Из-за удара ВСУ обесточено пять сёл в Белгородской области
В населенном пункте Гора-Подол Грайворонского района Белгородчины украинский обстрел привел к повреждению линии электропередач. Из-за этого удара ВСУ обесточено пять сел в Белгородской области.
Такое сообщение появилось в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
- сообщил чиновник.
Но при этом повреждение энергокоммуникаций оставило без электроснабжения пять населенных пунктов. Помимо Горы-Подол, пострадали села Козинка, Глотово, Безымено и Заречье.
Как сообщил глава области, восстановительные работы решено начать после согласования с Минобороны России.
Сегодня под утро в Белгороде и области звучали сирены ракетной опасности, но уже около половины пятого тревога была отменена.
Как обычно в такой ситуации, в ТГ-канале Гладкова появилась подробная инструкция, где описано поведение граждан в случае обстрела. Тем, кто находится дома, рекомендуют не приближаться к окнам. Желательно перебраться в помещения, где их нет. К примеру, это могут быть ванная, туалет, коридор или кладовая. А если украинская атака застала человека на улице, ему следует незамедлительно спуститься в укрытие.
За последние сутки ракетную опасность в регионе объявляли девять раз.
Белгородская область, как и ряд других регионов на границе с Украиной, подвергаются регулярным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны ВСУ с самого начала спецоперации. Также жители области страдают от прилетов вражеских беспилотников.
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