Холодное оружие из музея



Изображение дракона на клинке сабли дао из коллекции Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора

ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ,

ЗДЕСЬ ДВИЖЕТСЯ НАРОД…

С. Михалков. «В музее В. И. Ленина»



Что-то вроде свернувшегося дракона…



А вот здесь дракон показан во всей своей красе!



Остриё клинка



Ножны музейного меча обтянуты кожей ската, окрашенной в зелёный цвет



Подобное изображение секторного колеса – вещь очень древняя и многозначная по своей сути. Так что здесь оно появилось совсем не случайно!



Иллюстрация из книги «Гладиатория фехтбук», 1435 г. Ягеллонская библиотека, Краков



Иллюстрация из «Кодекса Валлерштайна». Библиотека Аугсбургского университета, Аугсбург



Полутораручный гроссмессер из Фландрии или Германии, ок. 1500 г. Королевский арсенал, Лидс



Швейцарский шнепфер 1530 года. Общая длина 1015 мм. Ширина клинка 38 мм. Вес 1620 г. Собрание Уоллеса, Лондон



Индийская сабля из фондов Пензенского краеведческого музея



Очень странное клеймо на клинке индийской сабли



Персидская и индийская сабли



Клинок персидской сабли с рисунком дамасской стали

Не только в музее Ленина народ движется, переходя из зала в зал, но и во всяком другом. К сожалению, не во всех музеях к просмотру доступно всё то, что имеется в их распоряжении. Например, во многих местных музеях с недавнего времени серьёзной преградой для экспонирования образцов оружия стало ужесточение правил его хранения и этого самого экспонирования. Передана его охрана в ведение местной Росгвардии, а потому всё оно, кроме макетов из магазина, должно храниться в опечатанных железных шкафах, за железными дверями и с включённой сигнализацией.Ну а выставляться оно может только в специально оборудованных витринах, опять же с индивидуальной сигнализацией, а каждая такая витрина стоит очень и очень дорого. То есть демонстрация оружия в современных губернских музеях не окупается.Работы и забот выше головы, а денег это – а их от музеев требуется зарабатывать, поскольку музей – это теперь коммерческое учреждение, – не даёт. Вот и предпочитают музеи выставлять то, что комиссии Росгвардии оружием уже не считают. Например, проржавевший ствол от винтовки или рассверленный до предела ППШ. То есть оружие в экспозиции вроде бы и есть, а реально его нет.Так что если уж ты попал… нет, не в саму оружейную комнату, туда посторонним вход запрещён, а в её, так сказать, преддверие, и тебе оттуда вынесли для «опознания» некие образцы – ты должен радоваться как ребёнок. Потому что не всем так везёт. Я уже как-то писал, что в Пензенском областном краеведческом музее я в первый раз побывал в 1961 году, и произвёл он на меня потрясающее впечатление. Потрясающее настолько, что я вплоть до четвёртого класса делал у себя дома диорамы с первобытными людьми, охотящимися на пещерного медведя, и поедающих друг друга динозавров. Делал я их из пластилина, а вот за «травой» – мхом приходилось ходить в лес. Почему-то наш «домашний мох», что рос у забора в сырых местах, меня не устраивал.Среди холодного оружия на меня большое впечатление произвела сабля с расширяющимся к острию лезвием и выбитым на клинке возле рукояти изображением дракона. А надо сказать, что в том же 1961 году «Союзмультфильм» по сказкам Юго-Восточной Азии выпустил на экраны замечательный мультик «Дракон», и там как раз был показан волшебный меч, которым мальчик Маунг Тин убивает дракона. И меч этот был очень даже похож на тот, что висел на стене в музее, что произвело на меня особо сильное впечатление.Но, понятно, что в то время я просто на него смотрел, а что это такое, не знал очень долго.Между тем, как оказалось, музей действительно обладал (и обладает!) очень интересным образцом холодного оружия – саблей (или мечом) дао-дарн. Есть разные формы китайских национальных сабель, но дао-дарн или «сабля цветка сливы», появившаяся во времена правления династии Сонг (960-1279), можно сказать, стала своего рода идеалом. Причём с этого времени ни дао, ни прямой китайский меч йиан существенных изменений не претерпевали вплоть до XIX века. К тому же за все эти сотни лет выработались эффективные приёмы работы с саблей дао, так что её широкому распространению удивляться не приходится.С первого взгляда, этот вид холодного оружия кажется несколько… декоративным, но это только на первый взгляд. Дао очень хорошо сбалансирован и имеет совершенную аэродинамическую форму, вследствие чего является очень эффективным (и эффектным чисто внешне!) оружием.Дао имеет изогнутую рукоятку, напоминающую пистолетную XVIII века с массивным металлическим навершием, которым можно наносить эффективные удары тыльной стороной меча. Защитой руки является массивная латунная гарда. Но самой большой особенностью этой сабли является её клинок.