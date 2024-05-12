О том, какая должна быть БМПТ: взгляд из прошлого века
Наличие боевых машин поддержки танков в российских войсках уже давно стало предметом ожесточённых споров. Одни говорят, что эти изделия отлично вписались в существующую армейскую структуру и показывают отличные результаты в ходе практического применения. Другие же, напротив, высказываются о существенных недостатках концепции данного вида бронетехники и просчётах в выборе основного вооружения.
Что же, машины действительно используются весьма эффективно — сомнений в этом нет. Однако облик существующих ныне БМПТ на самом деле сильно отличается от того, каким его видели в 80-х и начале 90-х годов. В этом можно убедиться, взглянув на разработки и реализованные в металле образцы. Небезынтересны здесь и некоторые теоретические обоснования существования этого класса «брони», относящиеся к тому времени. В 1991 году они были опубликованы в статье «Вестника бронетанковой техники» — её мы и размещаем здесь.
Боевая машина поддержки танков
Обосновывается необходимость разработки боевой машины поддержки танков для борьбы с танкоопасной живой силой. Предлагается возможное компоновочное решение такой машины.
На современном этапе развития Вооруженных сил значительно возросли количество и эффективность массовых противотанковых средств (ПТС). Расчёты показывают, что 60…70 % целей, противостоящих атакующему эшелону, составляет танкоопасная живая сила противника, оснащённая носимыми ПТУР типа «Дракон» и «Милан», ручными противотанковыми, а также винтовочными гранатомётами. Они имеют кумулятивную боевую часть, бронепробиваемость которой составляет 300…730 мм стальной брони средней твёрдости.
В то же время оружие танков имеет явно выраженную противотанковую направленность. Ведение огня из них по малым легко маскируемым целям малоэффективно. Обнаружить их не так просто. Но даже в случае обнаружения одним из членов экипажа такой цели, её, как правило, танки не успевают уничтожить или подавить. Пехота, наступая вместе с танками, может успешно поражать живую силу и массовые ПТС. Однако в пешем строю она не защищена бронёй, имеет низкий темп атаки и не успевает за танками.
При взаимодействии с основными танками пехота должна иметь боевую машину, способную эффективно уничтожать живую силу противника, противостоять огневому воздействию основных средств поражения и двигаться с теми же скоростями, что и танки. Современная БМП не удовлетворяет этим требованиям главным образом из-за более низкого уровня броневой защиты по сравнению с танками. Как показал опыт локальных конфликтов, следуя с танками, эти машины несут тяжелые потери. БМП имеют также более низкий уровень противорадиационной защиты. Следует отметить, что в некоторых БМП затруднена стрельба из машины. Так, стрельба из всех видов оружия в условиях герметизации уже через 1 мин может привести к 50 % отравлению личного состава. Дымный боковой выхлоп демаскирует не только БМП, но и действующие совместно с ними танки. Эти недостатки в основном и привели к тому, что БМП стала малоэффективной в борьбе с хорошо организованной, насыщенной ПТС обороной противника.
Для эффективного поражения огневых точек и танкоопасной живой силы противника нужна машина огневой поддержки танков с высоким, как у танка, уровнем броневой защиты, способная действовать в одном боевом порядке с основным танком.
Установка на серийный танк дополнительного вооружения - наиболее простой и дешёвый способ создания такой машины. Так, например, возможна дополнительная установка пехотного гранатомёта АГ-17 на уже существующий танк. Но все функции экипажа танка в бою строго регламентированы, члены экипажа имеют свои обязанности. Кроме того, у водителя и наводчика нет кругового обзора и относительно мал угол статического обзора, им просто неудобно наводить такое оружие в цель. Отчасти поэтому после Т-54 на отечественных танках нет пулемётной установки у водителя. Казалось бы, можно поставить гранатомёт на командирскую башенку, однако возможность командира обнаружить малые цели также ограничена, в особенности при наблюдении с левого борта. По условиям компоновки на танк трудно установить противопехотный комплекс с пулемётом или гранатомётом и достаточный боекомплект к нему без значительных переделок машины.
