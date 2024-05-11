ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР ракетами ATACMS с кассетной боевой частью

Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. (...) Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами

Украинские вооруженные формирования ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Ровеньках ЛНР, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили власти республики.Накануне вечером киевская хунта атаковала нефтебазу американскими ракетами в кассетной боевой частью. В результате удара на самой нефтебазе вспыхнул пожар, также пострадали несколько близлежащих домов. Погибло три человека, работавших на базе, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, они находятся в больнице.- написал в своем ТГ-канале глава республики Леонид Пасечник.В результате удара повреждена сама нефтебаза, жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили. На месте работают экстренные службы и правоохранители. Отмечается, что ВСУ все чаще бьет по гражданским объектам кассетными боеприпасами, чтобы нанести как можно больший урон мирному населению.