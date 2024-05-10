Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления

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Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления

Украина готовится к масштабному наступлению российской армии, формируя новые бригады в составе ВСУ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

Киев готовит десять новых бригад, задачей которых будет остановить масштабное наступление российских войск. По словам Павлюка, ВС России обязательно перейдут в наступление в конце мая или начале июня. Часть новых соединений, а именно половина, будут прикрывать Киев, потому что командование ВС России от планов захвата столицы Украины якобы не отказалось.



Как пишет британское издание The Economist, которому дал интервью Павлюк, хотя у ВСУ проблемы с личным составом, генерал настаивает на поставках вооружений западными союзниками. По его словам, живую силу Киев еще наберет, а вот с техникой такой фокус уже не провернуть.

Одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению

- пишет издание.

О формировании десяти бригад в составе ВСУ сообщалось уже неоднократно, если пять из них более-менее сформированы, то еще на пять Киев не может набрать ни личный состав, ни вооружения с техникой. Зеленский уже который месяц бегает с протянутой рукой, требуя оружие именно для этих формируемых бригад.
10 комментариев
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  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 18:46
    видимо из баб и инвалидов
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 18:52
      Цитата: Яро Полк
      видимо из баб и инвалидов

      Не кажи, хохлушки, они горластые, жуть.... request
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Яро Полк
      видимо из баб и инвалидов

      Зеки в разработке. Да что толку, необученных инвалидов посылать, что бы под ногами мешались и замедляли скорость продвижения? И даже если сейчас всех из за границы вернуть, так они не для этого за границу бежали, как бы результат не хуже инвалидов был.Инвалиды бегают плохо, а эти опыт имеют бега на длинные дистанции.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:09
        Пять бригад сформировано?Ну,это где то около 15 килоштыков..На одном направлении они конечно смогут прикрыть.Но на весь фронт явно мало.Еще пять бригад?Посмотрим как это у них получится.Сейчас им приходится корячится под Часовым Яром,на Покровском направлении,Купянск.И вот,севернее Харькова говорят..
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 18:51
    Одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению
    fool Наловили зайцев на 10 бригад, так и перемога? fool
  3. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    +1
    Сегодня, 18:58
    Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления


    Из заголовка статьи создается впечатление, что 10 новых бригад уже создано.
    Все бросились читать...

    В последнем абзаце сказано:
    пять из них более-менее сформированы, то еще на пять Киев не может набрать ни личный состав, ни вооружения с техникой.


    Вот что значит выбрать правильный заголовок!
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 18:59
    Беглецов по европам на сто бригад хватит,только вот вояки из них никакие,не для того они ноги делают массово чтобы пойти на убойню.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:07
    "Длрогие европейцы,мы ваше украинское быдло и вместо вас будем воевать с Россией. Дайте денег и оружие. Хотим умереть за кружевные труселя. "- весь смысл украинства.
  6. maiman61 Звание
    maiman61
    0
    Сегодня, 19:08
    Да формировать можно хоть двадцать бригад, но где взять мотивированных и обстрелянных солдат? Мобиков очень долго надо тренировать, что бы они стали боеспособными солдатами. А мясо набранное в бригады, погоду не сделают!
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:09
    А проблему с техникой и тяжёлым вооружением решают так: у действующих бригад забирают отдельные подразделения вместе с техникой и передают вновь формируемым, растворяя в их составе. Скорее всего, на уровне генштаба пересматривают штаты бригад в сторону уменьшения численности и обеспеченности техникой и тяжёлым вооружением, а полученные таким образом резервы перераспределяют. Или преобразуют имеющиеся механизированные бригады в мотопехотные, а мотопехотные - в пехотные (так называемые егерские или ТрО). То есть, грубо говоря, бутылку водки разливают на две или три, а недостающее количество жидкости доливают водой "для крепости".