ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР ракетами ATACMS с кассетной боевой частью

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ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках ЛНР ракетами ATACMS с кассетной боевой частью

Украинские вооруженные формирования ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Ровеньках ЛНР, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили власти республики.

Накануне вечером киевская хунта атаковала нефтебазу американскими ракетами в кассетной боевой частью. В результате удара на самой нефтебазе вспыхнул пожар, также пострадали несколько близлежащих домов. Погибло три человека, работавших на базе, ранения различной степени тяжести получили восемь человек, они находятся в больнице.



Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. (...) Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами

- написал в своем ТГ-канале глава республики Леонид Пасечник.


В результате удара повреждена сама нефтебаза, жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили. На месте работают экстренные службы и правоохранители. Отмечается, что ВСУ все чаще бьет по гражданским объектам кассетными боеприпасами, чтобы нанести как можно больший урон мирному населению.
27 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:41
    Удар по Ровенькам это не повод жахнуть по Англии?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 06:53
      Удар по Ровенькам это не повод жахнуть по Англии?
      Травануть имбецила-короля "новичком" или полонием-210 будет гуманнее wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 06:57
        Голландец Михель ,нам всё равно что США ,что Англия.И похоже хватит играть в дипломатию - Ровеньки это Российская территория,нам не важно что они её не признают.После формирования Правительства РФ,надо жахнуть.Для начала можно и посшибать всё на землю в небе над Чёрным морем.
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          +6
          Сегодня, 07:17
          Для начала можно и посшибать всё на землю в небе над Чёрным морем.
          Да у них вообще своих проблем мало. Авианосцы ни разу бродячих торпед не ловили или мин посреди Тихого Океана, подводные лодки давно ни с чем фатально не сталкивались. Даже случайно, я уже не говорю о чём-то систематическом. И в Англии давно не слышно про техногенные катастрофы.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 06:58
      Получается-нет.Ракеты то амерзские am request Хотя следовало бы
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 07:01
        США не страна НАТО?Англия поэтому и борзеет.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 07:02
      Это повод жахнуть по Вашингтону, ракеты их были, причем кассетные!
      Ничего нового, ракеты дают для того чтобы бить по инфраструктуре и мирняку, никаких военных целей никто и не преследует.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +2
        Сегодня, 07:49
        Цитата: Михаил-Иванов
        Это повод жахнуть по Вашингтону, ракеты их были, причем кассетные!

        Для начала хватило бы удара по их посольству в Киеве !
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 07:52
          Посетитель в комментарии ниже ответил на ваше предложение! Я его поддерживаю)))
    4. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 07:06
      Думаю настало время дать вразумительный ответ Штатам за удар по нашей территории, да еще с кассетной боевой частью. Начните наконец сбивать, все беспилотники над Черным морем или удартьте по нефтезаводу в европе. Или наше руководство только устами ДАМа угрожать может без реальныз действий?!
    5. KCA Звание
      KCA
      +4
      Сегодня, 07:08
      Тем самым объявив войну всем странам НАТО? Какой может быть запрет на поставку оружия если официально у нас нет войны с окраиной, есть какая-то мутная СВО, вот если официально войну объявили, тогда можно будет жахать по тем странам, которые снабжают окраину оружием, боеприпасами и прочими припасами, а пока это будет акт нападения, пока-же запад и восток совершенно легитимно поставляют вооружения и оказывают любую помощь, обкакались войну объявить, теперь гребём его самое ложками
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 07:25
        КСА .НАТО хочет нам на Украине стратегическое поражение.СССР мы оказываем помощь братского народу Вьетнама.Разница есть в заявлениях?
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 07:31
          Так раньше СССР был не один, а со странами ОВД, танковый бросок к Ла-Маншу за три дня, а сейчас? РБ и всё, кто ещё за нас впишется? Да и с РБ тоже не факт, так что тут только повод дай, и с запада и с востока набросятся
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +4
            Сегодня, 07:50
            КСА .Хватить верить этим НАТОвским байкам, русские танки за три дня на Ла Манше.Имел доступ к оперативно- тактическим картам комдива( когда они изготавливались)2 варианта 1 только через неделю мы берём Бонн ,с самого начала не жалея ТЯО.2 нам ввалилили люлей и мы кровью умывшись оказались на границе с Польшей ,заняв оборонительный рубеж.Не так мы были и сильны,у НАТО было превосходство в самолётах и ударных вертолётах.С ТЯО паритет.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 07:32
          Отвечу за него.Разница большая.В цивилизациях.Той ,и нынешней.Нет никакого "братского народа",осталась только дележ и "как бы чего не вышлт".
      2. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        -1
        Сегодня, 07:33
        А в такой ситуации не пора наконец войну окраине объявить? Или будем дожидаться пока ракеты полетят вглубь России?!
    6. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 07:10
      Удар по Ровенькам это не повод жахнуть по Англии

