«Ограничатся буферной зоной»: США не ожидают от российских войск прорыва в Харьковской области

Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года.

Соединенные Штаты не ожидают прорыва российских войск в Харьковской области, все ограничится попыткой создания буферной зоны. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Представитель администрации Байдена выступил на брифинге для журналистов, где ему был задан вопрос о последствиях наступления российских войск в Харьковской области. По словам Кирби, США не ожидают от ВС России каких-либо серьезных прорывов на данном направлении, тем более Вашингтон выделил Киеву новую военную помощь. В общем, все будет хорошо.- заявил Кирби.По прогнозам американцев, российские войска с помощью ввода дополнительных сил с переброской их с других направлений попытаются сделать «неглубокую» буферную зону, но большее у них не хватит ни сил, ни средств.Между тем в Киеве не столь оптимистичны в отношении российского наступления. Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что в Харьковской области сложилась «очень сложная» ситуация, а данное направление встает в один ряд с Часовым Яром и Очеретино. Генштабу поставлена задача найти дополнительные силы и перебросить их в Харьковскую область.