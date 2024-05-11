Российские ресурсы: Штурмовые подразделения группировки «Север» вышли к первой линии обороны ВСУ в Харьковской области
Первый день наступления на Харьковском направлении завершился продвижением российских войск в приграничных районах. При этом сама операция неожиданностью для противника не стала. Тем не менее нашим удалось взять ряд населенных пунктов на широком фронте, пишет ТГ-канал «Два майора».
На утро 11 мая 2024 года ситуация выглядит так: войска группировки «Север» контролируют ряд приграничных населенных пунктов, наступая по двум основным направлениям, растягивая оборону противника. Нанесены массированные удары на глубину до 70 км, под удары попали объекты ВСУ в глубине обороны. Уничтожались как инфраструктурные объекты, так и вооружение и техника. Очень активно работали беспилотники «Ланцет». Уничтожено два моста: в районе Старого Салтова и у Волчанских хуторов. В плен взято более 40 человек из состава пограничников, ВСУ и теробороны.
Первоначальная неразбериха в ВСУ, которая последовала сразу же после начала наступления, закончилась еще накануне, противник подтянул резервы и сумел организовать сопротивление, идут встречные бои.
Как пишет «Рыбарь», несмотря на успехи первого дня, штурмовые группы ВС России только подошли к первой линии обороны ВСУ, выстроенной в Харьковской области. Никаких «прорывов» вчера не было, наши взяли несколько сел в приграничной зоне, выбив находящиеся там подразделения украинской армии. Операция только началась, впереди ожесточенные бои, и они могут затянуться надолго, учитывая выстроенную украинцами оборону.
Информация