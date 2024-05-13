1944 год: ИС против «Тигра»

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1944 год: ИС против «Тигра»


Специальное задание Наркомтанкопрома


Знаменитая 88-мм пушка вермахта, как известно, существовала в двух модификациях. Первая именовалась KwK 36, имела длину ствола в 51 калибр и сообщала снаряду начальную скорость в 800 м/с. Вторая пушка KwK 43 изготавливалась со стволом в 71 калибр и работала снарядами с начальной скоростью в 1000 м/с. KwK 43 была непревзойдённым противотанковым орудием вермахта и требовала адекватного ответа советских танкостроителей. Единственным танком, который мог адекватно противостоять немецким пушкам, был тяжелый ИС.



Машина строилась на рубеже 1942-1943 годов, и появление на фронте гитлеровского «Тигра» заметно ускорило процесс разработки. В апреле 1943 года выбрали наиболее оптимальную на то время пушку для борьбы с бронёй немецкого танка – 85-мм зенитное орудие 52-К образца 1939 года. Бронебойный снаряд пробивал 100-мм стали гитлеровского танка с одного километра. Но существовала и обратная проблема – как защитить тяжелый ИС от германской артиллерии 75 и 88 мм. В связи с этим Народный комиссариат танковой промышленности поручил ЦНИИ-48 («Броневой институт») провести работы «по разработке способов дальнейшего усовершенствования броневой защиты тяжелого танка «ИС»».

Основным требованием к бронированию танка ИС было обеспечение минимальной поражаемости танка снарядами 75 и 88 мм в зоне курсовых углов в дистанции от 500 мм. Причём Наркомат требовал изучить убойное действие не только KwK 36 от «Тигр», но и KwK 43, которая устанавливались на «Королевский тигр», а также на самоходки «Ягдпантера» и «Фердинанд». Только вот KwK 43 у сотрудников ЦНИИ-48 не было в наличии, поэтому все расчёты по сопротивляемости брони ИС снарядам этой пушки были сугубо теоретические. Инженеры-испытатели писали:

«В этом случае использованы ориентировочные данные, полученные путем экстраполяции кривых бронестойкости при обстреле из пушек с начальной скоростью снаряда в 810 м/с.»

Речь идёт об орудии KwK 36, стоящем на ступень ниже мощного KwK 43.


Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

Стоит отметить, что разработка вариантов улучшения броневой защиты танка ИС проводилась только для корпуса танка, так как на момент испытаний конструкция башни находилась в разработке. Этот факт хорошо иллюстрирует цейтнот, в котором находилась танковая отрасль в годы войны – новые машины противник выбрасывал на фронт регулярно, и с ними необходимо было оперативно бороться.

В качестве целеполагания сотрудникам ЦНИИ-48 были выделены следующие положения:

«1. Установление влияния типа брони на тактические характеристики танка ИС при существующей конструкции. 2. Оценка качества бронирования отдельных структурных узлов корпуса танка ИС и выявление слабых мест их защиты. 3. Сопоставление конструкции и тактических характеристик танка ИС с таковыми же для немецкого танка «Тигр». 4. Разработка новых вариантов броневой защиты для танка Ис против современных противотанковых средств (пушка 88-мм калибра с начальной скоростью снаряда 1000 м/с.»

ИС или «Тигр»


Первый «Тигр» попал в руки советских воинов в невредимом состоянии в начале 1943 года и был досконально исследован в ЦНИИ-48. Поэтому сравнивать ИС было с чем. Советский танк выгодно отличался от немецкого по многим параметрам. Инженеры особенно выделяют большую толщину брони (на 20 процентов) основных лобовых и бортовых деталей. В отчёте также упоминается следующее:

«ИС отличается применением в конструкции значительных углов наклона для деталей (до 30 градусов для лобовых и 50 градусов кормовых), обеспечивающих в тактическом отношении для танка ИС более выгодную форму по сравнению с прямолинейными и почти вертикальными очертаниями «Тигра».»

В преимущества записывалось широкое применение литых узлов (нос, башня и подбашенная коробка). Катаная броня на ИС применялась только для бортовых и кормовых деталей. Выводом из рассуждений инженеров ЦНИИ-48 стало следующее:

«На основании указанного, при наличии примерно одинакового по силе вооружения на обоих танках (пушки близких калибров 85-88 мм с начальными скоростями снарядов до 800 м/с), танк ИС по своей конструкции имеет тактическое преимущество перед танком «Тигр».»