      Пока рано. Болтореза зацепить можем. laughing давайте сначала по украине тактическим поработаем. Пошлём чёткий сигнал...
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +2
        Сегодня, 08:31
        Я если что сразу в ад. Там компания хорошая, мне понравится yes .
        1. Msi Звание
          Msi
          0
          Сегодня, 08:43
          Я если что сразу в ад. Там компания хорошая, мне понравится

          А я если что в Рай. Там говорят компания не хуже... hi
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 08:46
            Джими Хендрикса и Сида Вишеза в раю вживую не послушаешь, да и шанса перепить Ельцина в раю вашем тоже не будет. Так что не надо мне этого рая.
            1. Msi Звание
              Msi
              0
              Сегодня, 09:01
              да и шанса перепить Ельцина в раю вашем тоже не будет.

              Я не любитель. drinks
              Я Русский "националист". У молодёжи сейчас вот такой "националистический" лозунг в моде: "Русский значит трезвый". Так что давайте как - нибудь без меня.
          2. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 09:49
            Цитата: Msi
            Там говорят компания не хуже

            Как говорил один персонаж: В раю условия лучше, но скука...А вот в аду собралась замечательная компания картежников, пьяниц, бабников и авантюристов.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:54
    Сколько еще ударов необходимо, чтобы решиться на какой-то серьезный ответ по отношению к тем кто поставляет ракеты и принимает участие в выборе целей и их запуске? А вот каким может быть ответ это решать нашему руководству.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 07:02
      Для начала можно опрокинуть беспилотники в Черное море.
  3. Комментарий был удален.
  4. Романенко Звание
    Романенко
    -1
    Сегодня, 07:52
    Отмечается, что ВСУ все чаще бьет по гражданским объектам кассетными боеприпасами, чтобы нанести как можно больший урон мирному населению.

    Следуя концепции несиметричных ответов, думаю, было бы правильно никого в плен не брать. Совсем!
  5. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 08:16
    Отвечальщики, в готовы своих детей на фонящих руинах воспитывать, ища им еду и лекарства. Или уже в военкоматы бежите записываться добровольцами? Окститесь, нет у нас сил воевать со всем Западом - нет и всё тут. Максимум мелкими шажочками с оглядками, да и то непонятно насколько нас хватит. Взгляните уже реальности в лицо: экономика в жо... или где-то рядом, тарифы и цены летят в небеса, еще одна мобилизация и работать тупо некомубудет, покому как гребут почему-т нормальных, а не имбецилов с пивасом и чурок. Да и власти у нас больше о денежках и детках за бугром думают, к тому же как-то из них никто от второго гражданства не отказался. Так что тупо ПРИЙДИТЕ В СЕБЯ! Какое к фигам ядерное оружие и удары по НАТО!
  6. AMG Звание
    AMG
    -2
    Сегодня, 08:51
    Стоит только удивляться с каким бараньим упорством продолжается хранение ГСМ на уже давно известных объектах. Никаких попыток рассредоточения, изменения форм хранения. При довольно развитой железнодорожной сети можно было хотя бы растолкать по 3-4 цистерны, замаскировать, периодически менять место нахождения. У некоторых товарищей видно отсутствует желание творчески мыслить.