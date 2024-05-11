ПВО ВС РФ сбила 16 БПЛА и 21 снаряд РСЗО Vampire над рядом российских регионов

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ПВО ВС РФ сбила 16 БПЛА и 21 снаряд РСЗО Vampire над рядом российских регионов

В течение ночи средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации над территорией нашей страны были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов и 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По сообщению военного ведомства, 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 8 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над Белгородской областью. Еще семь беспилотников, выпущенных противником, были уничтожены над Курской и Волгоградской областями Российской Федерации.



В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

- подчеркивается в официальном сообщении Минобороны РФ.

Отметим, что украинские формирования регулярно атакуют территории приграничных регионов Российской Федерации. В первую очередь, атакам противника, в том числе и с помощью беспилотников, подвергаются Белгородская, Брянская и Курская области, в меньшей степени Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области.

Однако в последнее время беспилотники украинских формирований стали долетать и до более удаленных от границы с Украиной регионов Российской Федерации. Это требует повышенного внимания сил и средств противовоздушной обороны Российской Федерации.
1 комментарий
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  1. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 08:44
    21 реактивный снаряд РСЗО Vampire
    Решили отстрелять все что заготовили. Времени у всу на террор в Белгородской области остается все меньше и меньше.