Отдельно оценивался тип брони для танка ИС. Выбор был между бронёй высокой и средней твёрдости. Образцы обстреливали снарядами калибром 75-мм и 88-мм – это были самые опасные и распространённые противотанковые средства вермахта того времени. Испытания показали 1,5-2-кратное преимущество брони высокой твёрдости перед образцами средней твёрдости. В отчёте декларируется:

«Последнее подтверждает правильность принятого решения об изготовлении танка ИС из брони высокой твердости и необходимости в настоящий момент ускорения перевода также и катаных деталей на этот тип брони.»

Обстреляли из 85-мм орудия и танк «Тигр». Для немца выводы оказались неутешительными. Наименьшей дистанцией пробития для лобовой части танка под огнём ИС является 2,5 км, в то время как ИС пробивается в лоб 88-мм снарядом с 1,4 км. Всё вышесказанное однозначно говорило о значительном тактическом преимуществе советского тяжелого танка перед гитлеровским.




Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

Инженеры ЦНИИ-48 проводили не только экспериментальную работу с бронёй, но и сумели вывести методику поражаемости отдельных деталей танка. Формула для расчёта так называемого «коэффициента бета» достаточно громоздка, как и само определение коэффициента. Оцените красоту формулировки:

«Этот коэффициент пропорционален количеству возможных опасных снарядных попаданий в данную деталь при обстреле танка из пределов опасной зоны тактической диаграммы, ограниченной определённой дистанцией и курсовыми углами.»

В качестве переменных инженеры вывели следующие параметры: относительную удельную снарядную нагрузку, площадь проекции детали на вертикальную плоскость, курсовой угол танка, конструктивный угол между деталью и продольной осью танка, а также наибольшая дистанция поражения детали при данном курсовом угле.

Расчёты показали, что наиболее поражаемыми деталями оказались борта корпуса и подкрылок. Следующим по степени поражаемости следуют корма, нижняя лобовая деталь и боковые скосы подбашенной коробки и носа. В отчёте пишут:

«В сравнении с поражаемостью верхней лобовой детали поражаемость этих деталей в 2-3 раза выше.»

По расчётам, ослабленные зоны корпуса танка пробивались 75-мм и 88-мм снарядами с курсовых углов 75-105 градусов и дистанции в более 3 километров. Выявленные на математическом уровне недостатки бронирования танка требовалось в кратчайшие сроки исправить. Напомним, что в ЦНИИ-48 на тот момент исследовали только корпус танка ИС. На долгие годы квинтэссенцией советского подхода к компоновке танка стала фраза в выводах:

«Согласно кривым удельной снарядной нагрузки – величина удельной снарядной нагрузки на деталь тем больше, чем выше расположена деталь по высоте танка.»

Соответственно, чем ниже танк, тем проще снизить удельную снарядную нагрузку. Простые и справедливые тезисы, кратно усложнившие конструкторскую работу танкостроителям на десятилетия вперёд.


Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

Сравнительно удовлетворительно – так охарактеризовали испытатели тактическую защищённость ИС в лобовой проекции от 75-мм и 88-мм KwK 36. Для достижения так называемой равнопоражаемости всей лобовой проекции предлагалось увеличить толщину НЛД до 115 мм, а боковых скосов носа и подбашенной коробки – до 120 мм. По расчётам, вес корпуса увеличился бы на незначительные 250 кг. А вот с KwK 43, способной посылать 88-мм снаряд с начальной скоростью в 1000 м/с, всё было гораздо сложнее. Расчёты показали, что даже лоб ИС пробивается с дистанции до 2,8 км. Это была катастрофа, требующая коренного изменения бронирования лобовой части корпуса танка. Итоговые рекомендации ЦНИИ-48 на этот счёт звучали следующим образом:

«Наилучшим вариантом такого изменения является замена литого носа сварным на катаных деталях с ВЛД толщиной 90 мм при угле наклона 60 градусов, НЛД толщиной в 135 мм при угле наклона 30 градусов и литой подбашенной коробкой с верхними боковыми скосами толщиной 140 мм и углом наклона от вертикали 30 градусов. Остальные детали подбашенной коробки остаются без изменений, как и в существующей конструкции. Предлагаемая конструкция носа может быть выполнена также литьем, но с утолщением ВЛД до 100 мм и НЛД до 145 мм.»

