на Украину своих истребителей F-16 осенью текущего года. По плану европейских союзников киевского режима, уже до конца ближайшего лета Киев вероятнее всего получит американские истребители от Дании. План поставок Киеву самолетов F-16 составлялся с учетом сроков подготовки украинских летчиков и технического персонала. Обучение происходит на военных базах Румынии, Дании, США и ряда других стран НАТО. Кроме того, готовить украинских летчиков предполагается на поставленном Киеву тренажере.
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