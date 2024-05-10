Зампред Совбеза РФ: Storm Shadow/SCALP-EG управляются не военнослужащими ВСУ, а британцами и французами

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Зампред Совбеза РФ: Storm Shadow/SCALP-EG управляются не военнослужащими ВСУ, а британцами и французами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона, призвавшего Запад продолжать "бороться с Путиным до победного конца".

Медведев отметил, что неплохо помнит Кэмерона еще с тех пор, как тот занимал должность главы правительства королевства и создавал впечатление "обычного мутного британца". По словам зампреда российского Совбеза, Кэмерон тогда был "радостно-глуповат" и явно упивался своей обретенной высокой государственной должностью. В то время он еще не был патентованным русофобом, каким является в настоящее время.

Сейчас же, занимая должность главы британского внешнеполитического ведомства, Кэмерон предоставил боевикам киевского режима возможность стрелять поставленными Лондоном ракетами куда те хотят.

Медведев подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow/SCALP-EG управляется не военнослужащими ВСУ, а прибывшими на Украину британцами и французами и при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев, но и в Лондон и Париж. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. Такие атаки будут отрабатываться на запланированных учениях. И это стоит понимать даже таким не очень умным британским чиновникам, как Кэмерон, призывающим бороться с Путиным, иными словами, с Россией.

Ранее сообщалось, что Франция передала украинской армии подлежавшие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, посчитав это "очень эффективным экономическим решением".
25 комментариев
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  1. Black_Messiah Звание
    Black_Messiah
    +14
    Сегодня, 19:35
    Интересно, хоть кто-то серьезно к словам Медведева относится? Уж сколько этих "красных линий в форме котенка" было пересечено...
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +13
      Сегодня, 19:39
      А как к ним серьезно относиться, если он ничего не решает и ни за что не отвечает?
      1. Black_Messiah Звание
        Black_Messiah
        +12
        Сегодня, 19:40
        ...но при этом зачем-то в разных СМИ постоянно репостят и ретвитят эти громкие заявления бумажного тигра. Ой, простите, бумажного медведя
      2. Mazunga Звание
        Mazunga
        +4
        Сегодня, 19:42
        возле любого пивняка уже три раза Вашингтон в ядерный пепел превратили а кэмэрона изнасиловали двойной тягой))
      3. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +8
        Сегодня, 19:55
        А как к ним серьезно относиться, если он ничего не решает и ни за что не отвечает?
        Хотя бы молчал wink
      4. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        -1
        Сегодня, 20:42
        Вот только он не последний человек в правительстве и его слова дискредитируют угору применения Россией ЯО.
    2. fif21 Звание
      fif21
      +7
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Black_Messiah
      Интересно, хоть кто-то серьезно к словам Медведева относится?

      Айфон ! Я вот к руководству РФ не имею никакого отношения , поэтому могу резать правду матку ( то , что думаю ) Но Бывший Президент , Бывший Председатель Правительства , не может "опускаться " до уровня диванного аналитика . hi
    3. Msi Звание
      Msi
      -5
      Сегодня, 19:47
      Интересно, хоть кто-то серьезно к словам Медведева относится

      Я отношусь серьёзно. Человек был президентом. Через него на данный момент наша власть озвучивает наши возможные действия.
      ответ за такие действия полетит не только в Киев, но и в Лондон и Париж. И не только с обычными ВВ

      Правильно. Обязательно Куев угостить надо. laughing чтобы куевцы знали, что в случае обострения ситуации, им конец... laughing
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 20:00
        Msi, в том то и проблема, что озвучиваются "возможные" действия или все же "не возможные". Британцы далеко не глупы, официально они с нами воевать не будут. Делать "грозные заявления", когда они не подкреплены делами, думаю не лучший вариант.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 20:01
          Делать "грозные заявления", когда они не подкреплены делами, думаю не лучший вариант.