Лобовая проекция корпуса танка ИС становилась в этом случае практически неуязвимой для 88-мм KwK 43, а масса увеличивалась примерно на 850 кг. Единственным достойным соперником для советского тяжелого танка в итоге становилась 128-мм противотанковая пушка Pak 80, но вероятность встречи танка ИС с таким редким зверем была исчезающе мала.
16 комментариев
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  1. certero Звание
    certero
    +3
    Сегодня, 04:42
    Угол наклона брони давал возможность уменьшить её толщину но уменьшал заброневое пространство.
    А пробитие лобовой броне тигра с расстояния в пару км из нашей 85-миллиметровой пушки никогда не слышал. Собственно, именно из-за недостаточной пробиваемости на ис-2 и поставили 120 мм
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 04:48
    Евгений hi а разве не в 1942 году прототип Тигра застрял в болотистой местности под Ленинградом и не был захвачен нашими войсками,если я не путаю ничего???А орудия калибра 88 мм мы разве не захватывали до 43года также для изучения их возможностей?
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 05:02
      Цитата: Бережливый
      А орудия калибра 88 мм мы разве не захватывали до 43года также для изучения их возможностей?

      Орудие да, а вот бронебойные снаряды к ним? feel
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 05:17
        То есть,в танке боекомплекта не было?Вообще не одного снаряда?????
    2. mark1 Звание
      mark1
      -1
      Сегодня, 05:46
      Был большой прокол в аналитике развития немецких панцерваффе на 1943 год, в чем наши танкостроители в последствии каялись заявляя о чванстве и самоуспокоенности.
    3. Doccor18 Звание
      Doccor18
      0
      Сегодня, 06:47
      разве не в 1942 году прототип Тигра застрял в болотистой

      Под Шлиссельбургом 14.01.1943.
  3. иван2022 Звание
    иван2022
    +5
    Сегодня, 05:04
    Период разработки танков, ракет и прочего не только в военное время, но и вплоть до конца 60 х был на порядок короче, чем сейчас.
    Наверное потому, что тогда не было автоматизированных систем проектирования и компов. laughing
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 05:29
      Наверное потому, что тогда не было автоматизированных систем проектирования и компов

      ну да! (а еще за невыполнение задачи могли отправить валить лес и не только...)
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 06:19
        А в странах капитала, неудачливых конструторов отправляли сахарный тростник убирать, но это не точно.
      2. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 06:32
        Цитата: Владимир80
        а еще за невыполнение задачи могли отправить валить лес и не только...

        В штрафбат отправляли. Мой дед в 1941 был главным механиком завода, а к 1943 стал еще врио главного инженера и директора, один в трех лицах. Дневал и ночевал на заводе, чтоб справиться, домой приходил раз в неделю ополоснуться и сменить белье. А тех, чьи обязанности его поставили выполнять, отправили в штрафбат именно за то, что не справлялись, и они не вернулись.
  4. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 05:48
    Машина строилась на рубеже 1942-1943 годов, и появление на фронте гитлеровского «Тигра» заметно ускорило процесс разработки.

    Наверное не строилась, а проектировалась. По времени как раз начало разработки прототипов модели позже названных «Иосиф Сталин».
  5. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 05:50
    На фото не ИС, а КВ-13, который и повлиял на развитие линейки ИС-1/2, но все же другой танк.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 05:51
    Недалее как вчера читал статью о немецких "Тиграх". Выводы тоже неутешительные. Ниже фотографии пробитой брони
  7. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 06:22
    Автор! Может 500м,а не 500мм??
  8. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 06:23
    В преимущества записывалось широкое применение литых узлов
    Это как? Уже на 2м курсе студентам механических специальностей было известно, что катанная сталь прочнее литой. Кованая еще прочнее, но слишком дорогое удовольствие при таких геометрических размерах и объемах производства.
    Другое дело что литье, особенно для деталей хитровыделанной геометрии, дешевле.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 06:36
    KwK-36 длина 56 калибров, у станавливалась на танк Тигр-1; то о чем здесь пишется это пушка, устанавливаемая на танкТигр -2: KwK-43, длинной 71 калибр. Disgrace уважаемый автор.