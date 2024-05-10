Байден подписал документ о выделении Украине очередного пакета военной помощи

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Байден подписал документ о выделении Украине очередного пакета военной помощи

Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи, Джо Байден подписал соответствующий документ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

США выделяют Украине военную помощь в размере 400 млн долларов, они пойдут на закупку вооружений из наличия американской армии. Как ранее сообщали американские медиа, поставка вооружений пройдет относительно быстро, так как всё будет браться со складов, в том числе и в Европе. Заниматься данным вопросом будет Энтони Блинкен.



Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине.

— говорится в заявлении Байдена.

По предварительной информации, в данный пакет войдут зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины MRAP, а также боеприпасы.

Как ранее заявил Зеленский, украинская армия только и ждет поступления дополнительного оружия, чтобы «переломить ситуацию» на фронте и перейти в наступление. В общем, как только, так сразу. Между тем в ВСУ не верят, что поставки вооружений спасут Украину, они лишь продлят ее агонию, увеличив число потерь. Впрочем, Зеленского это не волнует, ему нужно удержаться у власти любой ценой.
8 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 20:24
    .Байден подписал документ о выделении Украине очередного пакета военной помощи


    Очередной пакет с клеем для Зе и команды.

    Двойное бинго: ПУ Патриот и РЛС "Шестьдесят пятая"

    В данном конкретном случае речь идёт о дорогостоящих ЗРК Patriot.

    Ещё один ЗРК Patriot уничтожен в зоне СВО в Запорожской области
    Сегодня в мировой Сети появились кадры объективного контроля, как «дуплетом» были уничтожены сверхсовременная и высокотехнологичная МРЛС AN/MPQ-53/65A.Согласно данным, опубликованным в отечественном ТГ-канале «Репортёр Руденко V», факт успешного поражения был осуществлен на запорожском операционном направлении близ населенного пункта Гуляйполе, где операторы иностранной зенитной техники решили «подкараулить» воздушное звено из Су-34. Но вышло всё наоборот.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 20:27
      Как ранее заявил Зеленский, украинская армия только и ждет поступления дополнительного оружия, чтобы «переломить ситуацию» на фронте и перейти в наступление.

      А если не "переломит" и не "перейдёт" его в угол поставят или выделят очередной пакет военной помощи...??? Ответ и так всем понятен... am
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 20:32
      В продолжении поста.
      Фото детонации Пэтриота.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 20:39
        Байден подписал документ о выделении Украине очередного пакета военной помощи

        Не все ещё бандеровцы сгорели в огне войны на Украине, и поэтому Байден подкинул дровишек.
        1. HAM Звание
          HAM
          -1
          Сегодня, 20:45
          Что "бандеровцы",что "байденовцы"-одна масть......
        2. антивирус Звание
          антивирус
          0
          Сегодня, 20:48
          Идеология сдерживания россии - ссср действует. Наша победа-это только рост населения, демография и заселение своей страны своими людьми, разделяющими цели развития государства, руководства и большинства народа(-ов).
          Военная победа на окраине - мелочь.

          Цели должны быть долгосрочные(до 2050г мин, а лучше на 50 лнт-до 2075г, как в китае) и очень амбиционные.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:07
      Вариантов нет уцелеть при ударе Кинжалом с кассетный частью,но пункт управления ЗРК Пэтриот не пострадал,где то замаскировался.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 21:13
        При чём тут Кинжал.До этого Пэтриота уничтожались обычными Х-35У.Кинжал использовать не обязательно.