(...) Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание: ты меня уважаешь, я тебя уважаю (...) Сырский на сегодняшний день вместе с Умеровым — это глашатаи неудач, абсолютных неудач. Вообще никакого успеха нигде нет, только минус, минус, минус

Зеленский проводит заседания ставки одно за другим, Сырский рисует карты, а Украина теряет контроль над населенными пунктами. С таким заявлением выступил экс-советник Кучмы Олег Соскин.На Украине снова критикуют Сырского за его неспособность взять под контроль ситуацию на фронте и остановить продвижение российской армии. На сегодняшний день критическая ситуация сложилась на Авдеевском направлении, где российские войска расширяют зону контроля, прорвав фронт. К ней добавилось Харьковское направление с проведенной ВС России накануне разведкой боем и готовностью начать новое наступление уже на Харьков. На этом фоне главком ВСУ ничего сделать не может, но Зеленскому докладывает четко, после чего тот себя чувствует «серьезным полководцем».- заявил эксперт.Накануне российские войска начали наступление в Харьковской области, заняв ряд населенных пунктов в приграничной полосе. По мнению экспертов, это была разведка боем, поскольку основные силы в бой не вводились, да и до оборонительных линий ВСУ наши не дошли. Предполагается, что наступление на данном направлении будет продолжено.