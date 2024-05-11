Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск и в Сумской области, по мнению украинских генералов, одной Харьковской бои не ограничатся. По данным украинской разведки, ВС России наращивают силы в приграничных районах.Наступление ВС России с севера Харьковской областью не ограничится, в ближайшее время боевые действия могут начаться и в Сумской области. К такому выводу пришли в Генштабе ВСУ, анализируя обстановку в приграничных районах. Уже сейчас российские войска активизировались, ведут активную разведку, снимают и устанавливают минные поля.— говорится в заявлении Генштаба ВСУ.Между тем украинские ресурсы со ссылкой на военные источники сообщают, что ситуация в Харьковской области развивается не по сценарию Киева. Пока российское командование не вводило в бой основные силы, но прогноз уже негативный, в том числе и от Сырского. Сейчас все ждут, что же предпримет российское командование, если штурмовые группы ВС России пойдут вперед, то придется отступать. Тем более что не все подразделения ВСУ и ТРО оказались «стойкими», по последним данным, в плен добровольно сдалось более 40 украинских военных.По имеющимся данным, в Киеве надеются, что на данном этапе Россия ограничится созданием буферной зоны и на Харьков не пойдет.

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