          Лучше грозные заявления сделать, чтобы остудить горячие головы, а не сжигать Куев... Или вы иного мнения?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +3
            Сегодня, 20:06
            Так в том и проблема для нас, англосаксы уже не воспринимают наши "грозные заявления". А от Куева ничего не зависит.
          2. Alex777 Звание
            Alex777
            +3
            Сегодня, 20:32
            Цитата: Msi
            Лучше грозные заявления сделать, чтобы остудить горячие головы, а не сжигать Куев...

            Раньше Владимир Вольфович пробросы делал.
            Теперь, Дмитрию Анатольевичу это поручили ... hi
            1. Msi Звание
              Msi
              +1
              Сегодня, 20:34
              Раньше Владимир Вольфович пробросы делал.
              Теперь, Дмитрию Анатольевичу это поручили .

              Ну если сравнивать, то Медведева фигура политическая, помощнее будет.
              1. Alex777 Звание
                Alex777
                +1
                Сегодня, 20:37
                Цитата: Msi
                Ну если сравнивать, то Медведева фигура политическая, помощнее будет.

                Выполняет функцию. Вот и хорошо. yes
                Слуцкий - вообще не ВВЖ. Уж как есть.
                1. Msi Звание
                  Msi
                  0
                  Сегодня, 20:41
                  Слуцкий - вообще не ВВЖ. Уж как есть.

                  Да это очно. ВВЖ говорил много и часто не по делу. Я далеко не сторонник его...
          3. blackGRAIL Звание
            blackGRAIL
            +1
            Сегодня, 20:44
            Именно грозными пустыми заявления и дискредитирован страх Запада перед Россией.
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 20:47
              Именно грозными пустыми заявления и дискредитирован страх Запада перед Россией.

              Есть конечно недостатки. Но не всё потеряно. Какие действия предлагаете?
    4. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      0
      Сегодня, 20:50
      Las líneas rojas no las trazó Medvedev. Fue Putin y, occidente se burló descaradamente de ellas.
    5. SSR Звание
      SSR
      0
      Сегодня, 21:06
      Про окно слышали?
      «Окно Овертона» (также «окно дискурса») — социологическая концепция существования рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях политиков и активистов с точки зрения текущего общественного дискурса.
      Концепция используется политологами, политическими аналитиками, историками, культурологами и т. п. во всём мире.

      Таким образом идёт прогрев и разогрев допустимого.
      В общем, может быть всё, всё озвучено.
      Вы съели и не довольны, грибы рванут, не нойте.
  2. Рыцарь_Печfльного_Образа
    Рыцарь_Печfльного_Образа
    -4
    Сегодня, 19:43
    Интересно, что сам Зампред Совбеза РФ и его мудрые откровения управляются лишь дозами алкоголя. Потому-то такое уважение, причем со всех сторон. laughing
  3. Горий Звание
    Горий
    +1
    Сегодня, 19:49
    Ну свистеть ртом - не мешки ворочать...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:59
    Может стоит уже напомнить что Россия страна имеющая ядерное оружие.Они его применят не задумываясь,а нам всегда говорят ядерное оружие не должно применяться никогда .Расшифровываю: Западу можно,остальным нельзя.Что у них проблема с чувством самосохранения- перестали бояться .Типа мы все капиталисты договоримся .А то мы вас накажем.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:15
    поставляемые Киеву ракеты Storm Shadow/SCALP-EG управляется не военнослужащими ВСУ, а прибывшими на Украину британцами и французами и при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев, но и в Лондон и Париж.

    Как-то не очень в это верится...
  6. Аргон Звание
    Аргон
    -1
    Сегодня, 20:32
    Под определенными обстоятельствами имеется ввиду удар по Кремлю или я не понимаю о чем он? Так и ежам понятно , что последняя краснейщая там. Нам в пору начать раскачивать Ирландию, Шотландию, и Мексику с Кубой.
  7. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 21:07
    Идиоты французы пока не получат в рыло, не одумаются.