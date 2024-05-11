Российские ресурсы: Штурмовые подразделения группировки «Север» вышли к первой линии обороны ВСУ в Харьковской области

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Российские ресурсы: Штурмовые подразделения группировки «Север» вышли к первой линии обороны ВСУ в Харьковской области

Первый день наступления на Харьковском направлении завершился продвижением российских войск в приграничных районах. При этом сама операция неожиданностью для противника не стала. Тем не менее нашим удалось взять ряд населенных пунктов на широком фронте, пишет ТГ-канал «Два майора».

На утро 11 мая 2024 года ситуация выглядит так: войска группировки «Север» контролируют ряд приграничных населенных пунктов, наступая по двум основным направлениям, растягивая оборону противника. Нанесены массированные удары на глубину до 70 км, под удары попали объекты ВСУ в глубине обороны. Уничтожались как инфраструктурные объекты, так и вооружение и техника. Очень активно работали беспилотники «Ланцет». Уничтожено два моста: в районе Старого Салтова и у Волчанских хуторов. В плен взято более 40 человек из состава пограничников, ВСУ и теробороны.



Первоначальная неразбериха в ВСУ, которая последовала сразу же после начала наступления, закончилась еще накануне, противник подтянул резервы и сумел организовать сопротивление, идут встречные бои.


Как пишет «Рыбарь», несмотря на успехи первого дня, штурмовые группы ВС России только подошли к первой линии обороны ВСУ, выстроенной в Харьковской области. Никаких «прорывов» вчера не было, наши взяли несколько сел в приграничной зоне, выбив находящиеся там подразделения украинской армии. Операция только началась, впереди ожесточенные бои, и они могут затянуться надолго, учитывая выстроенную украинцами оборону.

10 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 08:36
    ФАБы прилетят и размотают хахляцкие оборонительные сооружения.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:36
    «Несмотря на успехи первого дня,штурмовые группы ВС России только подошли к первой линии обороны ВСУ» —

    — "Лиха беда начало" ...
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +7
    Сегодня, 08:37
    ВСУ под Харьковым давно оборону строили. Посмотрим где они резервы возьмут. Раз наши начали их там "щипать" - значит разведка имеет полные данные об их обороне. Значит пройти наши смогут. Смотря какая задача стоит вообще
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 09:47
      Они сейчас активно свои резервы в 120тысяч всук начнут использовать для затыкания дыр,и тем самым ослабят участки граничащие с Белоруссией.
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 08:42
    Парням желаю стойкости, мужества и отваги!!!
    Боевого братства и сплоченности!!!!
    Работайте братья!!!!
    Давите фашисткого гада!!!
    И иноземцев наемников и кадровых вояк НАТО!!!
    Храни вас Бог парни!!!
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 08:42
    Первый день наступления на Харьковском направлении завершился продвижением российских войск в приграничных районах.
    Прощупывание уккрорейха перед наступом?
    Никаких «прорывов» вчера не было, наши взяли несколько сел в приграничной зоне, выбив находящиеся там подразделения украинской армии.
    Вот, и конкретные результаты, good !
  6. Хикаро Звание
    Хикаро
    +1
    Сегодня, 08:48
    Оборону строить начали сразу после выхода Российских войск!! Подкрепления будут! просто перекинут с белорусского направления! украинец давно ждал удара с этой стороны и был к этому готов! Легкой прогулки не будет! Если начнут еще и в Сумской области, вот возможно тогда и будет уже более критично! Но уверен основные подступы заминированы и укреплены, все делалось под руководством натовских советников, которые и будут руководить отражением российского наступления!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 09:43
      Цитата: Хикаро
      Но уверен основные подступы заминированы и укреплены, все делалось под руководством натовских советников, которые и будут руководить отражением российского наступления!

      Посмотрим на результат.
      Руководство натовских советников не означает высокое качество. Распиаренный "летний контрнаступ" бандерлогов тоже планировался при участии командиров штабов объединённого комитета НАТО, однако полностью провалился, что и стало причиной отставки начальника упомянутого комитета, генерала Милли, которого в итоге заменили на генерала Брауна, который вообще летун и ни разу не сухопутный.
  7. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 08:54
    Началось движение на всех участках ЛБС, резервы укрорейха нужны то там, то здесь. Тактика перемалывания укропа с помощью всего имеющегося вооружения. Где то в итоге резервов не хватит или не успеют подтянуть. Вот тогда и возможен прорыв.
  8. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 08:56
    Долго же они выпрашивали. am Надеюсь никакого безрассудства с нашей стороны не последует. КАБами какеловские укрепы раздербанить, а потом, когда пыль уляжется спокойно заходить.