Тыльная его сторона сделана тупой по всей своей длине. Благодаря этому при определённых приёмах защиты левой рукой можно поддержать клинок без риска об него порезаться. Лезвие заточено по-разному: спереди возле острия оно самое острое, а вот нижняя часть – не такая острая, поскольку используется для отражения ударов. Но и удары этим клинком тоже наносятся по-разному: режущие удары применяются против крупных мышц (например, на груди), а вот рубящие используются против костей (например, удар по ключице). Правда, нынешняя дарн-дао, которая используется для отработки приёмов кунг-фу, имеет меньшую толщину клинка, чем старинные образцы, и потому намного легче своего предка – древней боевой сабли. Кстати, при длине в 80-85 см и длине клинка в 45-50 см дао могла весить до 2000 г.Старинные китайские трактаты повествуют нам о том, каким испытаниям подвергались известные фехтовальщики, освоившие все приёмы работы с дао. Прежде всего, нужно было перерубить медный прут толщиной с большой палец. Для этого требовались и сила, и умение, так как нанести такой удар и не поломать при этом клинок было непросто – нужны были и хорошая сабля, и правильное выполнение нужного для этого приёма. После этого на испытуемых выпускали солдат, вооружённых пиками и алебардами. И вот если им приходилось держаться от фехтовальщика на расстоянии, то тогда считалось, что испытание он прошёл.В Китае саблю дао ассоциируют с тигром и говорят, что «сабля дика, как тигр», подразумевая агрессивные приемы её использования в бою. Прямой же меч йиан, наоборот, ассоциируется у китайцев со сказочной птицей феникс, поскольку приемы работы с ним являются воплощением красоты и точности. Человеку, правильно выполняющему все приемы работы с этим мечом, он кажется просто невесомым. Вот почему, кстати, этим мечом, как оружием, в китайских легендах чаще всего пользовались женщины. К тому же прямой меч, в отличие от дао, был ещё и придворным мечом и потому богато украшался, ведь обычно носили его аристократы. А вот дао были оружием простых солдат, поэтому особых украшений эти сабли не имели, хотя их всегда стремились сделать очень качественно.Отвлечёмся на время от дел музейных и заметим, что изогнутые клинки были характерны только для Востока, а в Европе совсем не применялись. Вот, например, иллюстрация в манускрипте из Ягеллонской библиотеки, относящаяся к первой четверти XVI века, на которой изображён поединок на клинках типа мессер и венгерских щитах с шипом на конце.Известен, например, в Европе был кригмессер («боевой нож») – самые крупные образцы которого имели клинок от 80 см и до примерно 1,35 м. Подобными мессерами дрались, удерживая их обеими руками за длинную рукоять. Так что это было специальное оружие, которым обычно владели профессиональные солдаты XV-XVII веков, такие как, например, ландскнехты. Владение такими «ножами» нашло своё отражение в целом ряде руководств по фехтованию XIV-XV веков, включая и знаменитый «Кодекс Валлерштайна». А ещё их изображал на своих гравюрах Альбрехт Дюрер, то есть популярность этого вида оружия в его время была достаточно высока!В Швейцарии к началу XVI века также появилась двуручная сабля с легким изгибом почти метрового клинка, с характерной рукоятью с боковыми дугами и перекрестием, как у меча.Типичную индийскую саблю также не спутать ни с какой другой. И одна такая сабля есть в собрании Пензенского областного краеведческого музея. Широкий клинок с множеством рёбер и характерной формы металлическая рукоять – это только у индийских сабель бывает. Причём выпуклая часть в средней части рукояти у нашего образца украшена канелюрами, а перекрестие и навершие – резьбой по металлу.Вторая индийская сабля (на фото она справа), явно была сделана мастером, хорошо знакомым с оружием мусульманского Востока. По сути, это гибрид – рукоятка персидского шамшира, а вот перекрестие явно индийское. Персидская сабля – шамшир – с характерным тонким и кривым клинком для мощных секущих ударов, также имеется в коллекции музея и на фотографии находится слева. Она является чисто режущим оружием, у которого острие практически бесполезно из-за сильной кривизны клинка. Рукояти двух сабель очень похожи, а вот перекрестия у них разные. Кстати, эта персидская сабля внешне очень похожа на саблю князя Пожарского из собрания Кремлёвской оружейной палаты, только у нашей перекрестие цело. Отделана она очень просто. Однако ценность её заключается не в отделке, а в клинке – он у неё совершенно явно из дамасской стали и имеет на поверхности рисунок из волнистых линий.В общем, интересного в музее очень много. Остаётся только ждать, когда вся эта оружейная коллекция окажется не в запасниках, а в его открытой экспозиции!