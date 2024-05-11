«Харьковской не ограничатся»: Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск в Сумской области

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«Харьковской не ограничатся»: Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск в Сумской области

Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск и в Сумской области, по мнению украинских генералов, одной Харьковской бои не ограничатся. По данным украинской разведки, ВС России наращивают силы в приграничных районах.

Наступление ВС России с севера Харьковской областью не ограничится, в ближайшее время боевые действия могут начаться и в Сумской области. К такому выводу пришли в Генштабе ВСУ, анализируя обстановку в приграничных районах. Уже сейчас российские войска активизировались, ведут активную разведку, снимают и устанавливают минные поля.



Противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины

— говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Между тем украинские ресурсы со ссылкой на военные источники сообщают, что ситуация в Харьковской области развивается не по сценарию Киева. Пока российское командование не вводило в бой основные силы, но прогноз уже негативный, в том числе и от Сырского. Сейчас все ждут, что же предпримет российское командование, если штурмовые группы ВС России пойдут вперед, то придется отступать. Тем более что не все подразделения ВСУ и ТРО оказались «стойкими», по последним данным, в плен добровольно сдалось более 40 украинских военных.

По имеющимся данным, в Киеве надеются, что на данном этапе Россия ограничится созданием буферной зоны и на Харьков не пойдет.
18 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 06:59
    Это вполне логично! И в Харьковской пока только проба пера, основные события произойдут на днях...
    Наш Генштаб затеял очень грамотную комбинацию, сейчас мы растягиваем фронт и противник начнет сыпаться на разных направлениях.
    1. stels_07 Звание
      stels_07
      +3
      Сегодня, 07:04
      Вроде как концентрация сил в определённом месте и приводит к прорыву обороняющихся
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 07:06
        Сейчас как минимум на четырех участках у хохла проблемы, плюс к этому очень большая протяженность фронта, они физически не успеют закрыть все направления. Мое мнение, посыпятся одновременно в нескольких местах. Сейчас почти взяли Нетайлово, за ним Карловка, вот откуда начнется главная катастрофа. Если добавить сюда вероятный успех в Красногоровке, то хохлу в ближайшее время придется очень туго...
        1. Волков Звание
          Волков
          0
          Сегодня, 08:22
          Активные действия на севере харьковской области пример того, что нельзя безнаказанно снимать силы с опасных направлений без последствий. Если дальше "буферной зоны" наши пойдут, то либо отожмём легче территорию, если украинцы не начнут возвращать сюда силы с других направлений, либо в других местах легче пойдём. В любом случае, будет интересно)
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 08:35
          Что то уж больно Генштаб ВСУ активно подсовывает нашему МО мысль о Харьковой и Сумской областях, забыв совсем про ту же Херсонскую и Запорожскую... Украм верить себя не уважать... Но кое в чём они правы... Брать такими силами тот же Харьков совсем не айс... Даже если всех в один кулак соберут, что не реально, больше 500 тысяч не наберут... Можно кучу народу положить и своего не добиться... На помощь изнутри вряд ли стоит рассчитывать... Все кто мог помочь в подвалах СБУ сидят, а остальные либо прячутся от мобилизации, либо хатаскрайники.... А вот про санитарный кордон это правильно... Перекрыв основные трассы и ЖД дороги и постоянно обстреливая жизненно важные (военные и не только...) объекты, можно очень сильно осложнить оборону того же Харькова... Вряд ли по воздуху, при нашем полном контроле в небе, можно прокормить город миллионник... Харьков не Ленинград - и люди не те и время не то и цели совсем другие, да и вряд ли мечта о "кружевных труселях" может нынче кого-то объединить... Хотя может я и ошибаюсь...
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 06:59
    У хохлоты истерический приступ , значит опять от хозяина чой-то потребуют.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Ирек
      У хохлоты истерический приступ , значит опять от хозяина чой-то потребуют.

      Матрасы тоже суетятся опасаясь того, что Россия начав наступление на Харьковском направлении буферной зоной не ограничится и двинется дальше. Бидон ещё один пакет помощи бандерлогам срочно подписал, что бы фронт не обвалился и они продержались хотя бы до его выборо.
  3. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 07:00
    Не.. На кУЙЫв не пойдёт!!! На кой он нужен? На Одессу пойдёт. Сезон курортный скоро.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:07
    Наступление ВС России с севера Харьковской областью не ограничится, в ближайшее время боевые действия могут начаться и в Сумской области.
    В ставке укровермахта начинают дергаться и это хорошо. При нервозной ситуации могут наделать много ошибок, что нам только на руку.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:08
    «Харьковской не ограничатся» —

    — Всё левобережье (включая левый берег Киева и области),естественно временно оккупированные части Запорожской и Херсонской областей,Николаевскую и Одесскую области ...
    (Дальше по обстановке)
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -1
      Сегодня, 07:39
      Ваши бы слова да Богу в уши, ну или Темнейшему...)
  6. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 07:40
    Санитарной - серой зоне быть!!! А вот какой глубины она будет, это уже другой вопрос.
  7. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -1
    Сегодня, 07:47
    Прорыв будет там где тонко.
    А врага нужно и от моря отрезать и от границы Польши, Румынии и Словауи, Венгрии.
    Не будет проблем, если логистика у них встанет.
    Но тут готовятся ими сборные войска НАТО.
    Возникает вопрос?????
    Где же мы их всех хоронить то будем????
    Трупный яд - удобрение так себе.
    Работайте братья!!!
    Деды не добили, нам нужно сделать!!!!
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 07:48
    наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины

    Наступление ВС России с севера Харьковской областью не ограничится, в ближайшее время боевые действия могут начаться и в Сумской области. К такому выводу пришли в Генштабе ВСУ,

    Какие то не вяжущиеся между собой разведданные и выводы на их основе
  9. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:55
    Хряков должен быть взят!
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:17
    По имеющимся данным, в Киеве надеются, что на данном этапе Россия ограничится созданием буферной зоны и на Харьков не пойдет.
    у кирби спросите, тот всё)) знает! laughing
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 08:25
    . Генштаб ВСУ ожидает начала наступления российских войск и в Сумской области

    Дострелялись... Теперь ждите "гостей"
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 08:30
    По имеющимся данным, в Киеве надеются, что на данном этапе Россия ограничится созданием буферной зоны и на Харьков не пойдет.

    Да хрен вы там угадали!!!