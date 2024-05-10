Командующий СВ ВСУ сообщил о формировании десяти новых бригад для отражения российского наступления
Украина готовится к масштабному наступлению российской армии, формируя новые бригады в составе ВСУ. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.
Киев готовит десять новых бригад, задачей которых будет остановить масштабное наступление российских войск. По словам Павлюка, ВС России обязательно перейдут в наступление в конце мая или начале июня. Часть новых соединений, а именно половина, будут прикрывать Киев, потому что командование ВС России от планов захвата столицы Украины якобы не отказалось.
Как пишет британское издание The Economist, которому дал интервью Павлюк, хотя у ВСУ проблемы с личным составом, генерал настаивает на поставках вооружений западными союзниками. По его словам, живую силу Киев еще наберет, а вот с техникой такой фокус уже не провернуть.
- пишет издание.
О формировании десяти бригад в составе ВСУ сообщалось уже неоднократно, если пять из них более-менее сформированы, то еще на пять Киев не может набрать ни личный состав, ни вооружения с техникой. Зеленский уже который месяц бегает с протянутой рукой, требуя оружие именно для этих формируемых бригад.
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