1944 год: ИС против «Тигра»

Специальное задание Наркомтанкопрома

«В этом случае использованы ориентировочные данные, полученные путем экстраполяции кривых бронестойкости при обстреле из пушек с начальной скоростью снаряда в 810 м/с.»



Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

«1. Установление влияния типа брони на тактические характеристики танка ИС при существующей конструкции. 2. Оценка качества бронирования отдельных структурных узлов корпуса танка ИС и выявление слабых мест их защиты. 3. Сопоставление конструкции и тактических характеристик танка ИС с таковыми же для немецкого танка «Тигр». 4. Разработка новых вариантов броневой защиты для танка Ис против современных противотанковых средств (пушка 88-мм калибра с начальной скоростью снаряда 1000 м/с.»

ИС или «Тигр»

«ИС отличается применением в конструкции значительных углов наклона для деталей (до 30 градусов для лобовых и 50 градусов кормовых), обеспечивающих в тактическом отношении для танка ИС более выгодную форму по сравнению с прямолинейными и почти вертикальными очертаниями «Тигра».»

«На основании указанного, при наличии примерно одинакового по силе вооружения на обоих танках (пушки близких калибров 85-88 мм с начальными скоростями снарядов до 800 м/с), танк ИС по своей конструкции имеет тактическое преимущество перед танком «Тигр».»

«Последнее подтверждает правильность принятого решения об изготовлении танка ИС из брони высокой твердости и необходимости в настоящий момент ускорения перевода также и катаных деталей на этот тип брони.»







Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

«Этот коэффициент пропорционален количеству возможных опасных снарядных попаданий в данную деталь при обстреле танка из пределов опасной зоны тактической диаграммы, ограниченной определённой дистанцией и курсовыми углами.»

«В сравнении с поражаемостью верхней лобовой детали поражаемость этих деталей в 2-3 раза выше.»

«Согласно кривым удельной снарядной нагрузки – величина удельной снарядной нагрузки на деталь тем больше, чем выше расположена деталь по высоте танка.»



Источник: «Краткий технический отчет по теме Б-27-44»

«Наилучшим вариантом такого изменения является замена литого носа сварным на катаных деталях с ВЛД толщиной 90 мм при угле наклона 60 градусов, НЛД толщиной в 135 мм при угле наклона 30 градусов и литой подбашенной коробкой с верхними боковыми скосами толщиной 140 мм и углом наклона от вертикали 30 градусов. Остальные детали подбашенной коробки остаются без изменений, как и в существующей конструкции. Предлагаемая конструкция носа может быть выполнена также литьем, но с утолщением ВЛД до 100 мм и НЛД до 145 мм.»