Более предпочтительно иметь специальную боевую машину поддержки танков (БМПТ). Желательно, чтобы она была по возможности унифицирована с танком, совместно с которым должна действовать. Поэтому одним из вариантов такой машины может быть БМПТ-1, в которой боевое отделение серийного танка заменено на новое с комплексом поражения пехоты (рис. 1). Замена тяжелой танковой башни низкопрофильной башней с вынесенной малокалиберной автоматической пушкой приведёт к значительному снижению массы машины по сравнению с танком и снижению вероятности попадания в неё (прежде всего из-за уменьшения лобовой проекции башни), улучшению характеристик подвижности и топливной экономичности.
Однако на поле боя необходимы мотострелки, которые могут действовать как в спешенном порядке, так и вести огонь непосредственно из боевой машины. Для ведения огня из машины при преодолении хорошо организованной, насыщенной ПТС обороны противника, необходима машина БМПТ-2 не только с высоким уровнем броневой защиты, но и с большими свободными объёмами для размещения десанта. Десант со своими огневыми средствами повышает вероятность обнаружения целей и уничтожения пехоты противника. К машине предъявляются следующие требования:
1. Возможность передвигаться под огнём противника в одних боевых порядках с танками, то есть иметь защиту не хуже, чем на танке.
2. Возможность ведения боевых действий и её совершения маршей совместно с танками, то есть одинаковые с ним характеристики подвижности и проходимости.
3. Численность экипажа (боевого расчёта) должна быть не менее 9 человек: командир, водитель, наводчик орудия – оператор ПТУР, 6 мотострелков – это минимальный десант в случае ведения боевых действий в спешенном порядке.
Необходимо активное размещение десанта ведением огня в направления движения машины (в секторе вероятного появления противника). Он должен иметь возможность быстрого и безопасного входа и выхода из машины; наиболее удобен выход в кормовой части корпуса.
Рис. 1. Танк Т-72Б (а) и возможный вариант БМПТ-1 (б) с новым боевым отделением и комплексом поражения живой силы противника
4. Оружие БМПТ-2 должно поражать танкоопасную живую силу и массовые ПТС, легкобронированные цели, самолёты и вертолёты. В состав этого оружия могут войти автоматическая пушка и пулемёты против пехоты, легкобронированных машин, низколетящих самолётов и вертолётов, гранатомёты для поражения открытой или укрытой за вертикальной стенкой или в окопах пехоты, а также ПТУР для борьбы с танками.
5. Унификация по составным частям с основным танком. Это прежде всего относится к двигателю, трансмиссии и элементам ходовой части.
Возможная компоновка БМПТ-2 (рис. 2) может обеспечить ей высокий уровень защиты. Этому способствует разнесённая схема моторно-трансмиссионной установки с передним расположением двигателя и кормовым расположением трансмиссии и ведущих колёс. Это даёт дополнительную защиту экипажа при пробитии лобовой брони и уменьшает (примерно на 500 мм) длину машины за счёт совмещения десантного отделения с трансмиссионным.
Характерным для этой компоновочной схемы является использование основных составных частей шасси танка (двигатель, трансмиссия, ходовая часть) и хорошо отработанных, находящихся в серийном производстве комплексов вооружения (30-мм автоматическая пушка, противопехотные гранатомёты АГ-17, ПТУР «Конкурс», пулемёты ПКТ) и систем управления огнём.
Водитель размещается в передней части корпуса, за установкой двигателя и моторной перегородкой, а слева и справа от него – два стрелка для ведения огня из пулемётов, находящихся на надгусеничных полках.
В 3-местной башне находятся: командир-гранатомётчик (справа), наводчик орудия-оператор ПТУР (в центре) и гранатомётчик (слева). Размещение расчёта в башне повышает вероятность обнаружения (они сидят в наивысшей точке машины) и уничтожения противника, а также обеспечивает возможность ведения огня сразу по нескольким целям.
