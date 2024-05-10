Deep State: Российские войска не захватывали село Пыльное в Харьковской области, они там уже были

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Deep State: Российские войска не захватывали село Пыльное в Харьковской области, они там уже были

Село Пыльное Харьковской области не было захвачено сегодня российскими войсками, они там находились уже довольно длительное время. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По данным паблика, российские военные уже давно находились в селе Пыльное, накапливая там резервы для наступления. Доказательством этого являются снимки, сделанные разведывательными дронами ВСУ. Вот только командование местных сил территориальной обороны и подразделений ВСУ посылало наверх отчеты, в которых о наличии российских войск в данном населенном пункте не упоминалось.



...россияне уже некоторое время свободно находились в селе, как у себя дома, и командование на местах странным образом подавало информацию о ситуации в населенном пункте, которым, в частности, пользовалось высшее военно-политическое руководство

— пишет паблик, добавляя, что россияне накопили силы и ударили по соседним селам, где их не ждали.


При этом делается вывод, что российские войска могут находиться и в других приграничных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей, ожидая команды на атаку. А местные силы ТРО боятся докладывать об этом наверх, потому что их же первыми и пошлют зачищать эти села.

По данным Deep State, на данный момент ВС России атакуют небольшими силами, но, имея резервы, которые будут введены в бой в случае прорыва фронта.
17 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -10
    Сегодня, 19:48
    Павлоград и харьков /или сумы.
    А гтс сохраним? Нефт дружбу? Вывоз металлургии и зерно в ес и из одессы?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -5
      Сегодня, 20:05
      Цитата: антивирус
      Павлоград и харьков /или сумы.
      А гтс сохраним? Нефт дружбу? Вывоз металлургии и зерно в ес и из одессы?

      ... С предложенной должностью Председателя правительства РФ согласен. Мишустин. winked
    2. Msi Звание
      Msi
      +2
      Сегодня, 20:11
      Вывоз металлургии и зерно в ес и из одессы?

      Конечно сохраним после освобождения. Мы (предприятия где я работаю) вот прокат, до СВО через Черноморск отгружали...
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 20:20
        Зачем через Черноморск?Своих Черноморских портов что ли нет?К тому Черноморск географически дальше и деньги идут в бюджет другой страны.
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 20:24
          Зачем через Черноморск?Своих Черноморских портов что ли нет

          Откуда я знаю. Я не генеральный директор. Через Черноморск и Новороссийск была отгрузка.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 19:56
    Ну следует ждать заявления от Киевской власти что эти села не имеют стратегического значения, что в ближайшее время всё вернут.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 20:10
      .Deep State: Российские войска не захватывали село Пыльное в Харьковской области, они там уже были


      Интересно окажется если выяснится что в Харькове мы тоже уже были, просто в Киев об этом не докладывали.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 20:26
        Интересно окажется если выяснится что в Харькове мы тоже уже были, просто в Киев об этом не докладывали.

        Были. Но если это у вас юмор, то он явно несмешной...
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 20:30
          Имею ввиду займем Харьков,а ВСУ скажут что Армия России там была и раньше,просто раньше в Киев не докладывали об этом и поэтому типа у ВСУ ничего и не отбили как бы.
          1. Msi Звание
            Msi
            +1
            Сегодня, 20:31
            что Армия России там была

            А я про другое. Мы там действительно были в начале СВО. И я не хочу шутить на эту тему...
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 20:35
        Интересно окажется если выяснится что в Харькове мы тоже уже были

        А почему были...??? Может мы до сих пор там находимся... У сусликов же номер с невидимостью проходит... Ты видишь суслика...???
        - Нет...
        Вот и я не вижу... А он есть... recourse
      3. Николай310 Звание
        Николай310
        +3
        Сегодня, 20:45
        А в Харькове были...

        Или в патриотическом угаре уже забыт бездарнейший "тигровый" заход в город???

        Говорят, командир спецназа того потом морду набил автору сего плана... Надеюсь, это правда...

        Хотя по сути там было явное предательство одного из лучших подразделений страны
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Ропот 55
      Ну следует ждать заявления от Киевской власти что эти села не имеют стратегического значения, что в ближайшее время всё вернут.

      Это да. У них эта тема отработана до автоматизма.
  3. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 20:01
    делается вывод, что российские войска могут находиться и в других приграничных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей,

    И это только начало.
  4. a_2573 Звание
    a_2573
    +1
    Сегодня, 20:05

    При этом делается вывод, что
    у своих кураторов нахватались.. халилайкли. Пусть монетку подкинут. Точнее будет.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 20:16
    Шо, опять зеленые человечки внезапно откуда то нарисовались не сотрешь?
  6. Elk Звание
    Elk
    +1
    Сегодня, 20:31
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    А если я чтец, а не писатель? И Родина приучила только голосовать?