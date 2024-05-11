«Ограничатся буферной зоной»: США не ожидают от российских войск прорыва в Харьковской области

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«Ограничатся буферной зоной»: США не ожидают от российских войск прорыва в Харьковской области

Соединенные Штаты не ожидают прорыва российских войск в Харьковской области, все ограничится попыткой создания буферной зоны. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель администрации Байдена выступил на брифинге для журналистов, где ему был задан вопрос о последствиях наступления российских войск в Харьковской области. По словам Кирби, США не ожидают от ВС России каких-либо серьезных прорывов на данном направлении, тем более Вашингтон выделил Киеву новую военную помощь. В общем, все будет хорошо.



Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года.

- заявил Кирби.

По прогнозам американцев, российские войска с помощью ввода дополнительных сил с переброской их с других направлений попытаются сделать «неглубокую» буферную зону, но большее у них не хватит ни сил, ни средств.

Между тем в Киеве не столь оптимистичны в отношении российского наступления. Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Харьковской области сложилась «очень сложная» ситуация, а данное направление встает в один ряд с Часовым Яром и Очеретино. Генштабу поставлена задача найти дополнительные силы и перебросить их в Харьковскую область.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:31
    «Ограничатся буферной зоной» —

    — Может быть,но по ту сторону Карпат ...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +3
      Сегодня, 07:35
      ............до Атлантики?))
      мне нравится.)
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:47
        В Вашингтоне надеются, что Украина выстоит до конца...

        Если до своего конца, то почему бы и нет... Мы согласны!!! good
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +2
          Сегодня, 08:52
          Привет, Лёва, вышла на свободу.)
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            -2
            Сегодня, 08:57
            Привет Жень, ну и как оно на свободе...??? love
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 07:47
    Матрасы опять за свое - что вижу, то пою))) Им уже где только по носу не щелкнули, но идеология не меняется...
  3. Трус Звание
    Трус
    +4
    Сегодня, 07:48
    А украинский генштаб думает не так как хозяин. Что за праздник не послушания?
  4. Село Звание
    Село
    +7
    Сегодня, 07:51
    координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Очень интересно и совсем не удивительно. Кто то еще думает, что центры принятия решений находятся на Украине? Кто-то еще считает, что удары по правительственным кварталам киева что-то изменят? Или применение ядерного оружия по территории пока еще Украины? Мне кажется то что происходит сейчас, это действительно очень сложная специальная военная операция. И развязывание третьей мировой в наши планы никак не входит.
    п. с. Можете минусить, мне пх
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Село
      Кто-то еще считает, что удары по правительственным кварталам киева что-то изменят?

      А вы считаете, что ничего не произойдёт? Пока Красная Армия в Берлин не зашла , Гитлер не застрелился...
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 07:52
    Хряков должен быть взят!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:10
      Цитата: pudelartemon
      Хряков должен быть взят!

      Неправильно. no
      Харьков должен быть взят, а хряки из него должны быть изгнаны, или уничтожены.
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +14
    Сегодня, 07:58
    Амеры преуменьшают ради рейтингов , укры преувеличивают ради поставок , а русские делают реальные вещи и помалкивают . Самая правильная линия
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +2
    Сегодня, 07:59
    По крайней мере - это серьёзная оценка. А не предыдущая "новость" с отсылкой к "военным источникам" и "украинским ресурсам".
    В Харьковской области локальные бои за предполье. Всё остальное - информационный шум про "наступление".
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 09:08
      У Кирби - реальное? Даже не смешно. Он озвучивает то, что заказано. А насколько это соответствует реальности - дело десятое.
      Буферная зона в 130 км была при точках-у, ныне 300+. К чему янкесы свои грабли приложили.
      Но не будем бежать впереди паровоза.
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:14
    Соединенные Штаты не ожидают прорыва российских войск в Харьковской области, все ограничится попыткой создания буферной зоны. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
    Конечно, этой говорящей мерикатосовской бестолковке, гораздо видней)) со своей трибуны. bully
  9. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +2
    Сегодня, 08:24
    Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года.

    - заявил Кирби.


    Даже буферная зонв, глубиной в десятки километров, отвлечёт подготовленные для летнего наступления ресурсы ВСУ. На сколько километров продвинуться российские войска вглубь территории Украины, создавая буферную зону, на столько километров отодвинется артиллерия ВСУ от российской границы. Фактически это будет полноценный фронт и совсем не факт, что ВСУ располагает достаточными резервами и вооружениями чтобы его полноценно насытить.
  10. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:32
    России буферная зона должна вернуться в Берлин, и освободить нормальных жителей Германии и бывшего ГДР, и остальных стран Европы.
    А там уже всё встанет на свои места.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 08:43
    Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года.

    Вы думали что под Москвой в 1941 году, под Сталинградом в 1942 году, на Курской Дуге в 1943 году Красная Армия не выстоит...
    Да хрен вам, поганки грибные!!! От вас в мире одна грязь...Вы бы готовили репарации Ираку...