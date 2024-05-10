Deep State: Российские войска не захватывали село Пыльное в Харьковской области, они там уже были
Село Пыльное Харьковской области не было захвачено сегодня российскими войсками, они там находились уже довольно длительное время. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
По данным паблика, российские военные уже давно находились в селе Пыльное, накапливая там резервы для наступления. Доказательством этого являются снимки, сделанные разведывательными дронами ВСУ. Вот только командование местных сил территориальной обороны и подразделений ВСУ посылало наверх отчеты, в которых о наличии российских войск в данном населенном пункте не упоминалось.
— пишет паблик, добавляя, что россияне накопили силы и ударили по соседним селам, где их не ждали.
При этом делается вывод, что российские войска могут находиться и в других приграничных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей, ожидая команды на атаку. А местные силы ТРО боятся докладывать об этом наверх, потому что их же первыми и пошлют зачищать эти села.
По данным Deep State, на данный момент ВС России атакуют небольшими силами, но, имея резервы, которые будут введены в бой в случае прорыва фронта.
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