«Только карты рисует»: Экс-советник Кучмы раскритиковал Сырского за неспособность взять ситуацию под контроль
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Зеленский проводит заседания ставки одно за другим, Сырский рисует карты, а Украина теряет контроль над населенными пунктами. С таким заявлением выступил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
На Украине снова критикуют Сырского за его неспособность взять под контроль ситуацию на фронте и остановить продвижение российской армии. На сегодняшний день критическая ситуация сложилась на Авдеевском направлении, где российские войска расширяют зону контроля, прорвав фронт. К ней добавилось Харьковское направление с проведенной ВС России накануне разведкой боем и готовностью начать новое наступление уже на Харьков. На этом фоне главком ВСУ ничего сделать не может, но Зеленскому докладывает четко, после чего тот себя чувствует «серьезным полководцем».
(...) Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание: ты меня уважаешь, я тебя уважаю (...) Сырский на сегодняшний день вместе с Умеровым — это глашатаи неудач, абсолютных неудач. Вообще никакого успеха нигде нет, только минус, минус, минус
- заявил эксперт.
Накануне российские войска начали наступление в Харьковской области, заняв ряд населенных пунктов в приграничной полосе. По мнению экспертов, это была разведка боем, поскольку основные силы в бой не вводились, да и до оборонительных линий ВСУ наши не дошли. Предполагается, что наступление на данном направлении будет продолжено.
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