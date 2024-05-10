Байден подписал документ о выделении Украине очередного пакета военной помощи
Соединенные Штаты выделяют Украине очередной пакет военной помощи, Джо Байден подписал соответствующий документ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
США выделяют Украине военную помощь в размере 400 млн долларов, они пойдут на закупку вооружений из наличия американской армии. Как ранее сообщали американские медиа, поставка вооружений пройдет относительно быстро, так как всё будет браться со складов, в том числе и в Европе. Заниматься данным вопросом будет Энтони Блинкен.
— говорится в заявлении Байдена.
По предварительной информации, в данный пакет войдут зенитные ракеты для систем ПВО Patriot, ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины MRAP, а также боеприпасы.
Как ранее заявил Зеленский, украинская армия только и ждет поступления дополнительного оружия, чтобы «переломить ситуацию» на фронте и перейти в наступление. В общем, как только, так сразу. Между тем в ВСУ не верят, что поставки вооружений спасут Украину, они лишь продлят ее агонию, увеличив число потерь. Впрочем, Зеленского это не волнует, ему нужно удержаться у власти любой ценой.
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