Основным вооружением является установленная в вынесенной бронированной капсуле 30-мм автоматическая пушка, стабилизированная в двух плоскостях наведения; справа от пушки находится спаренный 7,62-мм пулемёт. Боекомплект к пушке размещён в специальном бронированном отсеке на полу боевого отделения. Форма отсека позволяет экипажу перейти из боевого в десантное отделение.
Рис 2. Возможная компоновочная схема БМПТ-2: 1 – гранатомёты АГ-17; 2 – ПУ «Конкурс»; 3 – вынесенная 20-мм автоматическая установка; 4 – бронированный отсек для боекомплекта; 5 – пулемёты ПК; 6 – бортовые коробки передач; 7 – редуктор; 8 – карданный вал; 9 – установка двигателя; 10 – корпус; 11, 15, 17, 18, 19, 23 – десантники; 12 – пулемёты ПКТ; 13 – водитель; 14 – командир; 16 – радиаторы системы охлаждения; 20 – гранатомётчик; 21 – наводчик; 22 – основной топливный бак
Питание 2-ленточное, ленты поступают из двух секций магазина. Над пушкой установлена бронированная пусковая установка двух ПТУР «Конкурс». Перезаряжание пусковой установки осуществляет один из стрелков через десантный люк в крыше корпуса. При этом башня находится строго в определённом положении, а задний конец пусковой установки должен быть опущен. Помимо двух ПТУР на пусковой установке в десантном отделении имеется ещё четыре в контейнерах. На башенках командира и гранатомётчика установлены противопехотные гранатомёты АГ-17, стабилизация которых в горизонтальной плоскости осуществляется за счёт стабилизации башни, а в вертикальной – за счёт простейших электромеханических стабилизаторов. Углы склонения вооружения, установленного в башне, от -10 до +60°.
Десантное отделение рассчитано на размещение четырёх (при необходимости шести) стрелков. Для быстрого выхода в корме имеются 2 двери. Для ведения огня из десантного отделения на вынесенных погонных устройствах установлены два 7,62-мм пулемёта ПК.
Применение вынесенных из обитаемых отделений установок оружия (пушка, пулемёты, гранатомёты) позволяет полностью исключить загазованность пороховыми газами. Такая схема позволяет при повреждении БМПТ-2 в обороне быстро снять часть вооружения (пулемёты, гранатомёты) для применения в пешем порядке.
Корпус и башня выполнены сварными из броневых сталей. Разнесённое бронирование корпуса и башни усиливает жёсткость конструкции (прежде всего крыши и днища). Промежуток между броневыми листами можно заполнить противорадиационным материалом (ПРМ), что позволяет использовать этот материал в качестве наполнителя в комбинированной броне и, кроме того, повысить противорадиационную защиту экипажа примерно на 10 % по сравнению с обычной установкой подбоя равной массы. Размещение вооружения в вынесенной из обитаемого отделения бронированной капсуле позволяет уменьшить массу броневой защиты башни и количество ослабленных зон по сравнению с танковой башней.
Крутящий момент от двигателя передаётся карданным валом к трансмиссии в кормовой части машины. Установка двигателя занимает по ширине всю носовую часть БМПТ-2. В качестве двигателя использован новый Х-образный многотопливный дизель 2В-12 мощностью 735 кВт.
Водяные радиаторы системы охлаждения двигателя и системы выпуска отработавших газов находятся в кормовой части машины, что снижает возможность обнаружения машины тепловизионными приборами противника, исключает марево в переднем секторе машины. Создание в надгусеничных нишах тракта коробчатого сечения для выпуска отработанных газов повышает жёсткость и прочность надгусеничных полок.
Вывод
Для боевой машины поддержки с целью эффективного поражения танкоопасной живой силы и обеспечения высокого уровня защиты танка наиболее целесообразно использовать компоновочное решение с носовым расположением двигателя и кормовым расположением трансмиссии, что позволяет усилить лобовую проекцию, обеспечить активизацию части стрелков-десантников и удобство выхода и посадки десантников через кормовые двери.
Источник:
Гусев, С.А. Боевая машина поддержки танков / С.А. Гусев // Вестник бронетанковой техники. — 1991. — № 7.
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